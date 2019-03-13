10 проблем со здоровьем, которые возникают у человека от недостатка общения с друзьями

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Оказывается, дефицит общения может сказаться на нашем здоровье. Исследователи выяснили, что, отказываясь от встречи с друзьями, мы наносим себе такой же вред, как если бы выкурили 15 сигарет за один раз. В списке негативных последствий, помимо прочего, деменция, склонность к лишнему весу и проблемы с сердцем.

У нас в AdMe.ru этот вопрос вызвал сильный интерес. Поэтому мы постарались выяснить, от каких опасностей и болезней спасает нас близкая дружба.

1. Маленький срок жизни

При наличии нескольких хороших друзей вполне можно прожить без особых проблем со здоровьем до 90 или даже до 100 лет. А отсутствие доверительных дружеских отношений чуть снизит эту планку — примерно до 70 лет, то есть ровно до средней продолжительности жизни. Считается при этом, что количество и качество друзей наиболее важно именно в старости. Так что мизантропично настроенным личностям можно не отчаиваться: впереди еще несколько десятков лет, чтобы успеть завести полезные знакомства. А если сегодня пятница и ваш супруг собрался в бар, то, возможно, стоит с легкостью отпустить его и самой отправиться с подругами на прогулку. Если, конечно, в ваши планы входит долгая жизнь.

2. Старческое слабоумие

Один из самых пугающих исходов — деменция, которой, впрочем, можно успешно избежать. Об этом сообщают нидерландские ученые. Они выявили связь между развитием старческого слабоумия и размером постоянного круга общения. Любопытно, что встречаться с друзьями при этом необязательно — можно просто общаться по переписке. По данным голландских статистиков, риск возникновения деменции в 2 раза меньше у социально активных людей. А потому, когда в следующий раз вам будет лень встречаться с подругами, просто вспомните об этом.

3. Ожирение и диабет

Игнорируя просьбы подружек о встрече, мы прибавляем в весе. Конечно, это происходит медленно и потому кажется совсем незаметным. Однако исследователи уже доказали, что есть прямая связь между нежеланием тусоваться с друзьями и ожирением. А оттуда и до сахарного диабета рукой подать. Такая закономерность имеет вполне прозаическое объяснение: многие из нас склонны заедать одиночество сладкой едой или фастфудом. А интенсивное общение не только притормозит набор веса, но и немного ускорит обмен веществ. Следовательно, чем больше у вас друзей, тем более стройной вы должны быть.

4. Инфаркт

Чикагские ученые выяснили, что социальная изоляция влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Если упрощенно, то выводы ученых говорят о следующем: чем меньше вы общаетесь и выходите в свет, тем больше отклонений зарабатываете. В частности, изменения касаются частоты сердечных сокращений. Все это ведет к печальным последствиям. Одиночки в 2 раза чаще погибают от инфаркта, причем обычно в среднем возрасте. Такую статистику приводят исследователи из Швеции.

5. Неуверенность в себе

Дружба делает человека более уверенным в себе, о чем без устали твердят психологи. Механизм очень прост: Друзья гордятся вашими успехами, будь то покупка квартиры или же просто новая прическа (даже если она не особенно хороша).

Они помогают справиться с неудачами и находить даже в плохих событиях нечто хорошее.

Они расширяют ваш кругозор (в одиночку мало кто может, к примеру, пойти и прыгнуть с парашютом, а вместе это сделать значительно проще). Низкая самооценка — главная причина многих психологических проблем, в частности депрессии. Кроме того, со временем они вполне могут дать и физические осложнения.

6. Слабый иммунитет

Нехватка живого общения всегда ведет к внутреннему напряжению, даже если в одиночестве вы чувствуете себя вполне комфортно. Психологи называют это социальным стрессом. Последствия для организма крайне неприятны: иммунная система начинает работать из рук вон плохо. Как следствие, человек чаще и дольше болеет. Физическое состояние одиночки может усугубиться. Происходит это в случае настороженного отношения к обществу, перманентного ожидания подвоха и тотального недоверия к окружающим.

7. Отсутствие интереса к жизни

По статистике, дружба повышает уровень счастья, даже если на первый взгляд вы этого не ощущаете. А ее отсутствие — это наикратчайший путь к депрессии. Правда, здесь есть существенная оговорка. Вы будете чувствовать себя счастливым, только если ваши друзья чувствуют себя так же. Согласно исследованиям, люди склонны объединяться в группы по настроению: или они постоянно хохочут, или же жалуются на жизнь. Преобладающее жизнеощущение распространяется при этом не только на членов компании, но и на третьих лиц.

8. Вредные привычки

Правильный подбор друзей, как бы цинично это ни звучало, формирует нас самих. Скажем, если вы курите, а ваши друзья нет, то с высокой долей вероятности в скором времени вы откажетесь от пагубной привычки. Или же сократите количество сигарет до минимума.

9. Неадекватная реакция на стресс

Социологи выяснили, что наличие близких отношений в подростковом возрасте существенно влияет на взрослую жизнь. Помимо лучшей работоспособности, настойчивости и высокой самооценки, такие взрослые получают выгоду в виде здоровой реакции на стресс. Их трудно смутить, вывести из себя или повергнуть в уныние и депрессию. Впрочем, это работает и в обратном направлении. Если у вас проблемы с самоконтролем, имеет смысл чаще выходить в люди и больше общаться.

10. Отсутствие стремления к саморазвитию

Эффект здесь психологический: чем выше социальный статус наших друзей, тем сильнее нам хочется дотянуться до них. Речь не идет о зависти — это простое стремление быть не хуже других. Важно не переусердствовать: если товарищи будут слишком отличаться от вас, то дружба может и не сложиться.

А у вас много друзей? Расскажите нам в комментариях, когда в последний раз вы собирались все вместе.