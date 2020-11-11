10 примеров того, как погода воздействует на ваше тело

Психологи утверждают, что пасмурная погода стимулирует наш мозг, помогает нам сосредоточиться и обдумывать что-то более тщательно. Наша память лучше работает в хмурые и дождливые дни, чем в солнечные. Возможно, когда ясно, все наши мысли занимает радость по поводу хорошей погоды.

Мы в AdMe.ru провели небольшое исследование, чтобы больше узнать о том, как на нас воздействуют атмосферные явления.

1. Ваши конечности могут отекать

В условиях сильной жары и высокой влажности нашему телу охладиться очень сложно. Обычно теплая кровь направляется к поверхности кожи, где остывает благодаря потоотделению. Но при высоких температурах пот не испаряется, поэтому в конечностях собирается жидкость, из-за чего они опухают. Что делать: охлаждаться с помощью внешних факторов, например включать вентилятор или осушитель воздуха. Через несколько дней организм привыкнет к жаркой погоде и отек сойдет.

2. Увеличивается риск сердечного приступа

Экстремальные погодные условия увеличивают нагрузку на сердце. Низкая температура заставляет сердце работать с удвоенной силой, чтобы согреть организм, но при этом кровеносные сосуды сужаются и к самому сердцу поступает меньше кислорода. Это несоответствие «спроса и предложения» может вылиться в сердечный приступ или инсульт. Согласно исследованиям, так же влияют на нас ветер и снег. Что делать: в сильный мороз избегать перенапряжения: не браться за тяжелую работу и не перегреваться.

3. Ваша кожа может пострадать

По мере того как на улице холодает, в воздухе остается все меньше влаги, и это может сказаться на нашей коже. Она становится сухой, трескается и зудит. А если человек страдает кожными хроническими заболеваниями, такими как экзема и дерматит, может начаться обострение. Сильный ветер способен нарушить защитный липидный барьер кожи, вызывая кровотечение. Что делать: использовать увлажняющие и солнцезащитные кремы, избегать длительных водных процедур, так как горячая вода смывает кожное сало, которое очень важно для поддержания целостности кожного барьера.

4. Состояние ваших ногтей и волос может ухудшиться

Зимой наши волосы и ногти сталкиваются с той же проблемой, что и кожа. Кровеносные сосуды сужаются, и обеспечение питательными веществами и кислородом сокращается. Конечно, это негативно влияет на волосы и ногти: они становятся сухими и ломкими, легче травмируются. Что делать: принимать теплый (не горячий!) душ не более 5–10 минут. Увлажнять волосы и ногти, реже пользоваться мылом и мыть руки. Наносить меньше шампуня и больше кондиционера.

5. Могут заболеть суставы

Это относится к тем, у кого от перемены погоды ломит кости. Снижение атмосферного давления вызывает боль и воспаление суставов, особенно у людей, страдающих артритом. При низких температурах жидкость внутри суставов густеет, из-за чего они становятся менее подвижными. Что делать: быть в тепле. Тепло стимулирует кровообращение, повышает болевую устойчивость, расслабляет мышцы. Ежедневные упражнения также сдерживают боль и предотвращают скованность в мышцах. Очень важно делать растяжку, чтобы снизить вероятность травм при физической активности, например при езде на велосипеде (велотренажере) и прочих кардиозанятиях.

6. Аллергия может обостриться

Погода влияет на сезонную аллергию, вызывая слезотечение в ветреные дни, заложенность носа во время дождя и многое другое. Определенные погодные условия запускают естественные процессы, например цветение деревьев, на пыльцу которых у нас может быть аллергия. Иммунная система считает эти микрочастицы гибельными и активирует защитные механизмы — зуд, чихание и насморк. Как правило, это неопасно, но все равно неприятно. Что делать: узнать, когда в вашем районе цветут растения, на которые у вас аллергия, и в это время как можно реже выходить на улицу. Использовать осушитель и кондиционер для фильтрации воздуха и защиты от аллергенов.

7. Вы можете испытывать нехватку витамина D

Один из главных источников витамина D — солнечный свет. С наступлением холодного времени года дни становятся короче, люди реже выходят из дома, и, разумеется, им не хватает солнца. В результате уровень витамина D падает. К самым неприятным симптомам этого дефицита относятся мышечная слабость, высокое давление, стрессовые переломы и повышенная болевая чувствительность. Что делать: восполнять нехватку витамина D с помощью других источников. Есть больше яичных желтков, грибов, жирной рыбы, такой как лосось и тунец, пить апельсиновый сок и витаминизированное молоко.

8. У вас может испортиться настроение

Осенью и зимой, когда солнечного света становится значительно меньше, мы можем испытывать необъяснимую усталость. Низкий уровень энергии и повышенная утомляемость являются симптомами сезонного аффективного расстройства (САР). Оно проявляется в холодное время года из-за нехватки витамина D, которая в свою очередь влияет на уровень серотонина: чем меньше витамина D, тем меньше серотонина вырабатывает наш мозг, что заставляет нас грустить и хандрить. Что делать: стараться как можно больше гулять в светлое время суток, есть продукты, богатые витамином D. Кроме того, заниматься спортом, дышать свежим воздухом и как следует высыпаться.

9. Вы можете чаще страдать от головной боли

От холода кровеносные сосуды сужаются и кровоток замедляется. В мозг поступает меньше крови, и это может привести к сильным головным болям. А если у вас есть предрасположенность к мигреням, практически любая перемена погоды способна спровоцировать приступ. Сильный ветер, мороз, яркое солнце, сухость воздуха и низкое атмосферное давление — самые распространенные факторы, влияющие на состояние сосудов. Что делать: если у вас бывают мигрени, попробовать вести дневник. Стараться записывать туда симптомы, которые появляются до начала приступа. Если выявить закономерность, будет проще подготовиться к вспышке боли.

10. Астма может напомнить о себе

Перемены погоды способны спровоцировать приступ астмы, так как любые изменения в воздухе могут стать причиной раздражения воспаленных дыхательных путей. Горячий влажный воздух плотный, им сложнее дышать. Холодный сухой обезвоживает дыхательные пути, они отекают, осложняя циркуляцию. В дождливую погоду появляется плесень, а ветер разносит ее, как и пыльцу, повсюду. Что делать: держать ингалятор наготове, шею и грудь в холодную погоду закрывать теплой одеждой, потреблять достаточное количество воды, чаще мыть руки и использовать очиститель воздуха.