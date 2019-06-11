10 привычных вещей, которыми мы изо дня в день убиваем природу (И как это исправить)

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Картонные стаканчики для чая и кофе, зубные щетки с пластиковыми ручками, бумажные сумки для покупок, жвачки — без многих этих вещей мы не представляем свою жизнь. И если в вашем списке значится хоть один из вышеперечисленных пунктов, к сожалению, вы причастны к загрязнению природы.

AdMe.ru открыл для себя неожиданные факты о том, как изо дня в день мы незаметно вредим экосистеме. И конечно, рад поделиться советами, как этого избежать.

Пластиковые крышки

Мир захватила благотворительная инициатива, суть которой состоит в сборе пластиковых крышечек, которые мы в огромном количестве бездумно отправляем в мусорные баки. Активисты доказали: чтобы помочь попавшим в беду, не обязательно присоединяться к сбору средств. Сделать доброе дело можно, всего лишь собирая завинчивающиеся крышки от бутылок и упаковок Tetra Pak. Таким образом можно сократить попадание пластика в окружающую среду и помочь детям. В 2016 году масштабный проект «Добрые крышечки» был реализован и в России. Неравнодушные россияне сдают крышки в пункты приема, после чего пластик отправляют на переработку. На заводе сырье взвешивается, а вырученные средства перечисляются на счета благотворительных фондов. Именно за них купят очередную инвалидную коляску для нуждающегося ребенка.

Влажные салфетки

При производстве влажных салфеток используется пластик. При этом отдельных урн для них нет. Загрязненные салфетки в огромном количестве попадают в окружающую среду и выступают в роли злостных врагов канализационных сетей. Так, в Британии они являются причиной 93 % засоров труб. Коммунальщики Лондона извлекли 130-тонную груду мусора (столько же, на минуту, весит синий кит!), состоящую в основном из влажных салфеток. Чтобы спасти ситуацию, можно уменьшить их потребление, пользуясь гигиеническим средством только в случае необходимости (в дороге, не дома) и заменяя по возможности сухими бумажными салфетками или проточной водой.

Жвачки

Пока врачи спорят, больше вреда или пользы от жвачки, экологи не сомневаются: практически вся резинка, представленная на рынке, убивает природу. Если первые жвачки создавались из каучука, то большинство их современных собратьев состоят из синтетических полимеров, которые не разлагаются в окружающей среде и не абсорбируются органами пищеварения. За безобидным словосочетанием «жевательная (резиновая) основа» таятся такие компоненты, как нефть, латекс, ланолин, поливинилацетат, полиэтилен, глицерин, стеариновая кислота, нефтяной воск, — практически состав резиновых шин для автомобилей. Использованная жвачка загрязняет природу и создает опасность для животных. К счастью, альтернатива есть. Сегодня некоторые производители предлагают резинку на натуральной основе. Вернулись к истокам, так сказать.

Чеки

Кассовые чеки — далеко не безобидные бумажки, которые можно без последствий сдать в макулатуру. Оказывается, они вредны — как для здоровья, так и для окружающей среды. Впрочем, бумагой чеки тоже можно назвать лишь условно: они производятся из так называемой термобумаги. Вместе с чеками и факсами в наш организм через кожу попадает токсичное вещество бисфенол А. По структуре молекулы он напоминает женский половой гормон эстроген и губительно воздействует на мозг и женские репродуктивные органы. Соединение опасно даже в следовых количествах. Чтобы вещество попало в организм, достаточно подержать чек в течение 5 секунд, а если руки или бумага будут влажными, вред увеличится в 10 раз. Казалось бы, небольшая бумажка не может причинить серьезного вреда. Но объемы производства удивят даже скептика. Так, только в России ежегодно используется около 100 тонн термобумаги. Неслучайно приемщики макулатуры отказываются принимать чеки — именно из-за содержания в них бисфенола А. В термобумаге практически нет целлюлозы, а токсины способны загрязнить остальную макулатуру. Что делать? Используя систему бесконтактной оплаты, попросите кассира отправить вам чек на электронную почту или абонентский номер. Так вы сохраните не только природу, но и собственное здоровье.

Бумажные пакеты

Если вы отказались от полиэтиленовых пакетов и перешли на бумажные, не спешите радоваться роли спасителя природы. Это один из главных экологических мифов. Казалось бы, бумага разлагается быстрее и не наносит ущерба окружающей среде. Но для изготовления бумажных упаковок затрачивается больше ресурсов (энергии и воды), чем для их пластиковых собратьев. В результате производства образуются водорастворимые неразлагаемые отходы, наносящие вред экосистеме, воздух загрязняется на 70 % больше, а переработка порой менее выгодна, чем производство новой упаковки. К сожалению, альтернативы на сегодняшний день нет. Так называемые биоразлагаемые пакеты можно лишь фрагментировать, но о биоразложении речи не идет. Чтобы сохранить природу, используйте упаковку несколько раз или выбирайте тканевые сумки.

