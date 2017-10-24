10 законов, по которым живут все несчастливые люди

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Представления о счастье, как и пути его разрушения, у каждого свои. Но есть и общие факторы, которые мешают нам жить полной жизнью. AdMe.ru расскажет о 10 привычках, каждая из которых делает нас немного несчастливым. Читайте и чаще улыбайтесь — ведь это самый простой, но проверенный способ стать счастливее.

10. Переводить будильник

Получив сразу после пробуждения заветные 5 минут, организм снова пытается погрузиться в сон, резко просыпается, опять пытается уснуть, и так по кругу — мы ведь не раз и не два переводим часы. Результат: в спешке выпитый кофе, состояние крайней помятости и опоздание, конечно. И злость, которой даже повод не нужен. Она просто есть. Совет: Выполняя любимое занятие утром, слушайте одну и ту же мелодию (желательно не сильно ритмичную, потому что быстро надоест). И ее же поставьте на звонок будильника. Теперь пробуждение будет ассоциироваться у вас не со страданием, а с кофе, например. Еще можно попробовать трекер сна — программу, которая разбудит вас во время быстрой фазы сна (наиболее благоприятной для пробуждения).

9. Регулярно опаздывать

Вспомните свое состояние в момент, когда вы куда-то опаздывали. Раздражительность, ведь обязательно появляются водители, которые не умеют ездить, светофоры, которые не умеют гореть зеленым; тревога из-за грозящего штрафа или пропущенного урока. Если предположить, что дорога из дома на работу (в университет, садик) занимает час, а опоздания случаются 3 раза в неделю, то получается 156 часов в год, то есть почти 2 недели. На 2 недели вы выпадаете из жизни, самовольно погружаясь в состояние стресса, который не проходит бесследно. Совет: Не забывайте, что, опаздывая, вы если не падаете в грязь лицом, то точно показываете себя не с лучшей стороны. А если вас кто-то ждет — еще и демонстрируете пренебрежение. «Точность — вежливость королей», — об этом еще король Людовик сказал в XVIII веке.

8. Импульсивно покупать ненужные вещи

Время от времени покупать себе разные милые штучки, просто потому что так захотелось, даже полезно. Но ушлые маркетологи делают так, чтобы мы хотели что-то купить не время от времени, а постоянно. В результате забитые бесполезными вещами полки, дыра в бюджете и какое-то чувство неудовлетворенности. Соберите в кучу косметику, кухонную утварь и прочий хлам, без которого вы можете обойтись. Кухонный комбайн, например, который вы достаете раз в месяц, просто потому что он есть, хотя могли бы обойтись простым ножом или теркой. Посмотрите, сколько места занимает это барахло, и посчитайте, сколько оно стоило. А за 80 евро из столицы можно улететь в Париж, например. Совет: В сети есть много историй о людях, которые решили ничего не покупать год-два-три, и что в итоге из этого вышло. Может, их истории вас вдохновят. Не лишним будет всегда иметь при себе наличные средства, не ходить по магазинам голодным и просто-напросто поставить цель: например, собрать на путешествие. Ведь это то, что действительно делает нас счастливыми.

7. Стремиться везде успеть

Мегапопулярные коучи, тренеры и другие гуру, достигшие успеха (чаще на словах), призывают нас увеличивать продуктивность, чтобы везде успевать. И мы увеличиваем и успеваем. Челлендж, марафон, тренинг, презентация. В погоне за навязываемыми целями мы перестаем уделять внимание мелочам, из которых состоит наша жизнь. Мелочам, которые именно нас делают счастливыми. Совет: Чаще задавайте себе вопросы: зачем мне это нужно и нравится ли мне это все? Это очень простой, но действенный метод понять, что есть ваше истинное желание, а что — умело поданная, но чужая мысль друга, коллеги или очередного мастера просветления.

6. Проверять социальные сети чаще трех раз в день

Активные пользователи социальных сетей чувствуют себя менее счастливыми — к такому выводу пришли ученые. Все из-за просмотра фотографий, на которых нарядные улыбающиеся детишки, а ваши вечно в чем-то измазаны и перманентно орут. Или мужья, которые через одного топ-менеджеры, а ваш консультант в строительном магазине. Или дома с видом на океан, а у вас ремонт в планах вот уже третий год. Или этих детишек вообще нет, потому что мужа нет, а квартира съемная и квартплату повысили. Совет: Просматривая ленту в социальных сетях, не забывайте, что добрая часть фотографий — фейк. В ход идет фотошоп, взятые напрокат цветы, пакеты из люксовых бутиков и даже самолеты!

