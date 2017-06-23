10 повседневных вещей, о процессе создания которых мы ничего не знали

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Каждый день нас окружают сотни предметов и продуктов, но мало кто задумывается о том, как выглядит и какие стадии производства проходит наша любимая вещь до того, как попасть к нам в руки.

AdMe.ru подглядел процесс создания привычных нам вещей, чтобы поделиться самыми интересными наблюдениями с вами.