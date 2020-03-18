10 советов, которые богатые люди дают бедным, а сами игнорируют

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На просторах интернета можно найти массу советов от миллионеров о том, как выбраться из финансовой ямы. Богатые люди пишут книги, проводят лекции и дают интервью, к которым мы внимательно прислушиваемся в надежде найти рецепт безбедной жизни. Однако некоторые из этих лайфхаков оказываются бесполезными.

AdMe.ru узнал, какие рекомендации от богатых людей являются наиболее вредными.

1. Богатые люди выбирают жен / мужей по особому принципу и стараются не разводиться

По крайней мере, так пишут авторы статей о том, как стать миллионером. Однако эксперт Financial Times заметил, что 40 % супербогатых людей из списка Forbes разведены, а другие женятся и расходятся по нескольку раз. И только единицы вроде Билла Гейтса живут с супругами 20 и более лет. Психологи говорят, что успешные мужчины выбирают жену из своего окружения: наследницу состоятельных родителей, бизнес-леди или женщину с ученой степенью. Богатые женщины предпочитают либо вообще не вступать в брак, либо ищут партнера с равнозначным доходом. Однако никакого особого принципа нет: богатые вступают в отношения в рамках своей социальной среды. Ну а крепкие браки миллиардеров можно объяснить тем, что разводиться им очень дорого. Например, основатель Amazon Джефф Безос перестал быть самым богатым человеком мира после развода с женой: ему пришлось заплатить $ 38 млрд отступных.

2. Умение общаться с окружающими — один из главных навыков успешных людей

Согласно исследованиям, богатые уделяют мало внимания окружающим (правда, неосознанно). А в результате нескольких тестов выяснилось, что успешные люди хуже считывают эмоции и меньше переживают за обездоленных. Миллионеры на самом деле живут в своем мире и не особо стремятся выходить за его рамки. Они общаются только с интересными людьми и не будут любезничать с тем, кто им не нужен.

3. Нужно экономить каждую копейку, а затем откладывать деньги на банковский счет

Для людей, чье финансовое положение нестабильно, банковский вклад кажется хорошей идеей. Однако богатые люди не держат на счетах большие суммы денег. Миллионеры заставляют свои деньги работать: они делают инвестиции в фондовый рынок, недвижимость или стартапы. Банки, конечно, дадут вам небольшой процент по вкладу, но инфляция и налоги через год-другой просто съедят доходы. Поэтому, когда вы слышите, что у Билла Гейтса есть $ 103 млрд, это не значит, что деньги лежат у него в сейфе за бронированной дверью. Это означает, что у него есть активы на такую сумму — акции и недвижимость, например. Финансовые эксперты советуют создать подушку безопасности, а потом уже инвестировать. Подушка безопасности — это такая сумма, которой вам хватит на оплату коммунальных услуг, ипотеки, страховки и других счетов в течение полугода.

4. Перестаньте покупать готовый кофе в стаканчиках

Можно ли разбогатеть или по крайней мере сэкономить, отказавшись от готового кофе в кофейнях? Эта идея кажется заманчивой просто потому, что не нужно прилагать особых усилий: перестань покупать бодрящий напиток, и все. Даже если вы каждый день будете отказываться от кофе, то инфляция и рост цен все равно поглотят ваши сбережения. Конечно, богатые люди экономят, но они отказываются не от единственной чашки кофе в день, а от еще одной машины, например.

5. Колледж только мешает успеху: все миллиардеры бросали учебу и чувствуют себя отлично

Стив Джобс, Билл Гейтс, Марк Цукерберг и другие ультрабогатые люди бросили колледж и занялись бизнесом. Кажется, что оставить учебу ради работы — верный путь в миллионеры. Однако это вовсе не так. В списке самых богатых бизнесменов Forbes только 16 % не получили диплом об окончании колледжа. Большая часть успешных людей (руководители бизнеса, знаменитости, журналисты) все-таки имеют высшее образование. Статистика подтверждает последнее предложение: чем лучше ваше образование, тем выше заработки. Ну а как же знаменитые «недоучки» Цукерберг, Гейтс и Джобс? Когда мы верим в то, что можно стать миллионером, бросив колледж, школу или университет, мы совершаем систематическую ошибку выжившего: делаем выводы на основе данных, которые описывают ситуацию с одной стороны. Из миллионов человек, которые учатся в колледжах, 30 % первокурсников оставят учебу в первые семестры, и только единицы из них станут миллионерами. Просто о целой армии горемык не напишут в газетах и не снимут кино.

