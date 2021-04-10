Почему для нашей планеты так важны ледники и что произойдет, если они исчезнут

Привет, меня зовут Рита, в университете я изучала географию и гляциологию (наука о ледниках). Одна моя преподавательница любила повторять, что многие процессы, которые люди считают катастрофическими, для нашей планеты абсолютно естественны. Но если извержение вулкана или землетрясение действительно от нас не зависят, то другой процесс — стремительное таяние ледников — отчасти мы запустили сами.

Мы в AdMe.ru часто рассказываем, как облегчить быт и сделать квартиру более уютной, но еще у всех нас есть общий дом — Земля. Используя полученные в университете знания и исследования ученых, я объясню, почему ледники важны для нашей планеты и что происходит, когда многовековые тонны льда тают.

Почему ученые вообще решили, что ледники тают

На планете есть места, где из-за низких температур снег больше накапливается, чем тает. Он сжимается, проходит несколько стадий изменения плотности и превращается в лед. Так и формируются ледники. Под тяжестью собственного веса они могут подтекать и перемещаться. Этот процесс часто наблюдается в горах, где ледники «висят» и периодически «съезжают» вниз.

На заднем плане отчетливо виден сползающий «язык» горного ледника Гергети (Грузия).

Ледник, который не «висит», а «лежит» (как в Антарктиде), тоже может медленно расползаться в стороны под действием своей тяжести. Ключевое слово — «медленно». Если стрелка градусника не скачет вверх, ледники не тают, как мороженое под солнцем. Процесс растягивается на сотни, если не тысячи лет. Увы, с началом индустриальной эпохи температура на Земле растет бешеными темпами. В прошлом климат на планете менялся много раз, но сейчас мы столкнулись с самым быстрым потеплением за последние 65 миллионов (!) лет.

Исчезнувший ледник Окйекудль (Исландия).

По прогнозам ученых, к 2100 году больше трети всех ледников на планете растают. В Гималаях их может не остаться через 14 лет. Давайте разберемся, к чему это приведет.

1. Талые воды вливаются в океан, меняя его соленость. Многие организмы не выживут в новых условиях

Кораллы — красивые, но нежные создания, которых из-за человека и так осталось мало. Резкое опреснение воды многие из них вообще не переживут.

2. Из-за интенсивного испарения ледников многие люди останутся без воды и электроэнергии

Ледник — это огромный резервуар с пресной водой, которую можно использовать для хозяйственных нужд. Например, самый большой в Гималаях ледник Ганготри питает Ганг. А эта река — основной источник пресной воды и электроэнергии для жителей Индии и Бангладеш. По словам ученых, половина населения Земли живет за счет воды горных ледников.

3. «Плывущий» по склону ледник — прямая угроза для жителей долин

Движущийся ледник вспахивает склон, словно бульдозер. Когда он спускается в долину, это уже не цельное образование, а лед вперемешку с грунтом, камнями и водой. В этом году сошедший в Индии ледник прорвал плотину и вызвал наводнение. В 2002 году беда произошла в Кармадонском ущелье (Северная Осетия). Я побывала там в 2012-м и видела тоннель, который спустя 10 лет все еще был завален обломками.

Ледник обрушился вниз с такой силой, что деформировал металлическую арматуру в тоннеле.

4. От тающих ледников откалываются айсберги, а это опасно для кораблей

Якобсхавн (Гренландия).

Ледник Якобсхавн, от которого откололся айсберг, загубивший «Титаник», в последние годы интенсивно растет. И это плохая новость. Якобсхавн то набирает массу, то стремительно тает и раскалывается. Сейчас он вырос в несколько раз, а это значит, что в будущем судоходцев ждут новые айсберги. Не исключено, что история с «Титаником» может повториться.

Модель-реконструкция «Титаника» и погубившего его айсберга.

5. Из-за поднявшегося уровня воды изменится облик мира

Реконструкция изменений, которые, предположительно, могут произойти из-за таяния ледников.

Площадь одного только ледяного покрова Гренландии в 7,5 раза больше Великобритании. Если весь этот лед растает, уровень океана поднимется на 7 метров. И это одна только Гренландия, а ведь есть еще и огромная Антарктида, которая тоже «течет». Если процесс не остановится, многие прибрежные территории окажутся затопленными. Людям придется покидать города и перебираться вглубь континентов. Около 40% населения планеты живет в пределах 100 километров от берега, а для водной стихии это не такое уж большое расстояние.

6. Исчезновение ледяных покровов Антарктиды и Гренландии влияет на погоду во всем мире

Ледяные «шапки» нужны не для красоты пейзажа — они, словно огромный кондиционер, охлаждают полюса планеты. Уже сейчас полюса охлаждаются хуже, что приводит к появлению полярных вихрей. Те перемещаются и накрывают отдельные страны, принося с собой лютый мороз. Влиянием арктического вихря объясняется экстремально холодная зима, с которой в этом году столкнулись жители Техаса.

7. Многие животные исчезнут

Это касается моржей, тюленей, белых медведей и других животных, для которых ледники являются естественной средой обитания. Бороться за выживание приходится и снежным барсам. В мире осталось около 4 000 этих красивых кошек, и все они живут в заснеженных высокогорьях. Если горные ледники растают, эти животные тоже будут обречены.

8. Начнутся проблемы с продовольствием

Ухудшившиеся климатические условия и наводнения ударят по сельскому хозяйству. Часть посевов погибнет, что приведет к повышению цен на оставшийся урожай. Пострадает и экономика стран, которые занимаются рыбным промыслом. Из-за вливания в океан холодных ледниковых вод популяция многих видов рыб сократится, а выжившие особи уплывут подальше от берега, где вода теплее.

9. Ситуация с ледниками подхлестывает глобальное потепление

Когда я училась на 5-м курсе, на лекции по геологии нам показывали фото Шпицбергена и других арктических островов сейчас и 10, 20, 30 лет назад. Меня поразило, что теперь летом Арктика выглядит, как на втором фото — зона вечных снегов буквально расцветает. На первый взгляд картинка красивая, но на самом деле это тревожный звоночек. Регион тает, а чем тоньше лед, тем короче ледовый сезон. Вот растения и цветут дольше и интенсивнее, чем обычно. Из-за этого в Арктике становится еще теплее: растения выделяют водяной пар и делают землю более рыхлой. Мерзлый грунт прогревается и выпускает наружу углекислый газ и метан — основные катализаторы глобального потепления. К слову, в многолетней мерзлоте «законсервировано» больше углерода, чем сейчас содержится в атмосфере. Конечно, не весь он перейдет в углекислый газ, но масштаб последствий может быть колоссальным.

10. Земля может стать непригодной для жизни

Стивен Хокинг говорил, что повышение температуры океана и последующее таяние ледников приблизят нас к венерианскому климату: жаркому, сухому, с серными дождями. По прогнозам ученого, в 2600 году Земля превратится в огненный шар, и человечеству придется искать другой дом (например, Марс). Транспортным сообщением с Марсом уже занялся Илон Маск, но мы еще можем навести порядок на родной планете. Чтобы остановить потепление, в ближайшие 10 лет нужно снизить выбросы углекислого газа на 45%, а потом дойти и до 0%. Многие страны успешно внедряют реформы в климатической политике, так что надежда у нас есть. Остается преодолеть равнодушие и растить собственную сознательность.