10 проблем со здоровьем, которые провоцирует работа в офисе

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Работа в офисе мало ассоциируется с чем-то опасным и рискованным. Удобный стул, компьютер, кондиционер, возможность перекусить в рабочее время — все это создает комфортную среду. Однако многочисленные исследования доказывают, что офисные работники находятся в зоне риска по многим заболеваниям.

AdMe.ru собрал список главных «офисных» недугов и методы их профилактики, чтобы работа не стала причиной проблем со здоровьем.

1. Боли в спине и суставах

В офисе мы сидим не вставая минимум 5−6 часов. Это часто приводит к различным проблемам с позвоночником и суставами, особенно если у нас неправильная осанка (например, вытянутая к монитору шея) или неудобное кресло. Как себе помочь? Хотя бы раз в полчаса встать, чтобы пройтись по офису или сделать легкую разминку.

Убедиться, что рабочее место позволяет сохранять правильную осанку, не вызывая желания приблизиться к монитору или отдалиться от него.

2. Синдром сухого глаза

Внимательно читая что-то на мониторе, мы забываем моргать, замечали? Именно поэтому работа за компьютером или пристальное чтение документов могут вызвать синдром сухого глаза. Его проявления знакомы многим: резь, сухость, а иногда ощущение инородного тела в глазу. Как себе помочь? Проверьте свое рабочее место: активную работу за компьютером нужно вести на уровне глаз, освещение не должно утомлять глаза, а воздух из кондиционера не стоит направлять прямо в лицо.

Каждые 20 минут старайтесь смотреть на предметы, находящиеся вдалеке, и активно моргать, смачивая слизистую.

Хотя бы раз в день делайте простую гимнастику для глаз.

Если глаза все равно пересыхают, используйте специальные увлажняющие капли для глаз.

3. Грипп и ОРВИ

Почему во время вспышек гриппа или простуд чаще всего страдают те, кто сидит в теплых офисах? Ответ прост: в офисе мы находимся в душном помещении, которое почти не проветривается, вместе с большим количеством людей. Шанс, что кто из сотрудников уже начал заболевать и может заразить коллег, чрезвычайно высок. Кроме того, кондиционеры тоже не способствуют здоровью: большие перепады температуры между офисом и улицей увеличивают количество простуд. Как себе помочь? Во время эпидемий избегайте рукопожатий.

В сезон простуд старайтесь пить витамины, по возможности закаляйтесь в течение года.

Следите за проветриванием в офисе.

4. Варикозная болезнь

Еще одна проблема, с которой сталкиваются многие офисные работники, — варикоз. По статистике, к врачам с такой болезнью обращаются 30 % женщин и 10 % мужчин. Из-за застоя крови при сидячей работе стенки сосудов истончаются, а на ногах могут появиться некрасивые узлы и вены. В самых тяжелых случаях при варикозе может произойти кровоизлияние, также могут образоваться трофические язвы. Как себе помочь? Не носить постоянно обувь на высоком каблуке (лучше не больше 2−3 часов в день).

Не сидеть в позе «нога на ногу».

Также хорошо бы регулярно ходить на массаж, а если нет возможности, то хотя бы полежать в позе «ноги выше головы» после рабочего дня.

5. Туннельный синдром

Этот синдром может возникнуть у тех, кто постоянно печатает на клавиатуре и пользуется мышкой. Он появляется из-за сдавления срединного нерва между костями, поперечной кистевой связкой и сухожилиями мышц запястья. Проявляется он неприятными ощущениями в большом и указательном пальцах, с течением времени боль может переходить в покалывание плеча. Как себе помочь? Разместить компьютер так, чтобы было комфортно печатать на клавиатуре и пользоваться мышкой: руки ни в коем случае не должны свисать со стола.

Если вы все же ощутили боль или покалывание, то нужно опустить руки вниз для восстановления тока крови и размять запястья.

6. Синдром хронической усталости

Постоянные стрессы, переутомление, напряжение и высокий ритм жизни — все это приводит к синдрому хронической усталости, который еще называют синдромом менеджера. Диагностировать его не так-то просто, хотя есть маркеры: постоянная усталость и апатия, плохой сон и раздражительность. Как себе помочь? Больше гулять на свежем воздухе, желательно пару раз в неделю выезжать из города и любоваться природой.

Начать принимать на ночь настои трав, которые помогут успокоить нервную систему.

7. Расстройства пищеварения

Неправильное и нерегулярное питание может напомнить о себе мучительной болью в животе, гастритом, колитом, ожирением и другими расстройствами. Усугубляют эту проблему доступные печеньки и шоколадки из автоматов, вредные перекусы на рабочем месте и постоянные предложения «попить чаю» от коллег. Как себе помочь? Наладить режим питания и питья (выпивать до 2−2,5 л воды в день). Кстати, это могут помочь сделать специальные приложения, которые регулярно напоминают о необходимости попить.

Заменить вредные офисные вкусности на полезные овощи и фрукты. Главное — помнить, что некоторые фрукты, например бананы, манго, виноград и гранат, содержат много сахара.

8. Депрессия

Сегодня очень популярны командные тренинги и мотивационные встречи. Работодатели считают, что это позволит сплотить команду и больше рассказать о миссии компании.

Однако последние исследования показали, что искусственное навязывание позитивного отношения к работе сотрудникам, которые не уверены в этом, может сыграть злую шутку. Люди решат, что это еще больше подчеркивает, насколько они несчастны, и будут чувствовать себя угнетенными и подавленными. Как себе помочь? Если вы не получаете удовольствия от участия в тренингах, временно откажитесь от них. Лучше проведите вечер с хорошей книжкой, которая позволит отдохнуть и расслабиться.

Чаще встречайтесь с реальными, а не виртуальными друзьями. Соцсети могут усилить угнетенность, ведь там все хотят выглядеть лучше, чем они есть на самом деле.

9. Аллергия и заболевания органов дыхания

Людям, склонным к аллергическим реакциям, порой трудно работать в офисе из-за обилия пыли, а также токсичных веществ, которые выделяют кондиционер, принтеры, сканеры и другая офисная техника. Например, принтеры — это источники озона, который потенциально опасен, если фильтры не заменять вовремя. Кондиционеры тоже порой могут стать причиной аллергий, так как при несвоевременной замене фильтров в них появляется плесень. Как себе помочь? Как можно чаще открывайте окна. Кондиционер не заменит свежий воздух.

Следите за регулярной заменой фильтров в технике.

10. Бактериальные заболевания

Микробиологи обнаружили, что если клавиатуру регулярно не чистить, то на ней может быть в 5 раз больше бактерий, чем в ванной. Причем в их числе могут быть и опасные бактерии, такие как кишечная палочка и колиформы: они способны вызвать отравление. На клавиатуре и поверхностях офисной мебели живут и другие неприятные микроорганизмы, которые могут спровоцировать различные заболевания. Как себе помочь? Регулярно убирайте свое рабочее место: протирайте стол, монитор, клавиатуру.

На рабочем столе стоит иметь антисептик и время от времени обрабатывать им поверхности.

Почаще мойте руки, находясь в офисе, особенно если задумали перекусить.

А когда-нибудь ощущали на себе последствия работы в офисе? Какую работу считаете самой опасной?