10 продуктов, которые деликатно позаботятся о вашей печени

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Какие бы вредные вещества ни попадали в наш организм, все они проходят через печень. Именно поэтому так важно позаботиться о ее здоровье и работоспособности. AdMe.ru подобрал для вас список продуктов, которые при регулярном употреблении помогут очистить организм.

Чеснок

Любите вы его или нет, чеснок содержит множество полезных для печени веществ. Чеснок богат селеном — минералом, который усиливает действие антиоксидантов и способствует детоксикации. Также в чесноке содержится аминокислота аргинин. Она играет важную роль в расслаблении кровеносных сосудов, снижает давление в печени. Кроме того, чеснок содержит витамин B6, который действует на печень как противовоспалительное средство, и витамин C, который является основным защитником организма от клеточного окисления и повреждения клеток.

Оливковое масло

Масло прямого отжима, особенно оливковое, при умеренном употреблении отлично помогает печени. Оно обеспечивает липидную основу, которая поглощает вредные токсины в организме, таким образом, берет на себя часть функций печени.

Зелень и овощи

Доказано, что зеленые листовые овощи защищают печень, нейтрализуя металлы, химикаты и пестициды как из продуктов питания, так и из окружающей среды. Считается, что руккола, шпинат и цикорий увеличивают поток желчи, которая избавляет организм от отходов. Свекла естественным образом очищает кровь, что повышает эффективность работы печени и производство питательных веществ в организме. Брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста и другие овощи семейства крестоцветных помогают печени вырабатывать ферменты для вывода токсинов.

Зеленый чай

Зеленый чай богат антиоксидантами. А точнее, катехиновыми соединениями. Катехины — органические вещества из группы флавоноидов. По мнению ученых, именно благодаря им чай приобретает способность защищать организм от разных видов рака.

Грейпфрут

Грейпфрут может похвастаться не только высоким содержанием витамина С, но и глутатиона, который вырабатывается естественным путем в печени. Глутатион участвует в нескольких процессах в организме, включая культивирование и восстановление тканей, производство химических веществ и протеинов, необходимых организму, и укрепление иммунной системы. Грейпфрут содержит более 70 мг глутатиона, который помогает печени в производстве детоксикационных ферментов.

Грецкий орех

Грецкие орехи содержат аминокислоту аргинин, как и чеснок. В них также много глютатиона и омега-3 жирных кислот, которые помогают поддерживать детоксикационные функции печени. Грецкие орехи полны антиоксидантов и здоровых ненасыщенных жиров, которые защищают от накопления жира в печени. Эти здоровые жиры также необходимы для создания сильных клеточных мембран вокруг клеток данного органа.

Яблоко

Яблоки богаты пектином, а он необходим, чтобы очищать организм и выводить токсины из пищеварительного тракта. А это, в свою очередь, облегчает работу печени и снижает нагрузку на нее.

Куркума

Основным действующим элементом куркумы является куркумин. Это мощный антиоксидант и противовоспалительное средство. Куркумин, считают ученые, помогает защитить желчный проток, ускорить поток желчи и действует как очиститель печени. Он омолаживает клетки печени, предотвращая превращение токсинов и алкоголя во вредные соединения, которые могут навредить организму. Добавление небольшого количества куркумы в качестве приправы — отличный способ не только улучшить вкус пищи, но и позаботиться о своем здоровье.

Лимон и лайм

Лимоны и лаймы содержат большое количество витамина С. А он, как известно, помогает организму превращать токсичные вещества в соединения, которые легко растворяются в воде и выводятся из организма. Прием утром свежевыжатого лимонного или лаймового сока стимулирует работу печени.

Авокадо

Авокадо просто суперпродукт для печени. Они содержат глутатион, а также витамины С и Е, которые действуют как антиоксиданты для нейтрализации свободных радикалов и защиты клеток этого органа от повреждения. Витамины Е и К — противовоспалительные средства для защиты печени от вредного воздействия. Здоровые жиры в авокадо также могут регулировать уровень холестерина.