10+ признаков, по которым родинки и прыщи можно отличить от опасных пятен и наростов

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Иногда мы переживаем из-за пустяков. Но часто не обращаем внимания на то, за чем кроется серьезная проблема. В прошлом мы обсуждали мифы о родинках и простые способы самодиагностики подобных образований. В этот раз постараемся разобраться, что может скрываться под видом висячей родинки, почему нужно обратиться к врачу, если у вас долго не проходят синяки, и чем опасен обычный жировик.

Мы в AdMe.ru собрали несколько подсказок, которые объясняют, когда не нужно откладывать визит к врачу, а при каких симптомах можно вылечиться в домашних условиях.

Родинка на ножке или опасная бородавка?

Родинка на ножке, или акрохордон (сенильная папиллома, фиброма), — это небольшое мягкое доброкачественное образование на ножке, может быть цвета кожи или выглядеть как висячая родинка. Незаразно. Как правило, образуется в складках кожи или на тех ее участках, где одежда часто трется о кожу. С возрастом количество акрохордонов на теле увеличивается. Причиной появления могут быть эндокринные нарушения и естественное старение кожи. Иногда из-за механической травмы или перекручивания ножки акрохордон отваливается сам, это может сопровождаться кровотечением. Не рекомендуется самостоятельно удалять акрохордон, например перетягивая его нитью. Тем более — срезать его ножницами. Не представляет опасности, если удаление происходит под присмотром врача, который вместе с тем исключит вероятность иной природы образования.

Остроконечные кондиломы — это маленькие образования на ножке, они телесного цвета и неодинакового размера, располагаются на половых органах, вокруг заднего прохода или во рту. Это не нарост, а образование, которое прорастает в кожу и питается благодаря капиллярам и сосудам. Появляется из-за активности вируса папилломы человека. Заражение происходит при интимной близости, через личные предметы или при контакте с травмированной кондиломой. Опасно! Существует ряд клинических исследований, доказывающих связь между наличием этого вируса у человека и повышением риска возникновения злокачественных новообразований. Требуется лечение под наблюдением врача.

Просто аллергия, обычный синяк или серьезная болезнь?

Шелушащиеся пятна на коже появляются при псориазе, разных видах лишая или дерматите, который вызван, например, аллергией или грибком. Если пятна появились и не исчезают, начинают разрастаться, усиливается зуд, обратитесь к врачу. В большинстве случаев речь идет о незаразном заболевании, но не стоит откладывать визит и заниматься самолечением. Выпуклые красные пятна и пятнышки могут стать следствием укуса насекомых, признаком аллергии из-за внешних раздражителей, экземы, псориаза, ветрянки или иного заболевания. При появлении сразу обратите внимание на другие возможные симптомы, например учащенное сердцебиение, повышенную температуру или чувство слабости. Такие высыпания могут быть признаками заразного заболевания, поэтому лучше обратиться к врачу.

Фиолетовые, винного цвета или синюшные пятна часто свидетельствуют о заболеваниях крови, сосудов и внутренних органов. Опасно! Если у вас появилось фиолетовое пятно, особенно если оно крупное, долго не проходит или если на теле часто появляются синяки даже от незначительных ушибов, это серьезный повод обратиться к врачу.

Жировик или злокачественная опухоль?

Липома — это доброкачественная опухоль, известная как жировик. Она развивается в слое подкожной соединительной рыхлой ткани, может проникать между мышц. Растет медленно, на ощупь мягкая, перекатывается и не вызывает болевых ощущений. Это доброкачественное образование. Маленькие липомы сами рассасываются под воздействием тепла, например в бане. Не представляет опасности, но при самостоятельной диагностике человек может принять за жировик липосаркому (злокачественное образование), которую необходимо удалять хирургическим путем как можно скорее. Липомы не перерождаются в злокачественные опухоли. Атерома — это киста, которая образуется из-за закупорки протока сальной железы обычно на шее, спине, в области половых органов. Находится в верхних слоях кожи. В крайне редких случаях перерождается в злокачественное образование. Не представляет опасности, но врачи не рекомендуют самостоятельно вскрывать атерому из-за риска занести внутрь инфекцию и превратить ее в язву. Кроме того, сложно самостоятельно определить, является ли образование атеромой.

Сирингома или ксантелазма?

Сирингома (гидраденома) похожа на маленькие жировики белого или телесного цвета на веках, груди, иногда в районе половых органов. Появляется в результате поражения потовых желез. Доброкачественное образование. Чаще встречается у женщин, особенно активно проявляется в период полового созревания. Образования появляются группами, но не соединяются между собой. Не предоставляет опасности. Практически исключена вероятность перерождения в злокачественную опухоль. Можно удалить у косметолога. Ксантелазма похожа на желтоватую бляшку, чуть возвышающуюся над кожей. Располагается на веках, вокруг глаз. Это доброкачественное образование. Часто встречается у лиц, страдающих диабетом. Не представляет опасности. Для лечения образования и его причин рекомендуется консультация не только дерматолога, но и эндокринолога.

Обычный ячмень или халязион?

Ячмень появляется в результате воспаления волосяного мешочка ресницы или сальной железы, которая находится рядом с луковицей ресниц. Иногда воспаление находится глубже, если затронута мейбомиевая железа. В большинстве случаев виноваты слабый иммунитет и активность бактерий. В результате на крае веке появляется опухоль, краснота и болезненность. Не представляет опасности. Избавиться от ячменя можно в домашних условиях, если он не сопровождается высокой температурой или общим недомоганием. Вскрывать ячмень самостоятельно опасно. Правильное лечение назначит врач. Халязион — это хроническое воспаление хряща вокруг мейбомиевой железы, который может развиваться после появления ячменя. На ощупь напоминает твердую горошину. Если нет осложнений, нет покраснений или боли при прикосновении, то образование лишь мешает глазу нормально видеть. Часто с этим сталкиваются люди, носящие линзы. Не представляет опасности. Врач определит, необходимо ли хирургическое удаление (в редких случаях), или назначит лечение в домашних условиях.

Натоптыш, бородавка или грибок?

Натоптыш — это мозоль, которая образуется на подошве ног, где кожа прилегает к кости, или между пальцев ног. Появляется, когда участок кожи постоянно трется об обувь. Это происходит из-за слишком узкой или, наоборот, свободной обуви, плоскостопия или деформации стопы (например, сустав большого пальца начинает выпирать). Не представляет опасности, но рекомендуется консультация дерматолога. Например, при самостоятельной диагностике за стержневую мозоль или натоптыш принимают подошвенную бородавку, которая чаще всего требует аппаратного или хирургического лечения. Грибковая инфекция на ногах, или микоз, чаще появляется между пальцев, затем распространяется на всю стопу. Симптомами являются зуд, жжение, шелушащаяся кожа и появление небольших кровоточащих ранок. Для заражения необходим контакт с поверхностью, где есть грибок. Часто им заражаются, пользуясь общественным душем (поэтому рекомендуется использовать собственные шлепанцы). Не представляет опасности, на начальных стадиях легко поддается лечению в домашних условиях. Запущенный микоз распространяется и на ногти, в результате чего они сохнут и крошатся, начинается инфицирование организма с возможными серьезными осложнениями.

Расскажите, какие советы показались вам полезными или, наоборот, совершенно неподходящими и почему?