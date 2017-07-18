10 причин спать нагишом

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С детства нас приучают спать в пижамах и внушают, что нагота неуместна даже во сне. А как приятно понежиться в кровати без одежды! Хорошие новости: AdMe.ru собрал для вас доказательства, что спать обнаженным не только приятно, но даже полезно. Вот 10 причин отказаться от надоевшей пижамы уже сегодня.

1. Вы станете лучше высыпаться

Во сне без одежды снижается температура кожи и исключается перегрев, так что вы спите глубже и просыпаетесь реже.

2. Вы почувствуете себя более счастливым и свободным

Даже если вам непривычно ложиться в кровать без одежды, вы не сможете отрицать, насколько это приятно: ничто не сковывает движений, не врезается в кожу, не цепляется за постельное белье — полная свобода движений.

3. Улучшится состояние кожи и волос

Более качественный сон позволит вашему телу активнее вырабатывать мелатонин и гормон роста. А также сон нагишом благотворно сказывается на работе сальных желез, потому что ваша кожа не перегревается и дышит.

4. Сексуальная жизнь станет ярче

Неудивительно, что пары, которые спят без одежды, куда чаще спонтанно занимаются любовью, чем приверженцы пижам.

5. Ускорятся похудение и мышечный рост

Гормон роста hgh отвечает за набор мышечной массы и участвует в процессе похудения. А еще «обнаженный» сон в прохладной комнате стимулирует сжигание дополнительных калорий.

6. Вы снизите уровень стресса

Оптимальная температура при сне нагишом поможет вашему телу снизить уровень кортизола — гормона стресса.

7. Улучшатся отношения с партнером

Контакт «кожа к коже» повышает выброс окситоцина и положительно влияет на влюбленную пару. Если вы оба спите обнаженными, у вас формируются более чувственные и доверительные отношения.

8. Возрастет уверенность в себе

Когда человек комфортно чувствует себя обнаженным, он и в повседневной жизни становится более уверенным.

9. Улучшится циркуляция крови

Любое, даже самое мягкое и комфортное белье ухудшает циркуляцию крови и пережимает некоторые участки. Это грозит появлением сосудистых пятен и варикозного расширения вен.

10. Вы забудете про бессонницу

Врачи даже рекомендуют тем, кто страдает от бессонницы, спать без одежды, чтобы справиться с этой проблемой.