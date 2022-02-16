10 природных явлений, которые до сих пор никто толком не объяснил. И от них мурашки по коже

Природа иногда может ошарашить или напугать сильнее любого фильма ужасов. Чего стоят такие известные явления, как кроваво-красный водопад в Антарктиде, ведьмины круги или движущиеся камни в Долине Смерти. От всего этого по спине нет-нет да и пробежит холодок. Но и помимо них существует множество феноменов, которые дают нам больше вопросов, чем ответов.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить загадочные и пугающие явления природы, насчет которых ученые до сих пор выдвигают различные гипотезы, но к единому мнению пока не пришли. Вот наши фавориты.

Волосы ангела

Феномен получил свое название из-за сходства загадочного вещества с прядями волос. Сообщения о падении «ангельских волос» с неба прямо в руки очевидцам регистрировались по всему миру. Во Франции в 1952 году, по словам свидетелей феномена, большие хлопья падали с почти безоблачного неба. А в Венеции видели два «сияющих веретена», от которых отделялись тонкие нити. В большинстве случаев «волосы» распадаются в течение короткого времени, поэтому у ученых не было возможности тщательно их изучить. Однако известно, что в отдельных странах «ангельскими волосами» оказывались нити паутины мигрирующих пауков. Как-то выгуливал собаку и обратил внимание на серебристые нити — они были повсюду. Нити улавливали свет и извивались во всех направлениях. Я стоял, очарованный зрелищем. Это было жутко и казалось чудом. Потом я заметил паука на своей руке. Видимо, все дело в этом, хотя в тот день почти не было ветра, а нити парили на большой высоте. © ottereckhart / Reddit

Черный день

18 сентября 1938 года на полуостров Ямал в Западной Сибири опустилась кромешная тьма. Утром небо начало окрашиваться в красно-бурые оттенки, а к 10:30 уже ничего нельзя было разглядеть на расстоянии вытянутой руки. Радиосигнал не ловился. Только к часу дня тьма понемногу начала отступать. Подобное явление наблюдали в Новой Англии в 1780 году. Вот что рассказывал о нем очевидец: «Было темно до такой степени, что куры вернулись на свои насесты, петухи и козодои запели, а люди зажгли свечи в домах». Позже эти события отнесли к ряду редких и неизученных атмосферных явлений, которым дали название «локальное снижение прозрачности земной атмосферы». По одной из версий, дым от горящих лесов поднимается и доходит до верхних слоев атмосферы, там замерзает и затягивается в общий круговорот циклонов и антициклонов, а через какое-то время появляется в совершенно неожиданном месте.

Загадочный гул

«Гулом» называют необъяснимый длительный низкий звук, слышат который далеко не все люди, находящиеся на одной территории. Феномену иногда дают название по местности, где гул слышен особенно часто, например Виндзорский или Оклендский гул. Этому распространенному явлению посвящен эпизод «Секретных материалов», где агент Малдер предполагает, что причиной гула могут быть сверхнизкочастотные радиоволны. Среди возможных причин называют в том числе механические источники, а также звон в ушах и нарушения слуха. Друг семьи живет в Таосе. Раньше мы ездили к нему каждый месяц. Большинство людей не слышит этот гул, а я из тех, кто слышит. Он звучит, словно товарный поезд едет вдалеке. Его очень легко игнорировать, поэтому гул хорошо различим только в очень тихую ночь, когда насекомые и животные молчат. © ***plug / Reddit

Блуждающие или бесовские огни

Это мерцающие огни, которые по ночам можно увидеть над болотами или полями. Некоторые предания рассказывают о злых духах, которые, как считалось, несли призрачные факелы, а путешественники следовали за ними в надежде найти помощь, но только уходили еще дальше от намеченного пути. Еще это явление называли «огнями сокровищ», например, в романе Брэма Стокера «Дракула» зловещий кучер отмечает камнями места появления синих языков пламени, чтобы позже туда вернуться и отыскать клад. В современной науке принято считать, что большинство этих явлений вызываются окислением соединений, которые самопроизвольно воспламеняются при контакте с кислородом.

