10 признаков, по которым можно определить хорошего врача

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Как вы отличаете плохого врача от хорошего? Вопрос этот важен, ведь, согласно исследованиям, пациенты, которые чувствуют, что попали в руки к отличному специалисту, обеспокоенному их судьбой, идут на поправку гораздо быстрее. Однако у всех больных свои требования к медикам, и врач, которого один пациент сочтет невеждой, другому покажется гением. Сами же медики, кажется, знают, как отличить плохого врача от хорошего, и охотно делятся своими размышлениями с остальными.

Поэтому сегодня AdMe.ru подготовил для вас список признаков, по которым можно определить доктора, которому не страшно довериться. А в конце мы расскажем об отличительных чертах, которые могут показаться недостатками врача, но это не так.

1. Он серьезен и категоричен

Часто на враче лежит огромная ответственность. И несмотря на то что мы хотели бы от него мягкости, учтивости и обходительности, он имеет полное право быть с нами строгим и не оставлять места чувству юмора. Часто таким образом врач не только поддерживает собственную концентрацию на работе, но и настраивает пациента на серьезный лад. Ведь со здоровьем шутки плохи. Однако это не значит, что ни у одного хорошего врача не может быть чувства юмора. Поэтому перед тем как делать выводы, проверьте еще несколько особенностей, приведенных ниже.

2. Он не боится показывать свои сомнения

По мнению доктора высшей категории Евгения Комаровского, хороший врач — это не тот специалист, который ставит диагноз в первые минуты знакомства с пациентом. Медик, который действительно хочет полностью вылечить, может сказать «Я не знаю», «Мне нужно почитать» или «Давайте понаблюдаем». В конечном счете от его осторожности вы только выиграете.

3. Он дает вам всю необходимую информацию

Логично, что знания врача и пациента о том, как устроен организм и какие процессы в нем протекают, отличаются. Хороший доктор расскажет все, что знает о состоянии пациента, и предупредит обо всех рисках, связанных с лечением или его отсутствием. После встречи с таким врачом у больных, как правило, не остается вопросов относительно своего состояния.

4. Он говорит на понятном вам языке

Из предыдущего пункта вытекает и этот: вы должны понимать, что говорит вам врач. Обилие специальной терминологии в речи докторов часто является не признаком профессионализма, а желанием спрятать за сложными словами свою неуверенность. Особенно это касается врачей, работающих с детьми. Сухие факты и назидания в их случае бессмысленны. Такой доктор должен сделать так, чтобы ребенок захотел его слушать.

5. Он вас помнит

Понятно, что врачи каждый день контактируют с огромным количеством людей и не могут держать в голове имена всех пациентов и каждое произнесенное теми слово. Но, если вы наблюдаетесь у одного специалиста долгое время, а он до сих пор листает вашу историю болезни с самого начала, чтобы вспомнить, кто вы вообще такой, — это звоночек. Хоть врач и не обязан запоминать все детали, но большой плюс, если он узнает вас и помнит, от чего лечит.

6. Он вас слышит

Многие пациенты ведут себя глупо: ставят себе диагнозы по тестам в журналах или руководствуются советами людей, не имеющих никакого отношения к медицине. Но это не значит, что все их слова врач может пропускать мимо ушей. Если врач слышит, что вас беспокоит, задает уточняющие вопросы, реагирует на каждый озвученный вами симптом, а не молча кивает головой, заполняя бумаги, значит, вы попали к хорошему специалисту.

7. И он слышит не только вас

Во время стационарного лечения периодически врачам приходится контактировать с близкими больного. Хороший специалист не избегает подобных встреч, а, наоборот, использует общение с посетителями пациента, чтобы докопаться до истины.

8. Он не пренебрегает мнением узких специалистов

Хороший терапевт умеет работать в команде. Если ему понадобится мнение узкого специалиста, он вас к нему направит, а не будет пытаться действовать в одиночку. Если такой врач усомнится в своих выводах, он проконсультируется с другими докторами и не будет при этом переживать за свою репутацию.

9. Он ищет источник проблем

Хороший врач вылечит вас от болезни, а идеальный сделает так, чтобы она не повторялась. Поэтому еще одним признаком отличного специалиста является желание не только устранить заболевание, но и узнать его причины.

10. Он не пытается вам понравиться

Комплименты, улыбка до ушей и беседы не по делу — вещи, за которыми часто прячутся специалисты, которые просто опасаются за свое место в клинике и поэтому ждут положительных отзывов от пациентов. Если врач уверен в своем профессионализме, он не будет стараться во что бы то ни стало понравиться своим пациентам. Вместо слов за него будут говорить дела.

Что не должно вас пугать

То, что врач повысил голос. Врач часто ограничен полномочиями в отношении пациентов, он не может принять некоторые важные решения вместо больного. Поэтому, если врач повышает голос в надежде вразумить вас, возможно, он действительно переживает за ваше будущее.

Врач часто ограничен полномочиями в отношении пациентов, он не может принять некоторые важные решения вместо больного. Поэтому, если врач повышает голос в надежде вразумить вас, возможно, он действительно переживает за ваше будущее. То, что он потратил на вас меньше времени, чем вы ожидали. Да, для того чтобы поставить точный диагноз, иногда нужен не один день. Однако большую его часть занимает сбор анамнеза, проведение анализов и необходимых обследований. А непосредственное общение с пациентом может быть весьма коротким.

Да, для того чтобы поставить точный диагноз, иногда нужен не один день. Однако большую его часть занимает сбор анамнеза, проведение анализов и необходимых обследований. А непосредственное общение с пациентом может быть весьма коротким. То, что врач не берет трубку. Врачи дают пациентам свой номер телефона, но часто больные пренебрегают всяческой этикой, названивая докторам в нерабочее время и по нескольку раз. Если врач не берет трубку, посмотрите на часы: может быть, он спит? Или, возможно, принимает другого пациента и перезвонит вам по окончании осмотра.

В заключение хочется отметить, что, прежде чем критиковать врача, желательно убедиться, что вы хороший пациент: дорожите временем своего доктора, не ставите себе диагнозы самостоятельно, выполняете все предписания и не запускаете болезни. Расскажите, а в вашей жизни были врачи, работу которых вы запомнили? Как вы определяете, хороший ли перед вами специалист? Напишите об этом в комментариях.