10 повседневных вещей, о процессе создания которых мы ничего не знали

Каждый день нас окружают сотни предметов и продуктов, но мало кто задумывается о том, как выглядит и какие стадии производства проходит наша любимая вещь до того, как попасть к нам в руки.

AdMe.ru подглядел процесс создания привычных нам вещей, чтобы поделиться самыми интересными наблюдениями с вами.

Губная помада

  • В состав губной помады обычно входят 5 основных компонентов: ланолин, масла, воски, красители и перламутр. Иногда встречается в составе и пищевой полиэтилен, который помогает помаде плотно лежать и не забиваться в трещинки губ.
  • Для изготовления этого бьюти-средства используется порядка дюжины цветов, среди которых желтый, черный и синий. Смешав разные цвета, можно получить различные оттенки.
  • В помаду всегда добавляют отдушки. Если бы не они, ее запах напоминал бы восковую свечу.

Шоколад

  • Сырьем для шоколада служат какао-бобы, которые сперва собирают, очищают от желатиновой пленки и подвергают ферментации — хранению в специальных ящиках в течение 8 дней. После чего зерна сушат и отправляют на шоколадные фабрики.
  • На фабрике зерна сортируют и обжаривают. К измельченным бобам добавляют сахар, молоко и отправляют вариться. Варится шоколад около полусуток.
  • На каждом этапе производства строго следят за температурой и влажностью, ведь это влияет на внешний вид и вкусовые качества лакомства.

Лапша быстрого приготовления

  • Чтобы приготовить такую лапшу, к муке добавляют тапиоковый крахмал, яичный порошок и загуститель — все это необходимо для лучшей структуры продукта.
  • Чтобы потом без проблем залить лапшу кипятком, на заводе ее сначала варят.
  • Но это отнюдь не все. Оказывается, ее еще и жарят во фритюре! Это помогает лапше долго храниться.

Тушь для ресниц

  • Главный элемент любой туши — это пигменты. Для черной традиционно используется сажа. Также общими ингредиентами для производства любой туши являются вода, воск, растительные масла.
  • В зависимости от предназначения туши меняются и ингредиенты. Например, удлиняющая имеет в составе много гибких полимеров и волокон микрофибры, а в водоотталкивающую добавляют большое количество парафина.

Мороженое

  • Когда на фабрику прибывает молоковоз, по трубам молоко поступает в смесительный танк, где мощный миксер перемешивает его с другими ингредиентами.
  • Затем мороженое пастеризуют и отправляют по длинным трубам на гомогенизацию, чтобы масса была однородной по консистенции.
  • Дальше смесь идет в танки созревания на несколько часов. Да-да, наше любимое мороженое «зреет», словно фрукт!

Мыло

  • Основа изготовления мыла — растительные масла и жиры.
  • Традиционное мыловарение чем-то напоминает варку борща в гигантских объемах: мыловары так же, как и хозяйки, следят, чтобы «не убежало», и специальной лопаточкой мешают субстанцию.
  • После варки мыло оставляют на 1,5 суток, чтобы отстоялся мыльный клей. Его позже используют в следующей партии варения мыла как «закваску».

Квас

  • Первый этап производства кваса — приготовление солода (пророщенного зерна злаков — ржи и ячменя).
  • Солод перемешивается с водой до кашеобразной массы, проходит фильтрацию и варится. В результате получается сусло.
  • К суслу добавляют закваску — начинается процесс брожения. Этот процесс очень сложно контролировать, поэтому зачастую во многих странах вместо закваски в отвар добавляют дрожжи. Только вот по вкусу такой напиток отличается от классического кваса, и, чтобы это исправить, в него добавляют лимонную кислоту.

Спички

  • Для хороших спичек нужна лучшая древесина. Большинство предприятий изготавливают их из отборной осины.
  • Один из важнейших этапов изготовления спичек — лущение бревна (словно разматывание бревна на длинную ленту).
  • Палочки-заготовки пропитываются специальным реактивом, чтобы спичка не тлела. Именно поэтому если держать спичку во рту, это может быть опасным для здоровья!

Чипсы

  • Залог хороших чипсов — отборный картофель. И далеко не каждый сорт подойдет для этой роли. Совсем мелкие клубни не годятся. Чтобы получился 1 кг чипсов, необходимо 4 кг картофеля.
  • Картофель нарезается на хорошо знакомые нам ломтики толщиной не более 1,3 мм.
  • Чипсы жарятся всего 3 минуты.

Кока-кола

  • Процесс производства начинается с подготовки воды.
  • Одна из составляющих напитка — купаж (смесь сахарного сиропа и секретного концентрата). В разливочном цеху купаж и вода смешиваются. Здесь напиток насыщается и углекислым газом.
  • Бутылка для колы преобразуется из небольшой колбочки — преформы. Выдувная машина раздувает их до размеров бутылки.

Фото на превью aromi_beauty/instagram, svetaleoni/instagram

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