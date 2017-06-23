10 повседневных вещей, о процессе создания которых мы ничего не знали
Каждый день нас окружают сотни предметов и продуктов, но мало кто задумывается о том, как выглядит и какие стадии производства проходит наша любимая вещь до того, как попасть к нам в руки.
AdMe.ru подглядел процесс создания привычных нам вещей, чтобы поделиться самыми интересными наблюдениями с вами.
Губная помада
- В состав губной помады обычно входят 5 основных компонентов: ланолин, масла, воски, красители и перламутр. Иногда встречается в составе и пищевой полиэтилен, который помогает помаде плотно лежать и не забиваться в трещинки губ.
- Для изготовления этого бьюти-средства используется порядка дюжины цветов, среди которых желтый, черный и синий. Смешав разные цвета, можно получить различные оттенки.
- В помаду всегда добавляют отдушки. Если бы не они, ее запах напоминал бы восковую свечу.
Шоколад
- Сырьем для шоколада служат какао-бобы, которые сперва собирают, очищают от желатиновой пленки и подвергают ферментации — хранению в специальных ящиках в течение 8 дней. После чего зерна сушат и отправляют на шоколадные фабрики.
- На фабрике зерна сортируют и обжаривают. К измельченным бобам добавляют сахар, молоко и отправляют вариться. Варится шоколад около полусуток.
- На каждом этапе производства строго следят за температурой и влажностью, ведь это влияет на внешний вид и вкусовые качества лакомства.
Лапша быстрого приготовления
- Чтобы приготовить такую лапшу, к муке добавляют тапиоковый крахмал, яичный порошок и загуститель — все это необходимо для лучшей структуры продукта.
- Чтобы потом без проблем залить лапшу кипятком, на заводе ее сначала варят.
- Но это отнюдь не все. Оказывается, ее еще и жарят во фритюре! Это помогает лапше долго храниться.
Тушь для ресниц
- Главный элемент любой туши — это пигменты. Для черной традиционно используется сажа. Также общими ингредиентами для производства любой туши являются вода, воск, растительные масла.
- В зависимости от предназначения туши меняются и ингредиенты. Например, удлиняющая имеет в составе много гибких полимеров и волокон микрофибры, а в водоотталкивающую добавляют большое количество парафина.
Мороженое
- Когда на фабрику прибывает молоковоз, по трубам молоко поступает в смесительный танк, где мощный миксер перемешивает его с другими ингредиентами.
- Затем мороженое пастеризуют и отправляют по длинным трубам на гомогенизацию, чтобы масса была однородной по консистенции.
- Дальше смесь идет в танки созревания на несколько часов. Да-да, наше любимое мороженое «зреет», словно фрукт!
Мыло
- Основа изготовления мыла — растительные масла и жиры.
- Традиционное мыловарение чем-то напоминает варку борща в гигантских объемах: мыловары так же, как и хозяйки, следят, чтобы «не убежало», и специальной лопаточкой мешают субстанцию.
- После варки мыло оставляют на 1,5 суток, чтобы отстоялся мыльный клей. Его позже используют в следующей партии варения мыла как «закваску».
Квас
- Первый этап производства кваса — приготовление солода (пророщенного зерна злаков — ржи и ячменя).
- Солод перемешивается с водой до кашеобразной массы, проходит фильтрацию и варится. В результате получается сусло.
- К суслу добавляют закваску — начинается процесс брожения. Этот процесс очень сложно контролировать, поэтому зачастую во многих странах вместо закваски в отвар добавляют дрожжи. Только вот по вкусу такой напиток отличается от классического кваса, и, чтобы это исправить, в него добавляют лимонную кислоту.
Спички
- Для хороших спичек нужна лучшая древесина. Большинство предприятий изготавливают их из отборной осины.
- Один из важнейших этапов изготовления спичек — лущение бревна (словно разматывание бревна на длинную ленту).
- Палочки-заготовки пропитываются специальным реактивом, чтобы спичка не тлела. Именно поэтому если держать спичку во рту, это может быть опасным для здоровья!
Чипсы
- Залог хороших чипсов — отборный картофель. И далеко не каждый сорт подойдет для этой роли. Совсем мелкие клубни не годятся. Чтобы получился 1 кг чипсов, необходимо 4 кг картофеля.
- Картофель нарезается на хорошо знакомые нам ломтики толщиной не более 1,3 мм.
- Чипсы жарятся всего 3 минуты.
Кока-кола
- Процесс производства начинается с подготовки воды.
- Одна из составляющих напитка — купаж (смесь сахарного сиропа и секретного концентрата). В разливочном цеху купаж и вода смешиваются. Здесь напиток насыщается и углекислым газом.
- Бутылка для колы преобразуется из небольшой колбочки — преформы. Выдувная машина раздувает их до размеров бутылки.
Фото на превью aromi_beauty/instagram, svetaleoni/instagram