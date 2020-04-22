10 простых шагов помощи планете, которые каждый может сделать уже сегодня

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22 апреля ежегодно отмечается Международный день Матери-Земли. Этот праздник существует с целью напомнить всему человечеству о хрупкости экосистемы планеты и призвать бережнее относиться к окружающей среде. С каждым годом нашей Земле все сложнее оставаться в норме. Самостоятельно ей уже не справиться. Только человеческая сознательность способна улучшить ситуацию и не усугублять ее.

AdMe.ru считает, что каждый может хоть немного, но помочь окружающему миру, поэтому предлагает несколько простых вещей, которые можно начать делать уже сегодня.

Старайтесь реже включать кондиционер в жаркие дни

Гидрофторуглероды, которые в кондиционере отвечают за сохранение холодного воздуха, в небольшом количестве входят в состав парниковых газов. Несмотря на это, они удерживают в атмосфере в тысячи раз больше тепла, чем CO2.

Выбирайте продукты без пальмового масла

Пальмовое масло содержится в шоколаде, мороженом, хлебе, печенье и шампуне. При производстве такого масла страдают тропические леса, а нередко они вообще оказываются на грани полного уничтожения. Поэтому важно покупать продукты без пальмового масла в составе.

Выращивайте растения, характерные для вашей местности

Существует такое понятие, как инвазионные виды растений. К ним относятся те виды, что получили распространение в местах, где они природой не предусмотрены. Нередко сам человек «приносит» их, когда хочет, например, добавить в свой сад экзотические цветы, кустарники и деревья. Однако, несмотря на всю свою красоту, такие растения могут негативно влиять на местную флору, поскольку они вытесняют более слабые виды. В итоге это может привести к полному исчезновению последних. Такие растения также оказывают влияние на всю пищевую цепочку. Некоторые насекомые не могут найти для себя необходимые для употребления в пищу растения, что приводит к смерти целого вида. А ведь насекомые напрямую связаны с птицами — и так далее вверх по пищевой цепочке. Поэтому, чтобы предотвратить исчезновение растений и животных, необходимо отдавать предпочтение тем видам растений, что свойственны вашей местности.

Мойте обувь перед походом в лес

Вряд ли кто-то задумывается о состоянии обуви, в которой отправляется в поход или просто на прогулку в лес. Однако это важный момент, потому как в высохшей грязи на обуви могут быть семена инвазионных растений. Они негативно влияют на флору и фауну вашего региона.

Откажитесь от воздушных шаров, наполненных гелием

На праздниках довольно часто для украшения чего-либо используют шары, наполненные гелием. Иногда шары улетают сами, иногда их специально запускают в небо. Красиво? Да. Но и очень вредно для природы. В конце своего полета шары падают на землю, попадают в океан. Птицы могут запутаться в лентах и умереть, а другие животные ошибочно принимают такое украшение за еду. Вместо опасных шаров с гелием в качестве украшений можно использовать помпоны или гирлянды.

Живите по принципам экономики совместного потребления

Экономика совместного потребления подразумевает совместный доступ к товарам или услугам. На бытовом уровне многие уже пользовались такой системой. Например, когда нужна дрель или соль, вы шли и просили у соседа. Это и есть принцип совместного потребления. Вы избавляете себя от ненужных трат, которые могли бы негативно сказаться на окружающей среде. Плюс к этому совместное потребление укрепляет чувство общности, которое является одним из ключевых факторов ощущения счастья. Об этом писал Майк Викинг в своей книге. Продвинутый уровень такого типа потребления предполагает создание отдельного помещения в доме, например в подвале, где находились бы предметы для общего пользования. Если же нет возможности оборудовать такое место, можно просто действовать по устной договоренности и делиться друг с другом вещами и инструментами.

Покупайте рыбу со знаком MSC (МПС) на упаковке

МПС — Морской попечительский совет, устанавливающий стандарты рыболовства. Организация выдает сертификаты рыбопромысловым компаниям, которые используют экологически рациональную рыбную ловлю.

Одевайтесь дома теплее

Традиционные методы обогрева здания всегда задействуют уголь, нефть и природный газ, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду, способствуя загрязнению воздуха, увеличению количества кислотных дождей, повышению риска разлива нефти. Более экологичным решением будет использование геотермального или солнечного отопления, пеллетных или каменных печей. Или вы можете просто попробовать теплее одеться, прежде чем включать обогреватель или выкручивать на полную мощность терморегулятор батареи.

Выбирайте кофе сорта «арабика»

На плантациях аравийского кофейного дерева (тот самый сорт «арабика») может жить до 150 видов птиц при условии, что растения находятся в тени других деревьев. Ситуация сильно меняется, если кофе выращивают под прямыми солнечными лучами. Количество видов пернатых в таком случае сокращается на 20–50 единиц. Дешевый кофе как раз получается при выращивании деревьев под прямыми солнечными лучами. Его еще называют вендинговым. Вкус такого кофе практически не изменяется в зависимости от фирмы, а содержание арабики минимально. По сути, именно его можно купить в автомате. И в связи с тем, что на дешевый кофе спрос намного больше, производители переключаются на разведение соответствующих «солнечных» сортов с использованием пестицидов. Внести свою лепту в спасение птиц и сокращение применения химических удобрений может каждый из нас, просто выбирая кофе арабика.

Оставляйте ложку с сахаром на улице

Пчелы являются главными опылителями растений нашей планеты: они не встречаются лишь в Антарктиде. Одна колония пчел в день может опылить до 300 млн цветов. Однако химические удобрения негативно сказываются на их жизни. Так, в Европе 2,4 % видов пчел находятся под угрозой исчезновения. Человек может им помочь. Для этого нужно: высадить цветы на своем участке или даже на открытом балконе. Отличными вариантами будут первоцветы, буддлея и бархатцы;

реже стричь газон , что поможет создать необходимую среду для пчел и в целом для насекомых-опылителей, так как они смогут вить гнезда в высокой траве;

оставить на улице ложку с простой суспензией. В периоды недостаточного количества нектара, например в начале весны, пчелы могут вымирать целыми колониями из-за голода. Чтобы предотвратить это, можно подкармливать пчел белым тростниковым сахаром. Важно помнить о том, что если у них есть доступ к цветочному нектару, то дополнительное подкармливание устраивать не стоит. Питаться сахаром проще, чем нектаром, и пчелы могут легко привыкнуть к получению энергии из сахара, что в итоге может негативно сказаться на опылении растений. Кормить насекомых нужно каждые несколько дней, разделив 1–2 л сиропа на небольшие порции. Для его получения необходимо смешать воду и сахар в пропорции 1:1.