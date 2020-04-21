10+ признаков, которые встречаются у людей с высоким IQ (Спорим, у вас они есть?)

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Как сказал великий английский классик Уильям Шекспир, «дурак думает, что он мудр, но мудрец знает, что он дурак.» И эта мысль не потеряла актуальности до сих пор: часто умные люди предпочитают оставаться в тени, а те, кто не так компетентен, грозят «задавить» всех вокруг своим интеллектом. А кто-то ориентируется на угадайки с набором ответов, которыми сегодня переполнен интернет.

Мы в AdMe.ru любим проходить психологические тесты, но считаем, что они не дают полноты картины. Зато у каждого человека могут найтись черты, которые сразу укажут на высокое IQ (и они более чем неожиданные).

1. У вас крепкое рукопожатие

Если ваше рукопожатие не назовешь вялым, для вас есть хорошие новости. Научно доказано, что люди с высоким интеллектом здороваются за руку при встрече гораздо сильнее тех, у кого низкие показатели IQ. Этот факт также подтверждает, что деятельность мозга и крепость мышц взаимосвязаны.

2. Вы любите кошек больше, чем собак

По статистике, люди, которые считают себя кошатниками, демонстрируют более высокие результаты в решении задач на интеллект, чем собачники. В результате исследования выяснилось, что первые более чувствительны и замкнуты, а вторые более энергичны и общительны. Так что желание завести именно кошку вполне объяснимо. Все-таки с ней не нужно гулять, когда вам хочется почитать книгу.

3. У вас высокий доход

Человек, вынужденный довольствоваться малым, теряет не менее 13 пунктов своего IQ. Это установили специалисты одного из исследовательских университетов. Более того, существует так называемый накопительный эффект бедности. Если вам долго придется жить в стесненных условиях с точки зрения достатка, это негативно скажется и на мыслительных способностях.

4. Вы забывчивы

Если вы постоянно забываете пароли от аккаунтов в соцсетях, оставляете дома телефон или в последний момент вспоминаете о том, что не выбросили мусор, показатели ваших интеллектуальных способностей выше средних. Ученые пришли к выводу: человек, способный запоминать большие объемы информации, не очень успешен в принятии решений. Мозг умного человека забывает ненужные ему данные, таким образом облегчая мыслительный процесс.

5. Вы не боитесь просить о помощи

Стремление к самостоятельности похвально, но умный человек осознает, что он не всесилен. Так что если у вас нет проблем с тем, чтобы переступить через свою гордость и без смущения обратиться за помощью к тому, кого считаете авторитетом, то это еще одно из свидетельств высокого интеллекта. Умные люди используют общение с компетентными людьми себе во благо, видя в этом возможность для саморазвития.Они четко осознают, что если сами не попросят совета, то за них это никто не сделает.

6. Вы любите «глупые» фильмы

Если просмотр незамысловатых фильмов с посредственной актерской игрой доставляет вам своеобразное удовольствие и помогает разгрузить мозг, это говорит о блестящем интеллекте. Дело в том, что умным людям свойственна ирония, которая помогает проанализировать все аспекты такого некачественного контента. Способность критиковать — одно из преимуществ людей с высоким IQ.

7. Вы легко находите общее между непохожими предметами

Есть много загадок, построенных на поиске схожих черт у максимально далеких друг от друга вещей. Например, что общего у сашими и арбуза? Обычно их едят сырыми и холодными. Если вы щелкаете подобные задачи как орешки и способны рассуждать нестандартно, вы гораздо умнее, чем думаете.

8. Вы саркастичны

Если вам нравятся ироничные шутки и вы время от времени любите делать колкие замечания своим близким, поздравляем: у вас редкие умственные способности. Тот, кто владеет искусством сарказма, как правило, хороший импровизатор, а еще он прекрасно улавливает настроения и чувства других людей.

9. В свободное время вы любите подремать

Если вы любите вздремнуть среди бела дня, очень может быть, что вы умнее многих. Исследования подтвердили, что непродолжительный дневной сон положительно влияет на мозг. С этим согласны и жители стран Востока: они верят, что это важное занятие, помогающее приблизиться к высшей мудрости.

10. Вы поздно вступили в близкие отношения

В Университете Северной Каролины было проведено исследование, в котором приняли участие подростки среднего и старшего школьного возраста. Выяснилось, что школьники с более высоким IQ чаще предпочитают не вступать в интимные отношения до поступления в высшие учебные заведения. Также многие из них решили пока воздержаться от поцелуев и романтических свиданий.

11. Вы чувствуете себя счастливым

Звучит как парадокс, но чем умнее человек, тем более счастливым он себя чувствует. К такому заключению пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона. Они отметили, что люди с низким IQ часто не удовлетворены своей жизнью: им приходится занимать небольшие должности и довольствоваться скромной зарплатой.

Также им хуже дается ведение быта, отчего они нередко пребывают в депрессии. Опрос показал, что счастливее всего оказались люди с уровнем IQ 120–129.