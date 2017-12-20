10 психологических фактов, которые мы о себе не знали

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За годы исследования нашего мозга ученые выявили немало секретов и погрешностей, которые надежно скрывает психика. Чтобы лучше понимать свой организм, AdMe.ru предлагает «пробраться в голову» и выяснить, как работает наше мышление.

1. Мы постоянно меняем свои воспоминания

Мы привыкли думать, что наши воспоминания словно маленькие фильмы или клипы. Они лежат где-то в мозгу и никогда не меняются. На самом же деле события прошлого реконструируются каждый раз, когда мы думаем о них. На их содержание влияют пробелы в памяти и то, что случилось впоследствии. Например, вы не помните, кто был на том семейном ужине. Но ваша тетя не пропускала ни одной встречи. Поэтому со временем вы можете включить ее в ваше воспоминание, даже если ее там не было.

2. Мы можем иметь ограниченное число друзей

Психологи и социологи вывели число Данбара — максимальное количество людей, с которыми возможно поддерживать близкую связь. Поэтому даже если у вас тысячи «друзей» на фейсбуке, по-настоящему общаться вы можете лишь с 50–200.

3. Мы счастливее, когда заняты

Представьте, что вы в аэропорту и вам нужно забрать свой багаж. За 10 минут вы добираетесь до зоны выдачи и сразу же забираете свой чемодан.

А теперь похожая ситуация. Только вам удается срезать и добраться до ленты выдачи уже за 2 минуты. Еще 8 минут вы ждете свой чемодан. В обеих ситуациях вы получили свой багаж за 10 минут. Только во втором случае вы будете более нетерпеливы и несчастны. Все дело в том, что наш мозг не любит бездействовать, он любит быть занятым. А за выполнение очередной задачи награждает нас дофамином, из-за которого мы становимся счастливее.

4. Мы можем запомнить только 3–4 вещи одновременно

Исследования показывают, что наш мозг может хранить только 3–4 блока информации одновременно. Причем хранится эта информация всего 20–30 секунд. После чего мы ее забываем, если не будем повторять снова и снова. Например, вы ведете машину и разговариваете по телефону (не делайте так). Тут вам диктуют номер, но вы не можете его записать, поэтому пытаетесь запомнить. Вы повторяете цифры снова и снова, чтобы отложить их в своей кратковременной памяти еще на 20 секунд, пока не повесите трубку и не запишете номер. Кстати, из-за того что нам легче помнить 3–4 блока информации, многие вещи состоят из 4 цифр или строчек. Тот же номер телефона, номер кредитной карты или этот абзац.

5. Мы воспринимаем вещи совсем не так, как их видим

Наш мозг постоянно обрабатывает информацию, поступающую от органов чувств. Он анализирует то, что мы видим, и представляет это в понятной нам форме. Например, мы читаем текст быстро только потому, что на самом деле не читаем его. Мы видим лишь первую и последнюю буквы, а оставшееся додумываем, потому что уже видели это когда-то. Помните? «Нежавно, в каокм подякре рпасолоежны бкувы в слвое. Смаое ваонже — это чотбы пеарвя и понесдяля бкува блыи на свиох метсах». В результате то, что мы видим (перепутанные буквы), отличается от того, что мы воспринимаем (слова). И такое происходит не только с текстом.

6. 30 % своего времени мы тратим на мечты

Представьте, что вы на работе читаете важный документ и понимаете, что только что прочитали одно и то же предложение примерно 3 раза. Вместо того чтобы думать о прочитанном, ваш ум где-то блуждал. Ученые из Калифорнийского университета говорят, что ежедневно мы проводим в мечтах 30 % своего времени, а иногда (во время долгой поездки) целых 70 %. Но это не плохо. Эти же исследования показывают, что люди, любящие витать в облаках, более изобретательны, лучше решают задачи и легко избавляются от стресса.

7. Мы не можем не обращать внимания на 3 вещи: еду, секс и опасность

Вы когда-нибудь задумывались, почему люди всегда останавливаются, когда видят аварию на дороге? Мы о том, что все находят происшествие ужасным, но все равно смотрят. За подобное любопытство ответственен наш «древний мозг» — участок, который отвечает за выживание. Его функция — постоянно сканировать окружение и отвечать на 3 вопроса: могу ли я съесть это? можно ли заняться с этим сексом? это убьет меня? Еда, секс и опасность — главные вещи, без которых мы бы не выжили и на которые обязаны обратить внимание.

8. Нам нужен как можно более широкий выбор

Ученые провели исследование. В магазине поставили 2 стола, на одном было 6 видов варенья, на другом — 24 вида. В итоге 60 % людей останавливались попробовать варенье у стола с 24 видами, но покупали в 4 раза чаще со стола с 6 видами. Почему так? Помните, что наш мозг может иметь дело только с 3–4 вещами одновременно? Делать окончательный выбор всегда проще из меньшего количества (из 6 банок). Однако нам всегда хочется разнообразия. Мы любим большой ассортимент и чаще задерживаемся у стола с 24 видами варенья, хотя каждый раз покупаем одно и то же.

9. Большинство решений мы принимаем бессознательно

Мы хотим верить, что все наши действия тщательно продумываются. Но 60–80 % повседневных решений является подсознательными. Мы не думаем, как это делать, а просто делаем. Буквально на автомате. Каждую секунду в наш мозг поступают миллионы единиц данных. И чтобы снизить нагрузку, часть работы выполняет подсознание. Взять ключи, выключить свет, закрыть дверь — многие действия автоматизированы, и мы о них даже не думаем. Потому-то так часто думаем, а выключили ли мы утюг.

10. Многозадачных людей не бывает

Многие исследования показывают, что люди могут заниматься только одной когнитивной задачей. Попробуйте говорить и читать одновременно. Или писать письмо и слушать аудиокнигу. Скорее всего, ничего не выйдет, ведь мы можем держать внимание только на одном действии. Но есть исключение. Если второе действие будет физическим и автоматическим (то, которое вы выполняете очень часто), тогда вы сможете делать два дела сразу. Например, можно одновременно идти и говорить по телефону. Но даже в этом случае велик шанс с кем-то столкнуться или прослушать часть разговора.