6. Ведите себя так, будто вы уже богаты

Вообще-то этот совет кажется самым легким: купи дорогие часы, пересядь на новый автомобиль, заведи знакомства в среде влиятельных людей, и сам не заметишь, как станешь одним из них. Но такой образ жизни требует немалых затрат, которые обычному человеку не по карману. Да и вложения могут не окупиться. Миллионер Грант Кардон пишет: «У меня не было ни роскошных часов, ни дорогой машины, пока я не стал получать большой и стабильный доход». Грант ездил на скромной Toyota Corolla даже тогда, когда мог позволить себе десяток таких машин.

7. Нужно погасить все кредиты и больше не ввязываться в долги

Миллионеры не боятся брать кредиты. Но если для бедных кредит — это способ залатать дыру в бюджете, то для богатых это финансовый инструмент. Успешный человек не станет занимать деньги у банка, чтобы купить новую модель смартфона, телевизор с большой диагональю или съездить в отпуск. Богатые люди берут кредиты, чтобы заработать еще больше денег. Если бизнесмену приходит в голову отличная идея для стартапа, а денег нет, то он возьмет их в банке. Кстати, некоторые финансовые консультанты считают, что ипотечный кредит — это тоже полезное финансовое вложение, ведь у вас останется актив — квартира или дом. Если вы хотите взять кредит на покупку смартфона, «потому что он клевый», — это неправильное решение с точки зрения финансовой грамотности. Однако если телефон вам нужен для дела и поможет заработать больше, чем вы потратили, то это уже грамотное вложение.

8. Иди к своей мечте, рискуй и не позволяй страху победить

Любой мотивационный спикер скажет вам, что страх мешает стать миллионером. А для того, чтобы разбогатеть, нужно рисковать. Человек, который не боится совершать рискованные инвестиции, может здорово на них заработать. Однако этот совет годится только для людей с огромным достатком. Миллиардер может позволить себе потерять миллионы, а для обычного человека подобный риск грозит утратой жилья, долгами и судами. Финансовые эксперты советуют не рисковать без причины из-за опасности нарваться на мошенников.

9. Все миллиардеры и гении просыпаются до рассвета

Считается, что люди, которые встают и начинают работать до восхода солнца, более продуктивны. Например, бывший гендиректор Pepsi, нынешний руководитель Apple и другие успешные люди просыпаются в 4 часа утра. Обычным людям хочется думать, что в этом и заключается секрет успеха. Увы, ранний подъем не сделает из вас миллионера, как черная водолазка Стива Джобса не является причиной его побед. Подъем в 4—5—6 часов утра работает на вас, только если вы привыкли вставать ни свет ни заря. Исследование, проведенное в Гарварде, утверждает: неважно, сова вы или жаворонок, главное — соблюдать график сна. Вы можете сесть за работу как в 5 часов утра, так и в час дня: если вы выспались, вы будете продуктивны. А если вы регулярно недосыпаете, то никакой ранний подъем не поможет заработать миллионы. Например, мультимиллиардер Уоррен Баффетт говорит, что спит по 8 часов за ночь и не собирается вставать пораньше, чтобы выйти на работу.

10. Вы можете всего добиться самостоятельно, без мам, пап и кредитов

Бернар Арно (слева) и Уоррен Баффетт (справа).

Селфмейд-миллионеры — это люди, которые сами добились огромных доходов. В списках Forbes таких больше половины. Однако составители списка слегка лукавят: истории богатых далеки от сказок. Они не поднимались с самых глубин социального дна, а родились с серебряной ложкой во рту. У многих селфмейд-миллионеров есть богатые родители, влиятельные покровители и обширные связи. Например, родители богатейшего человека в мире Бернара Арно — промышленники, а отец Уоррена Баффетта — влиятельный политик. Прадедушка Билла Гейтса был мэром и сенатором, дедушка возглавлял Национальный банк, а отец служил корпоративным адвокатом. Некоторые успешные люди не понимают, что они на самом деле хорошо обеспечены с детских лет и привыкли быть богатыми.

А вы читаете советы успешных людей или относитесь к ним скептически?