Блуждающие волны-монстры и океанические дыры

Это необычно большие и внезапно возникающие волны, чрезвычайно опасные для кораблей любого размера. Их высота в 2 раза превышает высоту всех остальных волн. Исследования подтвердили существование их противоположностей — океанических дыр. Один из самых известных случаев проявления этого феномена произошел на нефтяной платформе Драупнера в 1995 году. Волна имела высоту 25,6 метра и буквально молотом обрушилась на платформу. В настоящее время доказано, что волны-монстры являются причиной внезапной гибели некоторых океанских судов, крушение которых до сей поры считалось загадочным. Мы как-то плыли на 100-метровом грузовом судне, когда корабль внезапно накренился более чем на 35 градусов, курс поменялся на 30 градусов и начался ад с отключением электричества. Винт поднялся в воздух, датчик оборотов достиг максимума, а затем на мгновение наступила странная тишина, когда главный двигатель заглох, прежде чем все сигналы тревоги включились одновременно. Длилось это 5–10 минут. © FinnSwede / Reddit

Небесное землетрясение

«Небесное землетрясение» — это явление, при котором с неба исходит громкий гулкий звук. Он может вызвать заметную вибрацию зданий. Свидетели «небесных землетрясений» обычно не могут определить источник звука, поэтому они воспринимаются как загадочные. Кажется, я был свидетелем «небесного землетрясения». Несколько лет назад мы с друзьями исследовали заброшенный комплекс психиатрической больницы. Солнце начало садиться. И когда мы уже уходили, с неба донесся грохот, который продолжался секунд 15–30. Как реактивный самолет, летящий прямо над вашей головой. Я огляделся, и источник звука определенно был наверху. В небе и на дороге поблизости ничего не было. Все мои друзья тоже это слышали. © FluffTheMagicRabbit / Reddit

Звенящие скалы

Звенящие скалы представляют собой куски горной породы, которые при ударе по ним издают звук, похожий на стук металлической ложки по чайной кружке. До сих пор ученые не объяснили, почему эти камни могут звенеть. Размер и форма валунов, а также то, как они лежат, безусловно, влияет на звуки, издаваемые ими, но само по себе не придает скалам способности откликаться звоном. Мой отец водил нас к звенящим камням, когда мы были маленькими. Это был самый приятный звук, который я когда-либо слышала. Хотя, как правило, в таком месте вы просто встречаете группу не очень музыкальных детей и взрослых, бьющих молоточком по валунам. © I_Miss_Claire / Reddit

Мерцающая звезда Табби

Эта необычная звезда находится в созвездии Лебедя. В 2015 году астрономы обратили внимание на то, что у нее постоянно изменяется светимость. Обычно свет звезд незначительно меркнет на короткое время из-за прохождения перед ними планет, это частое явление. Однако звезда Табби оказалась исключением: ее светимость падала до 22 % в нерегулярные промежутки времени, что привело к появлению большого количества гипотез. Например, об облаках пыли, закрывающих свет звезды, или рое комет.

Свет землетрясения

Это явление не раз было замечено в небе в районах сейсмической активности или вулканических извержений. Одна из первых записей, сообщающих о «странных огнях в небе», относится к 869 году. По данным очевидцев, свет появляется во время землетрясения. Огни имеют форму, аналогичную форме полярных сияний, от белого до голубоватого оттенка, но иногда бывают и более широкого цветового спектра. При этом землетрясения имеют высокую магнитуду, обычно 5 или выше по шкале Рихтера. Также были случаи появления желтых шарообразных огней перед землетрясениями. В 2007 году у нас произошло сильное землетрясение и в небе появился свет. Землетрясение было таким мощным и продолжительным, а сияние таким впечатляющим, что некоторые подумали, что это конец света. Мне было 10, когда это случилось. © Unknown author / Reddit

Звуки из глубин океана

Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США фиксируются звуки, которым не всегда находится объяснение. Например, таинственный свист был уловлен одним из гидрофонов в 1997 году. Его источник находится где-то в Тихом океане, и, по мнению ученых, он похож на вулканогенные звуки. Но достоверно это неизвестно. А вот звук, которому дали название bloop, больше всего напоминал живое существо. При этом его громкость в несколько раз превышала звуки, издаваемые синим китом. В конце концов в качестве источника звука назвали трение айсбергов в океане.