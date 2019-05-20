10+ продуктов, которые странным образом влияют на психику
Мода на здоровое питание набирает обороты. Осматривая магазинные прилавки и изучая состав каждого продукта, обозначенный на упаковке, мы с уверенностью утверждаем, какая еда однозначно полезна, а какая может сильно навредить организму. Но научные исследования доказывают, что понятие пользы относительно и многие продукты таят в себе массу различных веществ, о действии которых мы не подозреваем.
Мы в AdMe.ru составили подборку продуктов, которые оказывают влияние на психику.
- Очищенный рис содержит быстрорастворимые углеводы, за счет которых молекулы глюкозы мгновенно поступают в кровь. Происходят скачки уровня сахара,которые очень негативно отражаются на здоровье мозга и нервной системы.
- В попкорне содержатся протеин, золото, фосфор, железо и кремний, а также магний, который позволяет нервной системе работать бесперебойно. А витамины группы В, которыми также богат попкорн, помогают при депрессиях и стрессах.
- В тунце много ртути, избыток которого в организме может привести к проблемам с памятью. Также он содержит полихлорированные дифенилы — синтетические вещества, которые действуют как гормоны и нарушают работу нервной системы.
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Сало содержит редкую арахидиновую кислоту. Она находится в тканях организма и незаменима для работы мозга. Ее действие помогает противостоять болезни Альцгеймера.
- Злаки содержат глютен, который необходим для прорастания. Антитела (белковые соединения, которые препятствуют размножению микроорганизмов и уничтожают выделяемые ими токсичные продукты) к глютену способны атаковать и очень важные для нас вещества, нарушение регуляции которых может вызывать приступы паники и депрессию.
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Темный шоколад содержит флавоноиды — вещества, ответственные за активацию мозговых клеток. Это полезное лакомство расширяет сосуды, стимулирует работу мозга и снабжает его кислородом.
- Твердый сыр содержит тирамин — вещество, которое образуется в ходе распада белка и старения продукта. Тирамин значительно повышает кровяное давление и может провоцировать мигрень.
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Печеный картофель богат калием, который посылает кислород в мозг. Кроме того, в нем содержатся глюкоза, витамины группы В и аминокислоты: все они увеличивают приток крови к голове, за счет чего мозг получает необходимую энергию.
- Бобовые содержат дубильную кислоту, избыток которой препятствует правильному усвоению природных минералов, например железа. Это чревато нарушением кровоснабжения головного мозга и развитием анемии.
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Куркумин, основной ингредиент карри, содержит много антиоксидантов. А они как раз борются со старением мозга, поддерживая когнитивные функции, ухудшающиеся с возрастом.
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Шафран содержит целый комплекс минеральных веществ, большое количество витаминов группы В, аскорбиновую кислоту. Он улучшает работу мозга и даже лечит нервные расстройства.
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Корица способствует активной деятельности мозга благодаря содержанию 3 важных компонентов: коричневого спирта, коричневого альдегида и циннамилацетата. Запах корицы помогает в решении задач, связанных с концентрацией внимания, визуальной памятью и скоростью реакции.
А вы нашли в списке свои любимые продукты? Они оказались вредными или полезными? Поделитесь в комментариях.
Фото на превью depositphotos