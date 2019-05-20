10+ продуктов, которые странным образом влияют на психику

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Мода на здоровое питание набирает обороты. Осматривая магазинные прилавки и изучая состав каждого продукта, обозначенный на упаковке, мы с уверенностью утверждаем, какая еда однозначно полезна, а какая может сильно навредить организму. Но научные исследования доказывают, что понятие пользы относительно и многие продукты таят в себе массу различных веществ, о действии которых мы не подозреваем.