10 повседневных привычек, которые портят здоровье. Мы в редакции решили исправляться с Нового года

Время бежит, и прогресс не просто не стоит на месте — летит вперед бешеными темпами. Условия жизни в современном мире, с обилием гаджетов, проблемами с экологией и вечной нехваткой времени, формируют у нас совершенно новые привычки. Вот только мало кто задумывается, какой вред они наносят нашему здоровью.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие из них наиболее вредны для нас, и решили непременно избавляться от них с Нового года.

Неправильно держим смартфон

Обратите внимание на то, как вы держите свой смартфон. Расположение устройства на мизинце чревато последствиями: длительное воздействие на нерв этого самого маленького пальца может травмировать его. А постоянный скроллинг и набор текста большим пальцем может вызвать RSI (Repetitive Strain Injury) — мышечную боль или травму, возникшую из-за повторяющихся быстрых движений. Врачи советуют использовать голосовой набор и почаще менять положение смартфона в руке.

Пользуемся телефоном или ноутбуком во время еды

По некоторым данным, 88 % взрослых пользуются гаджетами за обеденным столом. Диетологи предупреждают: использование смартфона или ноутбука во время еды чревато набором лишнего веса. Проведенные исследования говорят о том, что, отвлекаясь на телефон, ноутбук или даже журнал, человек во время еды потребляет на 15 % больше калорий, нежели при приеме пищи без отвлекающих факторов. Берегите свое здоровье — отложите смартфон в сторону во время ужина.

Слушаем громкую музыку

Желая отгородиться от шума города, метро или громких соседей, мы не задумываясь надеваем наушники и включаем погромче любимые треки. Современные устройства способны воспроизводить звуки до 120 дБ, в то время как ВОЗ рекомендует предельно допустимую норму в 85 дБ. Врачи бьют тревогу — показатели потери слуха среди молодежи сегодня на 30 % выше, чем 20 лет назад, — и настоятельно рекомендуют: при использовании наушников убавьте громкость в своем устройстве до уровня не более 60 %.

Слепо следуем моде

Желание быть в тренде заставляет нас иногда носить одежду, которая может причинить вред здоровью. К примеру, любимые многими джинсы скинни способны пережимать нервные окончания настолько, что может возникнуть мионекроз.

Постоянно обновляем новостную ленту

Частое обновление ленты новостей в социальных сетях может вызвать эмоциональное заражение. Проведенный эксперимент показал, что люди, в чьи ленты, согласно его условиям, транслировались негативные новости, чаще использовали при обновлении статуса фразы и выражения с негативным окрасом. И наоборот: люди, в чьи ленты транслировались позитивные новости, отмечали у себя повышение настроения. Вот такая цифровая эмпатия.

Бесконтрольно принимаем витамины и БАДы

Мировая выручка в сегменте витаминов и минералов в 2020 году прогнозируется на уровне € 17,3 млрд. «Это же полезно, хуже точно не будет», — думаем мы и приобретаем в аптеке яркую баночку мультивитаминов. Или две. А между тем врачи напоминают, что тот или иной витамин может порекомендовать только доктор, а бесконтрольный их прием может закончиться в лучшем случае пустой тратой денег, а в худшей — проблемами со здоровьем.

Не считаем нужным обрабатывать телефон антибактериальными средствами

Мы пользуемся смартфонами практически везде — на работе и дома, в кафе торгового центра, в кабинете врача — и не задумываемся над тем, что наши гаджеты — настоящий рассадник микробов. Ученые подсчитали, что количество бактерий на смартфоне в 10 раз превышает количество бактерий на сиденье унитаза. Так что ежедневная обработка телефона дезинфицирующими средствами — это довольно хорошая идея.

Слишком мало спим

Стандартная ситуация: перед сном мы смотрим серию любимого сериала, которая с легкостью может превратиться и в 2, и в 3, а потом, уже лежа в кровати, в последний раз обновляем ленту в социальных сетях. И вдруг замечаем, что уже 2 часа ночи. «Завтра лягу пораньше», — обещаем мы себе, и это одна из наших самых вредных привычек, потому что завтра все обычно повторяется. Помните: недосып может быть причиной лишнего веса, заболеваний сердца и диабета 2-го типа.

Пользуемся смартфоном на ходу

Привычка не расставаться со смартфоном может привести к неприятным последствиям. Исследования сотен несчастных случаев с пешеходами говорят, что концентрация внимания на смартфоне часто становится причиной разного рода травм. Следует быть внимательными на прогулках и не забывать о том, что пешеходы тоже являются участниками дорожного движения. Кроме того, разбитый об асфальт смартфон мало кого обрадует...

Пренебрегаем защитой от солнца

Все мы знаем о необходимости пользоваться солнцезащитной косметикой на пляже. Но мало кто задумывается об использовании крема от солнца в пасмурную погоду или в городе. А между тем известно, что облака способны пропускать до 80 % солнечных лучей, и этого вполне достаточно для получения солнечного ожога. Кроме того, крем с UV-фильтрами защищает кожу от преждевременного старения, появления пигментных пятен и рака.