Губки для мытья посуды

Кухонная губка — настоящий рассадник микробов. Сотни миллиардов бактерий, возбудители опасных заболеваний — и это далеко не единственное зло, с которым вам придется столкнуться. Дезинфекция губок не уменьшает загрязнения, а, наоборот, способствует размножению патогенных бактерий, которые в случае ослабленного иммунитета могут стать причиной воспалительных процессов. Поэтому те, кто волнуется о своем здоровье, меняют губки для мытья посуды не реже раза в неделю. А те, кто заботится об экологии, знают, что это в геометрической прогрессии увеличивает количество неразлагаемых отходов. Чтобы разноцветные мочалки столетиями не копились на мусорных полигонах, используйте губки, салфетки и тряпки из целлюлозы и бамбука: они разлагаются гораздо быстрее. Сегодня на рынке представлены также кухонные щетки из натуральной щетины на деревянной ручке.

Чай в пакетиках

Шелковые пирамидки, бумажные пакетики — названия весьма условные, потому что состав одноразовых упаковок для чая далек от натурального. Для их изготовления используется не только большое количество бумаги (что истощает природные ресурсы), но и неразлагаемые синтетические полимеры. Некоторые из них выделяют вредные вещества при нагревании. Нейлоновые пирамидки нельзя компостировать, некоторые разновидности пакетиков полностью неразлагаемые. И даже так называемые бумажные пакетики содержат в составе синтетические волокна, благодаря чему не размокают в воде. 96 % жителей Великобритании ежедневно отдают предпочтение пакетированному чаю вместо заварного. Почему мы продолжаем употреблять чай в пакетиках — загадка, ведь рассыпной качественнее, дешевле и экологичнее.

Бумажные стаканчики

С появлением бумажных стаканчиков неравнодушные к судьбе природы люди испытали эйфорию: наконец-то можно отказаться от такого вредного пластика. Впрочем, все оказалось не так радужно. Неудобная правда о бумажных стаканчиках состоит в том, что они не совсем бумажные, иначе тара просто развалилась бы сразу после того, как в нее налили горячий напиток. Внутренняя часть стакана выстелена специальной пленкой, делающей невозможной переработку. Армия одноразовой бумажной посуды изо дня в день все больше и больше загрязняет планету. Но все не так плохо, отказываться от любимого кофе навынос совсем не обязательно. Просто используйте многоразовый термостакан — пусть это станет вашей новой экопривычкой. Если же можете позволить себе пару лишних минут, насладитесь напитком в кафе в обычной многоразовой посуде.

Ватные палочки

Уход за ребенком, личная гигиена, нанесение макияжа — ватные палочки давно стали незаменимым помощником в ванной комнате и на туалетном столике. После использования они отправляются в мусорное ведро. И пополняют запасы неперерабатываемого мусора, который столетиями копится на свалках, загрязняя воду и почву. В качестве альтернативы можно использовать палочки из биоразлагаемых материалов. Или просто намотать вату на спичку — как делали наши мамы и бабушки. Самым же полезным вариантом с точки зрения здоровья ушей и экологии будет отказ от палочек в пользу гигиены водой с мылом.

Зубные щетки

Зубную щетку рекомендуется менять каждые 3 месяца. Это поможет избежать скопления болезнетворных бактерий, ротовая полость будет в порядке. А вот природа — нет. Можете посчитать, сколько зубных щеток вы отправили в мусорное ведро за свою жизнь? А ваша семья? Зубные щетки производят из полимеров, которые разлагаются более 400 лет. Переработке они практически не подлежат, поскольку состоят из различных материалов (нейлона, пластика и резины). Сегодня на рынке представлены доступные альтернативные варианты — бамбуковые зубные щетки, период полного разложения которых составляет не более 3 лет.

Бонус: как бороться с окурками на пляжах

Ничто так не раздражает на морском побережье, как горы окурков. Конечно, для очистки пляжей существуют специальные машины и приспособления, но ведь гораздо проще не допускать загрязнений. Для этого во многих странах отдыхающим предлагают специальные конусы для пепла и окурков, их легко установить на песчаную поверхность и так же просто очистить.

Более бюджетный вариант — обыкновенные старые жестяные банки.

А как лично вы заботитесь о природе? Поделитесь своими полезными привычками.