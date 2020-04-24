10 примеров того, как цвет окружающих вещей влияет на ваше настроение

14 4 65 3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Гуру маркетинга эффективно используют психологию цвета, чтобы создавать в нашем мозге особые ассоциации. Многие решения люди принимают, основываясь на цвете объекта. Согласно этой статье, мы можем научиться контролировать свои эмоции, узнав, какой эффект оказывает на нас каждый из цветов.

Мы в AdMe.ru выполнили эту работу для вас и готовы рассказать, как цвета окружающих вещей влияют на наше эмоциональное состояние.

1. Оранжевый

Как он заставляет нас себя чувствовать: оранжевый придает нам бодрость и подталкивает вперед, когда речь идет о физической активности. Он создает оптимистичную атмосферу и ведет к свершениям. Также оранжевый ассоциируется с творчеством и весельем. Когда он нужен: во время выполнения физических упражнений, а также чтобы привлечь к себе внимание или передать веселое настроение окружающим. В целом оранжевый хорош для тренажерных залов, вечеринок и для спецодежды.

2. Голубой

Как он заставляет нас себя чувствовать: он дает ощущение комфорта и спокойствия. Мы склонны ассоциировать голубой с цветом воды и неба — тех вещей, что олицетворяют для нас свободу и умиротворение. Когда он нужен: голубой отлично подходит для релаксации, так что это один из основных цветов, которые используют в домашнем интерьере или там, где требуется тишина и покой.

3. Зеленый

Как он заставляет нас себя чувствовать: зеленый — цвет жизни, поэтому он связан с эмоциональным балансом, безопасностью и стабильностью. Зеленый также притягивает благополучие и заряжает энергией. Когда он нужен: зеленый часто ассоциируется с едой, так что он очень популярен в оформлении гастрономов и может быть использован в интерьере кухни. Несколько зеленых деталей (например, комнатные растения) привнесут в атмосферу вашего жилища яркость и жизненную энергию.

4. Черный

Как он заставляет нас себя чувствовать: черный дает чувство безопасности и эмоциональной защищенности. В нашем представлении черный цвет словно барьер, который прекрасно подойдет тем, кто хочет скрыть свои чувства и защитить уязвимость. Когда он нужен: для многих людей черный — излюбленный цвет, когда речь идет о технологиях, потому что он несет в себе ощущение надежности и безопасности. Также черный может транслировать окружающим уважение к власти и атмосферу загадочности.

5. Фиолетовый

Как он заставляет нас себя чувствовать: считается, что фиолетовый обеспечивает душевное равновесие, стабильность, а кроме того, это цвет духовного просветления. Фиолетовый цвет всегда был очень популярен среди королевских особ и обычно ассоциируется с роскошью. Когда он нужен: когда вы хотите расслабиться и отдохнуть с удобством или показать свое благосостояние. В целом это отличный цвет для мягкой мебели, одеял, постельного белья и подушек.

6. Красный

Как он заставляет нас себя чувствовать: красный — это цвет власти, страсти, энергии. Он мотивирует и дает энергию для немедленных действий. Красный может вызывать ощущение дискомфорта у интровертов или в тех ситуациях, когда требуется тишина и покой. Когда он нужен: если вам нужно срочно выполнить какую-то работу, красный прекрасно подойдет, чтобы стимулировать активность. Также он поможет привлечь к себе внимание и почувствовать себя более уверенно.

7. Желтый

Как он заставляет нас себя чувствовать: желтый провоцирует эмоциональный подъем, позитив и веселье. Вместе с тем это цвет настороженности, однако без ощущения беспокойства или страха. Когда он нужен: возможно, вы замечали, что многие дорожные знаки и указатели в аэропортах содержат черный текст на ярко-желтом фоне. Дело в том, что желтый всегда привлекает внимание и заставляет вас сфокусироваться на важной информации. Так что это подходящий цвет для представления презентаций и передачи срочных сообщений.

8. Белый

Как он заставляет нас себя чувствовать: белый — цвет чистоты и невинности. Он несет в себе ощущение безопасности, надежды, новых начинаний, как будто вы переворачиваете лист, чтобы начать все заново. Мы чувствуем тревогу, когда белый используется вне контекста, — вот почему кинозлодеи, пьющие молоко, получаются такими эффектными. Когда он нужен: используйте белый, чтобы передать атмосферу чистоты и комфорта. Этот цвет мы часто видим в отелях и больницах, потому что он отлично демонстрирует безопасность и радушие.

9. Розовый

Как он заставляет нас себя чувствовать: розовый символизирует романтику, теплоту и женственность. В нашем представлении розовый непосредственно связан с заботой и воспитанием детей, поэтому его часто используют для оформления детских и женских товаров. Когда он нужен: розовый может добавить женщинам привлекательности в глазах мужчин. Розовая одежда, помада, маникюр — все это относится к романтическому образу любой девушки. Также розовый часто используется в выпечке, так как мы по привычке ассоциируем его с чем-либо очень сладким.

10. Коричневый

Как он заставляет нас себя чувствовать: коричневый цвет говорит о натуральности, приземленности и комфорте. Он дает ощущение стабильности и ответственности, это один из тех цветов, которые позволяют нам чувствовать себя как дома, где бы мы ни находились. Когда он нужен: если вы хотите создать гостеприимную атмосферу вокруг себя, коричневый справится прекрасно. Особенно эффективны в этом отношении мебель и изделия из натуральной древесины, которые также демонстрируют силу и состоятельность.