10 неожиданных признаков старения, которые выдают ваш возраст раньше любых морщин

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Обычно, говоря о первых признаках старения, упоминают ранние морщинки и потерю упругости кожи. Зная о них, женщины все силы бросают на борьбу с внешними изъянами, упуская из виду куда более объективные сигналы, которые подает нам организм, вступая в пору зрелости.

AdMe.ru составил список самых неочевидных, но при этом самых показательных возрастных изменений, которые еще до «гусиных лапок» подскажут вам о необходимости начать следить за своим здоровьем, чтобы максимально замедлить процесс старения.

1. Замедление реакции

С возрастом скорость реакции начинает заметно падать. Если в молодости мы все схватываем на лету и в прямом, и в переносном смысле, то с возрастом случайно разбитых чашек и помятых бамперов в нашем послужном списке становится все больше и больше. Чтобы убедиться в том, что это не следствие усталости, а первые звоночки, которые подает нам наш организм, проведите простой тест: возьмите линейку длиной 45 см;

раскройте кисть руки на ширину примерно 10 см;

попросите кого-нибудь подержать линейку над вашей кистью максимальным делением вниз, а затем отпустить ее без предупреждения, а сами как можно быстрее поймайте предмет;

повторите тест трижды, каждый раз отмечая деление линейки, на котором сомкнулись ваши пальцы, а затем вычислите средний результат. В норме для человека 20–30 лет он составит 30 см, для 40—50-летнего — 20 см. Если ваш результат отличается от этих цифр в меньшую сторону, по всей видимости, процессы старения в вашем организме ускоряются.

2. Увеличение сроков заживления ран и синяков

Один из самых наглядных признаков преждевременного старения заключается в том, что раны и синяки на теле проходят гораздо медленнее, чем раньше. Человеческая кожа обладает удивительной способностью к регенерации. Нарушение этого процесса говорит о том, что внутренние системы дают сбой, который может быть вызван в том числе и старением организма.

3. Снижение способности поднимать привычный вес

Если вы с трудом переставляете 5-литровую бутыль с водой, тогда как в юности могли запросто принести два ведра из колодца, не удивляйтесь, а просто делайте скидку на возраст. С годами мышцы теряют массу, что в первую очередь сказывается на силе и выносливости.

4. Снижение остроты зрения

Общеизвестно, что с возрастом зрение начинает ухудшаться. После 40 лет постепенно начинает развиваться так называемая старческая дальнозоркость: люди все хуже и хуже видят предметы вблизи себя и нередко вынуждены покупать очки для чтения. Проверить состояние глаз несложно: просто поднесите к ним любой печатный текст (например газету) и измерьте минимальное расстояние, на котором сможете разобрать слова. В 20-летнем возрасте оно составит примерно 10 см, а вот в 40-летнем — уже около 23 см. В зависимости от того, насколько отличается ваш личный результат от общепринятых значений, можете судить о темпах старения своих глаз и в случае опасений обратиться к врачу за коррекцией и профилактикой.

5. Изменения в характере набора веса

Заметили, что ваши брюки стали вам туги в талии, а в бедрах, наоборот, свободны? Есть повод для беспокойства: набор лишнего веса в области живота — явный признак того, что ваше тело быстро стареет. Ситуация усугубляется уже упомянутой выше потерей мышечной массы, в данном случае в бедрах. К счастью, при помощи диеты и физических упражнений можно в кратчайшие сроки снова добиться и хорошей физической формы, и правильной посадки любимой одежды.

6. Постоянные призывы поторопиться со стороны окружающих

Тот факт, что вам становится все труднее поспевать за спутниками, также может свидетельствовать об ускорении процессов старения в вашем организме. Скорость ходьбы человека — довольно объективный показатель качества работы мышц ног — во-первых и скорости передачи нервных импульсов — во-вторых. А это едва ли не основные факторы, обусловливающие старение. Впрочем, обоим можно успешно противостоять, увеличив продолжительность прогулок и улучшив уровень общей физической подготовки.

7. Нарушение работы вестибулярного аппарата

Нарушение чувства равновесия тоже относится к явным возрастным изменениям. Например, учеными доказано, что к 80 годам у среднестатистического человека постепенно происходит практически полная утрата способности долго стоять с закрытыми глазами на одной ноге. На этом выводе основан простой тест, который позволит вам оценить скорость процессов старения в собственном организме: ровно встаньте на полу, соединив ноги, и закройте глаза;

поднимите и согните в колене одну ногу — левую, если вы правша, и правую, если вы левша;

засеките время, чтобы оценить, как долго вы сумеете продержаться в такой позе до потери равновесия. В норме для 30-летнего человека, который не испытывает больших проблем с вестибулярным аппаратом, это время составляет 20 секунд и выше, тогда как пожилой «аист» не продержится и 10 секунд.

8. Плоский лоб

Разумеется, наиболее заметны внешние признаки старения. Однако мало кто знает, что возраст выдают не только морщины, но и абсолютно плоский лоб. Такой эффект дает атрофия подкожного жирового слоя, из-за которой лоб теряет свойственный юности объем, хотя и может при этом оставаться довольно гладким. В результате рисунок света и тени на лице меняется, оно кажется возрастным. Усугубляет эффект коррекция горизонтальных морщин лба ботоксом, который еще больше ускоряет атрофию жирового слоя.

9. Сглаженный фильтрум губ

О потере с возрастом цвета и объема губ знают все женщины и успешно борются с этими признаками при помощи помады, татуажа и инъекций. Однако есть признак, с которым сладить гораздо сложнее: постепенное сглаживание фильтрума губ. Фильтрум — это область между основанием носа и «луком купидона» (две полоски, соединяющие нос и верхнюю губу, называются колоннами фильтрума). Это важный участок в архитектуре лица. В молодости он хорошо выражен и рельефен, а с годами становится все менее и менее заметным и к старости у большинства людей полностью сглаживается.

10. Ангедония

Этим латинским словом обозначают снижение или утрату способности получать удовольствие от жизни. Если вы чувствуете, что постепенно теряете интерес к прежде любимым занятиям, стоит насторожиться. Правда, похожие симптомы могут сопровождать не только старение, но и, например, снижение жизненного тонуса вследствие переутомления или депрессии. Так или иначе, нужно перестать придумывать все новые и новые поводы для отказа встретиться с друзьями или сходить в кино на новый фильм любимого режиссера и разобраться в ситуации. Уныние, может, и не сделает вашу жизнь короче, но определенно снизит ее качество, а этого допустить никак нельзя.