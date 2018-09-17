Азиатский массаж, который поможет подтянуть кожу лица за 2 недели

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Молодость и красота нашей кожи во многом зависят от правильного кровообращения. Массаж лица, который разгоняет кровь и лимфу, выводит лишнюю жидкость, способен заметно подтянуть морщины и улучшить цвет лица. Сделать его можно при помощи обычных ложек. «Ложечный массаж» популярен в Японии, Корее и Китае, а в последнее время эту технику перенимают и в европейских странах: к примеру, его советует делать немецкий косметолог Рене Кох.

Техник «ложечного массажа» немало, и мы в AdMe.ru собрали самые популярные и эффективные упражнения для лица. Уже через 2 недели при ежедневном выполнении комплекса вы сможете увидеть изменения.

Что вам понадобится

Небольшие ложки (чайные или десертные). В Азии часто используют фарфоровые или керамические ложки специальной формы для более приятных ощущений и точечного нажима. Но и обычные металлические ложки вполне подойдут, главное, чтобы они не имели острых краев или зазубрин.

Нейтральное масло, на которое у вас точно нет аллергической реакции (например, кокосовое) или крем для лица. Крем и кремообразное масло можно нанести перед массажем, а в жидкое масло окунать ложки по мере надобности. Вариант с кремом более удобен и занимает меньше времени.

Холодная и горячая вода, можно добавить травяной отвар (чередование холодных и горячих ложек отлично стимулирует кровообращение и нервные окончания, приводя кожу в тонус).

Несколько полезных советов

Обрабатываем ложки антисептиком и храним отдельно.

Хорошо очищаем лицо перед массажем.

Наносим достаточное количество масла или крема для комфортного скольжения (избегаем области глаз).

Контролируем нажим, чтобы избежать травмирования сосудов или синяков.

Лучшее время для массажа — утро.

Следим за температурой: подогретые ложки должны быть комфортны для кожи, чтобы не обжечь ее.

1. Убираем мешки под глазами и отечность век

Убираем мешки под глазами Охлажденные ложки прикладываем выпуклой стороной к области под глазами и покачиваем ими вправо-влево и вверх-вниз. Если нанести крем под глаза, движения могут быть более интенсивные. Продолжительность процедуры 1–2 минуты. Убираем отечность век Закрываем глаза и осторожно прикладываем охлажденные ложки к векам выпуклой стороной. Даем ложкам нагреться, затем снова опускаем в холодную воду и снова прикладываем к глазам. Повторяем 5–7 раз.

2. Разглаживаем межбровную складку

Охлажденную ложку прижимаем к верхней части переносицы и перекатываем до верхней части лба, немного надавливая. Выполняем те же движения подогретой ложкой. Повторяем чередование с охлажденной и теплой ложкой 10 раз.

3. Избавляемся от «гусиных лапок»

Прикладываем охлажденные ложки выпуклой частью к уголкам глаз и делаем 5–7 круговых движений. Продвигаемся к линии роста волос скользящим движением, постепенно увеличивая давление. Меняем ложки на подогретые и выполняем те же движения. Повторяем чередование с охлажденными и теплыми ложками 5 раз.

4. «Открываем» взгляд

Подогретые ложки прикладываем ребрами к основанию бровей и разглаживающими движениями немного приподнимаем брови, продвигая ложки к кончикам бровей. Повторяем 12 раз.

5. Избавляемся от морщин на лбу

Подогретые ложки помещаем на середину лба и круговыми движениями медленно продвигаем их к вискам. Также можно использовать не круговые движения, а слегка натягивать кожу ложками. Затем от висков возвращаемся к середине лба. Остывшие ложки нагреваем снова. Продолжительность процедуры 2–3 минуты.

6. Уменьшаем выраженность носогубных складок

Открываем рот и слегка вытягиваем губы. Подогретые ложки помещаем под крылья носа. Делаем несколько круговых движений и волнообразным движением перемещаем ложки к уголкам рта. Делаем круговые движения в этой области и волнообразным движением возвращаемся к крыльям носа. Повторяем 5–7 раз.

7. Убираем второй подбородок

Подогретые ложки располагаем под подбородком и круговыми движениями продвигаем к ушам, слегка натягивая кожу. Следим за температурой ложек. Повторяем 10 раз.

8. Подтягиваем область щек

Прижимаем подогретые ложки выпуклой частью к углам рта, держим их вертикально. Круговыми или волнообразными движениями по области щек перемещаем ложки к мочкам ушей. Затем снова нагреваем ложки, помещаем в исходное положение и приоткрываем слегка рот в улыбке, как будто произносим звук «е». Круговыми движениями перемещаем ложки в область, которая находится ниже мочек ушей. Повторяем чередование 5–6 раз.

9. Заботимся о зоне декольте

Подогретые ложки располагаем на области солнечного сплетения и круговыми движениями продвигаем до области ключиц, затрагивая всю зону декольте. Опускаем в холодную воду, затем возвращаем в исходное положение и выполняем те же движения. Повторяем чередование с подогретыми и охлажденными ложками 10 раз.

10. Расслабляем мышцы шеи

Подогретую ложку располагаем ребром под ухом. Контролируя комфортный нажим, проводим ложкой по боковой линии шеи до ключиц. Повторяем 10 раз.

Противопоказания

Стоит посоветоваться с врачом или отказаться от массажа, если у вас: купероз

заболевания лимфатической системы

сосуды расположены очень близко к поверхности кожи и много сосудистых звездочек

есть воспаления или повреждения кожи