10 продуктов, которые являются настоящим спасением в борьбе с ПМС

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Специалисты насчитывают порядка 150 симптомов предменструального синдрома (ПМС). Раздражительность, перепады настроения, забывчивость, неконтролируемый аппетит и болезненные ощущения в различных частях тела — наиболее распространенные из них. В той или иной степени эти симптомы испытывает на себе 75 % женщин, и их постоянная борьба с состоянием «когда ты не ты» заставляет ученых искать порой неочевидные способы решения проблемы.

AdMe.ru решил подробнее познакомиться с исследованиями о том, как питание может влиять на выраженность ПМС. Мы составили список «волшебных» продуктов, способных свести неприятные симптомы к минимуму. А поскольку этот период может длиться от 3 до 14 дней, то стоит обращать внимание на индивидуальные особенности и, возможно, употреблять указанные продукты не только при ПМС, но и на постоянной основе.

1. Листовая зелень и брокколи

Эти продукты содержат индолы — органические соединения, одно из важных свойств которых — поддержание баланса гормонов. Таким образом, если чаще есть брокколи и листовую зелень, общее самочувствие будет улучшаться, а болезненные и неприятные ощущения, сопутствующие ПМС, — снижаться.

2. Йогурт

Наиболее ярко симптомы ПМС бывают выражены при дефиците кальция в организме. Исследования показали: женщины, которые употребляют продукты, богатые им, страдают от ПМС реже на 30–50 %. Так, несколько порций йогурта в день снижают усталость, избавляют от депрессии и даже отечности. Важно выбирать именно нежирный и натуральный продукт, срок годности которого в идеале не превышает 7 суток.

3. Кешью

Орехи кешью богаты цинком. Последний, согласно некоторым исследованиям, способен воздействовать на симптомы предменструального периода. В норме цинк поддерживает баланс гормонов, снижает воспаление, положительно влияет на общее состояние и устраняет слабость.

4. Бананы

В бананах содержится аминокислота L-триптофан. Она помогает расслабляться и хорошо высыпаться, улучшает настроение и борется с депрессивными состояниями. Кроме того, нормальное ее содержание в организме помогает контролировать аппетит, в том числе позволяет без стресса отказываться от вредных продуктов.

5. Овсянка

Овсянка — отличный источник полезной клетчатки, которая хорошо усваивается. Она не только улучшает пищеварение, дает энергию, но и нормализует уровень гормона эстрогена. Следовательно, помогает уменьшить болезненность и припухлость груди, избавиться от головной боли, резких перепадов настроения.

6. Ананас

В ананасах содержится большое количество марганца. Его употребление снижает раздражительность, препятствует перепадам настроения. Кроме того, в ананасах присутствует фермент бромелаин, который обладает противоспалительным действием и способен облегчить менструальные спазмы.

7. Картофель

Интересно, но, чтобы улучшить настроение и стать менее раздражительной, можно чаще есть картофель. Главное, выбрать правильный способ его приготовления, например запекание, чтобы сохранить полезные свойства. Крахмалистые углеводы улучшают работу мозга и активируют выработку серотонина, так называемого гормона радости.

8. Авокадо

Авокадо богато витамином Е и олеиновой кислотой, отвечающими за снижение чувствительности к боли. Таким образом, плоды растения помогают облегчить болевые симптомы, в том числе и неприятные ощущения в груди, и снизить отечность.

9. Темный шоколад

Темный шоколад, в отличие от молочного, имеет более полезный состав. Кроме того, в нем содержится большое количество магния и омега-3 и омега-6 жирных кислот. Так, всего 20 граммов темного шоколада в день способны уменьшить усталость и раздражительность, улучшить кровообращение и нормализовать давление.

10. Чай с мятой

В период ПМС специалисты советуют меньше употреблять крепкого черного чая и кофе. Горячий травяной напиток в этом случае — хорошая альтернатива. Мята является отличным спазмолитиком, устраняет воспаление. Чашка такого травяного чая поможет не только расслабиться, но и уменьшить тянущие боли.

А вы нашли в списке свои любимые лакомства? Возможно, вам уже удалось заметить положительный эффект от употребления каких-то продуктов в борьбе с состоянием под невеселой аббревиатурой ПМС. Поделитесь с нами!