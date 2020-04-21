10+ обычных вещей, которых все мы лишимся уже через пару десятков лет

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Всего 50–100 лет назад в книгах писателей-фантастов фигурировали устройства, которые позволяли говорить и видеть друг друга на расстоянии, а также космические спутники, передающие сигналы. Тогда никто и подумать не мог, что все это станет реальностью. Но теперь у нас есть сотовые телефоны, интернет, квадрокоптеры и микроволновки — и это наша повседневная жизнь.

Мы в AdMe.ru тоже решили попробовать спрогнозировать, что нас ждет лет через 20, например. На 100 лет вперед замахиваться не будем, ведь хочется все увидеть воочию, а неизвестно, достаточно ли усердно ученые работают над вопросом вечной жизни. 20 лет — довольно обозримый промежуток времени.

Пластика станет меньше

Пластиковым бутылкам для воды и мусорным пакетам однозначно осталось недолго: уже сейчас доступны мусорные пакеты из кукурузного крахмала и вода в биоразлагаемых бутылках. Пока еще производство их обходится достаточно дорого, поэтому и цена за удовольствие быть био высока. Но это направление развивается, и через 20 лет мы будем вспоминать о пластиковых бутылках для воды как о странном явлении, которое было, да прошло.

Личное пространство

Несколько лет назад вышла серия «Черного зеркала» о социальных рейтингах. И, наверное, не было зрителя, который не подумал бы: да ведь это же наше будущее. Действительно, личного пространства у нас становится все меньше и меньше: соцсети, поисковые системы, камеры слежения, базы данных, биометрия, системы распознавания лиц. Все труднее сделать шаг без того, чтобы об этом не узнала общественность. И тем не менее незаметно это становится нашим обычным миром.

Естественное зачатие

Благодаря техническому прогрессу, даже зачатие детей будет происходить по-другому. Для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) очень тщательно отбирают эмбрионы, благодаря чему можно избежать многих генетических заболеваний и увеличить продолжительность жизни. Есть мнение, что через 20 лет женщины будут беременеть в основном именно с помощью ЭКО. Это позволит снизить расходы на здравоохранение, поэтому тех, кто предпочтет зачать ребенка естественным способом, будут считать безответственными и легкомысленными людьми.

Провода

Телефон с разряженной батареей — это как минимум нервный смех, а как максимум — трагедия всей жизни. Или хотя бы дня. Особенно обидно, когда есть power bank, но при этом ты забыл провод дома / в машине / в другой сумке. Проблема настолько распространенная, что некоторые компании всерьез занялись этим вопросом. И их первые шаги вселяют уверенность, что скоро мы перестанем путаться в проводах своих телефонов. В планах сделать так, чтобы беспроводные зарядные устройства были повсюду, а зарядить девайс можно было в любом месте и без проводов.

Золото

Наша планета имеет ограниченные запасы золота, поэтому истощение природных ресурсов вполне возможно. По оценкам Геологической службы США, в земле все еще находится около 50 тыс. т этого металла. Ежегодно добывают порядка 2,5–3 тыс. т. Таким образом, золота осталось не больше чем на 17 лет.

Магазины

В Amazon Go уже сейчас нет ни одного кассира, а деньги за покупки снимаются, когда покупатель выходит из магазина.

Скорее всего, необходимость физически ходить за покупками со временем отпадет, поэтому магазинов как таковых не останется. Однако из-за того, что многие люди любят пощупать товар перед покупкой, будут созданы специальные зоны, где можно будет примерить и испытать его, например пробежаться в бутсах по импровизированной траве или проверить пуховик при —30 градусах. Кроме того, сканеры при входе будут распознавать лица и получать индивидуальный список покупок каждого входящего. Это позволит виртуальным продавцам предлагать товар в соответствии со вкусами покупателя. Касс не будет: оплата за покупки будет осуществляться автоматически на выходе из магазина.

Почтовые отделения

Во многих странах мира почтовые отделения теряют свою актуальность. В большинстве своем они убыточны: люди уже пару десятилетий как перестали отправлять друг другу бумажные письма, а с посылками гораздо лучше справляются курьерские службы типа FedEx и UPS. Все важные и нужные сообщения приходит к нам на имейл, в почтовый же ящик попадают лишь реклама и счета. Поэтому в долгосрочной перспективе у почты практически нет шансов выдержать конкуренцию с коммерческими гигантами.

Пробки

Трудно поверить, но все идет к тому, что пробок не будет. Со временем автомобили оснастят искусственным интеллектом, а количество их снизится до минимума. Компьютер по ходу движения будет просчитывать все возможные ситуации на дороге. Таким образом ошибки водителей, очень сильно влияющие на трафик, будут сведены к нулю. Если же где-то появится скопление машин, единая компьютерная система в реальном времени подкорректирует работу светофоров и намечающийся затор рассосется, не успев появиться.

Антибиотики

Со дня изобретения антибиотиков их использовали так часто, что в результате некоторые болезни стали устойчивы к ним. Но в ближайшие 10–20 лет неконтролируемый прием антибиотиков может существенно сократиться. В недалеком будущем у нас появятся бактерии, на месте производящие антибиотики против конкретной угрозы. То есть больному будут вводить антитела, которые смогут останавливать заражение клеток организма. Но главная цель, которой хотят достигнуть ученые, — прекратить бороться с микробами и научиться мирно сосуществовать с ними.

Фосфор

Фосфор есть даже в таблетках для посудомоечных машин.

Если кто-нибудь скажет, что на планете заканчиваются запасы фосфатной руды, мало кто из нас начнет беспокоиться. А стоило бы, ведь мы используем фосфор постоянно. Но особенно активно применяют его при производстве фосфатных удобрений для сельского хозяйства. Если фосфора не станет, то количество многих продуктов существенно сократится. Сейчас мы используем в 5 раз больше фосфора, чем 50 лет назад, при этом население Земли растет и потребление минерала увеличивается. Ученые утверждают, что примерно через 80 лет природные запасы фосфора закончатся, однако если население Земли будет расти так же, как сейчас, то это может произойти гораздо раньше: через 20–40 лет. Хорошая новость в том, что идут исследования, направленные на экономию ценного минерала и создание систем для повторного его использования.

Фермерские хозяйства

Гектары полей, засеянные пшеницей, кукурузой и подсолнечником, со временем исчезнут. Города растут стремительно, и площадь пахотных земель сокращается не менее быстро. Но, судя по всему, это не такая уж проблема: вертикальные фермы идут на смену традиционным. По сути это высокие теплицы по типу складских помещений, где растения рассажены на вертикальных стендах. Стартап Plenty, работающий в этой сфере, недавно получил финансирование на развитие и распространение своей идеи в размере $ 200 млн из фонда SoftBank Vision, одним из инвесторов которого является основатель Amazon Джефф Безос. Судя по всему, вертикальные фермы — наше недалекое будущее.