5. Неправильно распоряжаться временем

Неумение организовать время ведет к двум крайностям: мы либо падаем к концу дня в мыле с мыслью о том, что часть дел придется перенести на завтра, или с самого начала переносим все дела на завтра, прокрастинируем то бишь. В первом случае мы слишком устаем, чтобы чувствовать себя счастливыми, во втором радоваться жизни сильно мешает чувство вины. Совет: Расставляйте приоритеты, перед тем как приступать к выполнению запланированных дел. Совмещайте некоторые дела: например, уборка вместе с ребенком — это и чисто в доме, и родительский долг частично выполнен. Дела, которые не очень хочется делать, планируйте на утро, в идеале же сокращайте количество таких дел. Отдыхайте. Улыбайтесь.

4. Делать выбор в пользу нездоровой пищи

Под нездоровой пищей подразумеваются хот-доги и другие представители фастфуда, а также пончики, круассаны и прочая магазинная выпечка. Исследования показали, что у людей, злоупотребляющих такой едой, вероятность впасть в депрессию на 51 % выше, чем у тех, кто придерживается принципов здорового питания. То есть заказав на обед пиццу и доев ее на ужин, вы увеличиваете свои шансы захандрить (хотя депрессия — это намного серьезнее). Особенно если делаете это 3-й день подряд. Совет: Если любовь ко всему вредному у вас в крови — пеките дома, так вы избавите организм от трансжиров и прочих «прелестей». Заказывая пиццу или аналогичные блюда, выбирайте те, в которых меньше видов начинки — такая еда быстрее усвоится и с меньшим вредом для организма.

3. Предаваться бесполезным размышлениям

Размышления в стиле «если бы да кабы», например «если бы я тогда надел синие брюки, она бы мне не изменила», занимают первое место в списке вредных мыслей. Переживать об уже сделанном выборе (тех самых брюках) нет смысла, если только в кладовке не стоит машина времени. Да и наука говорит, что такие люди чаще остальных чувствуют себя несчастными. Еще один популярный вид бестолковых мыслей — пережевывание страхов по поводу будущего. Помните: исход у всех один. Значит, беспокоиться нет смысла, но вот жить надо так, чтобы быть готовым к нему в любой момент. Учите языки, осваивайте езду на велосипеде, путешествуйте — только без лишней тревоги. Ибо исход у всех один. Совет: Когда замечаете, что зациклились на какой-либо мысли, чтобы отделить зерна от плевел, спросите себя: что эти размышления принесут в будущем? Если ничего — включите музыку, выходите на прогулку, просто смените позу. В общем, сделайте что-нибудь, чтобы отвлечься от этих мыслей.

2. Строить предположения

Иногда нас беспокоит то, что подумали окружающие о наших словах или поступках. Еще бывает, мы тратим немало времени, размышляя о причинах странного (как нам кажется) поведения близких или знакомых людей. И тогда, основываясь на своих предположениях, мы выстраиваем сценарий событий — чаще неблагоприятный для нас самих. И начинаются все эти «наверное, он не звонит, потому что обиделся из-за того случая в прошлом году». Совет: Если хотите узнать чье-то мнение, или причины поведения, или еще что-нибудь, просто спросите. Лучше проявить излишнюю назойливость или даже почувствовать себя глупо 2 минуты, чем терять время на бессмысленные предположения и копания в себе.

1. Испытывать постоянное чувство вины

Здоровое чувство вины свойственно любому человеку, который несет ответственность за свои действия. Но иногда оно возникает по непонятным причинам либо по отношению к ситуации, которую уже невозможно исправить. В итоге возникает чувство собственной несостоятельности, ведь невозможно чувствовать себя полноценным и счастливым, зная, что ты перед кем-то (часто и перед самим собой) виноват. Совет: Если вы повели себя неправильно и осознаете это, исправьте ситуацию, не дайте «застареть» чувству вины. Когда вам стыдно перед людьми, которых уже нет, или перед самим собой, или вообще непонятно почему — сходите к психологу, потому что глянцевые советы типа «отпустите ситуацию», «полюбите себя» тут помогают редко. И вообще, относитесь более ответственно к психическому здоровью, вы ведь не избегаете походов к травматологу, потому что «все они шарлатаны», а сломанная нога заживет сама по себе.