10 привычных продуктов, которые могут исчезнуть с лица Земли уже через несколько десятков лет

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Какие-то виды животных и растений неизбежно вымирают, ведь условия на нашей планете постоянно меняются. Вымирающие животные — это грустно, хотя и привычно. А как насчет вымирающих продуктов? Оказывается, они тоже существуют. AdMe.ru решил посмотреть, какие продукты могут скоро исчезнуть с нашего стола.

Бананы Грибковые болезни деревьев

Международная команда ученых, работающих в Нидерландах, Австралии и США, выяснила, что сорту бананов «Кавендиш», самому популярному и привычному нам, грозит полное вымирание через несколько десятилетий. Виной тому грибок под названием «Тропическая гонка — 4» (tropical race 4, TR4), поражающий корни бананов. Однажды такое уже произошло в первой половине XX века с сортом бананов «Грос Мишель».

Сейчас TR4 уже распространился в Пакистане, на Филиппинах, в Индонезии, проник в Африку и Австралию.

Вино Глобальное потепление

Уже через 20–25 лет самые старые французские, аргентинские и чилийские виноградники могут стать неподходящими для культивирования винных сортов. Виной всему глобальное потепление. Из-за высокой температуры виноград спеет непродолжительное время и не успевает набрать те вкусовые качества, которые нужны хорошему вину. Исследователи предполагают, что винный бизнес сократится на 70–80 %, что повлечет за собой увеличение цен на вино.

Мед Синдром разрушения пчелиных колоний

Ученые заметили, что популяция самого распространенного и полезного вида пчел резко сокращается. Этот феномен получил название «синдром разрушения пчелиных колоний», когда пчелы просто единовременно покидают улей и больше не возвращаются. Его природа остается неясной, быть может, всему виной патогенные микроорганизмы или клещ Варроа. Если проблема не решится, то через 20 лет медоносные пчелы вовсе исчезнут. Это повлияет на функционирование всей биосферы, ведь многим растениям пчелы необходимы для опыления.

Кофе Грибковые заболевания растений

Исследователи из Климатического института Австралии сделали вывод, что уже к 2050 году количество сельскохозяйственных участков, на которых выращиваются кофейные деревья, уменьшится в 2 раза. А к 2080 году эти растения полностью исчезнут с лица Земли. Причина опять же в глобальном потеплении: с ростом температуры плантации все активнее поражаются грибковыми заболеваниями. Только в 2012 году из-за них некоторые производители в Гватемале потеряли 85 % урожая. Если так пойдет дальше, свои вкусовые привычки придется менять миллионам любителей кофе: ежедневно в мире выпивается 2,25 млрд чашек этого напитка, при этом объем потребления растет на 5 % ежегодно.

Морская рыба Рыбная ловля в огромных объемах

Экологи сделали вывод, что примерно к 2050 году мир может столкнуться с проблемой полного истребления промысловой рыбы. В настоящий момент объем рыбной ловли на 50–60 % превышает допустимые нормы. Остается надеяться на реформы системы рыбной промышленности, потому что только так океаническую рыбу можно будет сберечь.

Шоколад Болезни и старение деревьев, засуха

Есть вероятность, что примерно через 50 лет Земля останется без шоколада либо он будет ужасно дорогим. Нехватка какао объясняется несколькими причинами. Первая — болезнь какао-деревьев, которая уже уничтожила почти 1/3 мирового урожая какао. Второй стала засуха в Гане и Кот-д’Ивуаре, на долю которых приходится 70 % мирового производства какао. Третья причина — в старении деревьев какао. Для бесперебойного производства эти деревья нужно сажать регулярно, что не всегда осуществимо. Тем временем спрос на шоколад продолжает расти.

Мидии Глобальное потепление

Согласно данным, полученным при помощи моделирования климатических изменений, в настоящее время температура морской воды возрастает во всех регионах нашей планеты. А ввиду разбавления вод мирового океана уменьшается концентрация соли в поверхностном слое морской воды. Эти изменения окажут негативное влияние на морские микроорганизмы — бактерии и планктон, что, в свою очередь, скажется на видах, стоящих на следующем уровне пищевой цепочки, то есть на мидиях и других фильтраторах.

Авокадо Засуха

Выращивать авокадо становится все более сложно и затратно. Для выращивания 1 кг этого фрукта требуется невероятно много воды (около 272 литров). В Калифорнии, которая снабжает авокадо большую часть США, в последние годы наблюдалась сильная засуха. Если климат будет меняться и дальше, та же участь постигнет и другие области и страны, которые являются крупнейшими экспортерами авокадо.

Пиво Изменение химического состава хмеля

Пиву пока хоть и далеко до полного вымирания, ученые и пивовары всего мира испытывают беспокойство по поводу того, что скоро оно изменит свой привычный вкус. Из-за роста температур в хмеле уменьшается содержание альфа-кислот, отвечающих за вкусовые качества напитка. Выходом из этой ситуации может быть культивация новых сортов хмеля с повышенным содержанием альфа-кислот.

Кленовый сироп Короткие зимы

Не для всех жителей Земли кленовый сироп является привычным продуктом, но все когда-нибудь да слышали о нем. Так вот, есть вероятность, что и он уйдет в прошлое. Чтобы произвести достаточно сока, кленам нужна длинная зима. Выяснилось, что зимы в США и Канаде становятся все короче с каждым годом, что поставит под угрозу производство сиропа.

Мы очень надеемся, что ученые все же найдут способ, как затормозить вымирание животных и растений, ну и, конечно, наших любимых продуктов. Ведь удалось же им, в конце концов, остановить вымирание большой панды! А нам остается только помогать им всеми силами бороться с глобальным потеплением. Как именно это можно сделать, смотрите в этой статье.