10 полезных продуктов, которые очистят организм естественным образом

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Большинство людей живут в быстром темпе, и в вечной спешке времени на здоровое питание почти не остается. В результате мы бездумно набиваем желудок вредной едой, перегружающей и остальные наши органы. Даже если сейчас такой подход кажется оправданным, однажды подобное обращение с телом непременно даст о себе знать.

Редакция AdMe.ru составила список полезных продуктов, которые каждый человек может с легкостью включить в свой постоянный рацион. С их помощью вы естественным образом избавите тело от ежедневной порции токсинов. Какие из них уже есть в вашем меню?

10. Свекла

Данный корнеплод богат железом, кальцием и антиоксидантом бетаином — это растительный пигмент, придающий свекле характерный красный цвет. Бетаин улучшает структуру клеток и восстанавливает клетки печени (очистительного центра организма). Печень защищает нас от воздействия потребляемых токсинов, так что природная помощь очищающего овоща не будет лишней. Совет: приготовьте на пару или отварите свеклу вместе с кожурой, чтобы сохранить все питательные вещества. Запеченная или обжаренная свекла отлично подойдет в качестве гарнира. Свежий корнеплод все чаще используют для приготовления оздоровительных смузи. Можно также добавить тертую свеклу в салат.

9. Лук и чеснок

Оба этих овоща содержат флавониды, способствующие выработке глутатиона, одного из самых мощных антиоксидантов печени. Они помогают печени вырабатывать детоксикационные ферменты, отфильтровывающие токсичные остатки в пищеварительной системе. К тому же эти овощи существенно облегчают работу печени благодаря своим антибактериальным, антипаразитарным и общеукрепительным свойствам. Совет: любая детокс-диета включает в себя оба этих ингредиента. Сырой или обжаренный лук можно смело добавлять в салат, а домашняя паста из запеченного чеснока в сочетании с полезным крекером станет отличной очищающей закуской.

8. Зелень

Зелень темного цвета эффективно очищает пищеварительный тракт за счет хлорофилла. Этот растительный пигмент поглощает свет в процессе фотосинтеза, в результате которого образуется энергия. Кроме того, он способен нейтрализовывать токсины и другие свободные радикалы. Он также выводит из организма скопившиеся тяжелые металлы. Хлорофилл обладает противовоспалительными свойствами и ощелачивает организм, избавляясь от кислоты в биологических жидкостях. Совет: современные продукты содержат множество кислот, так что стоит всегда иметь на кухне шпинат, капусту, пророщенную пшеницу и различную темную листовую зелень. Пророщенную пшеницу можно добавлять в смузи и соки, а из шпината получается вкуснейший суп.

7. Вода с лимоном

Цитрусовые — первые помощники для вашего пищеварения, так как они богаты витамином С и антиоксидантами. Они активизируют ферменты печени, делая токсины водорастворимыми, и прочищают кишечник. Таким образом, все загрязнения можно просто вымыть из организма водой. Совет: начните свое утро со стакана теплой воды с соком 1 лимона или лайма, добавьте щепотку морской соли, немного меда или кленового сиропа. Выпейте на голодный желудок, чтобы зарядиться энергией, улучшить работу кишечника и состояние кожи.

6. Семена и орехи

Если вы не представляете своей жизни без перекусов, сделайте их полезными. Всегда держите под рукой небольшой пакетик с миндалем, грецкими орехами, льняными или подсолнечными семечками. Регулярное потребление миндаля позволяет избавиться от жировых отложений вокруг печени.

В грецком орехе содержится много аминокислоты аргинин, помогающей печени очищать организм от аммиака. Он также полезен для работы мозга.

Льняное семя улучшает настроение. Молотое льняное семя снабжает организм клетчаткой, выводящей токсины из кишечника. К тому же эта клетчатка снижает аппетит и способствует похудению.

Подсолнечные семечки богаты магнием — минералом, регулирующим кровяное давление, сердечный ритм и ускоряющим липолиз (процесс расщепления жира).

5. Йогурт

В йогурте содержится много пробиотиков, помогающих полезным бактериям укреплять естественную микрофлору, способствующих пищеварению и улучшающих иммунную реакцию организма. Совет: избегайте обезжиренных йогуртов или йогуртов с низким содержанием жира, так как в них много сахара. Отдайте предпочтение «живым» йогуртам.

4. Одуванчиковый или зеленый чай

Одуванчик помогает печени фильтровать токсины и обеззараживать кровь, а в зеленом чае гораздо больше антиоксидантов, чем в черном чае или улуне, несмотря на то, что их получают из одного и того же растения. Кофеин, содержащийся в зеленом чае, обладает тонизирующим и мочегонным эффектом, а также помогает при вздутии, препятствуя задержанию воды.

3. Имбирь

Имбирь — часто используемый ингредиент, снижающий вздутие, нормализующий работу кишечника и выводящий из организма отходы и токсины. Он хорошо помогает при газообразовании и тошноте, связанной с умирающими паразитами. Имбирь улучшает выработку желудочного сока, который, в свою очередь, убивает паразитов и защищает организм от инфекций. Он заставляет пищеварительную систему работать более эффективно, ускоряет метаболизм и помогает функционированию печени. Совет: имбирь можно использовать самыми разными способами. Попробуйте пить имбирный чай с медом и лимоном или включать его в состав смузи, салатов, супов и прочих блюд.

2. Морковь

Морковь богата глутатионом и является одним из самых мощных очищающих овощей. В ней также содержится много бета-каротина и витамина А. Морковь помогает работе сердечно-сосудистой системы и улучшает состояние иммунитета в целом. Совет: один из способов очищения организма заключается в том, чтобы не есть обработанную пищу в течение 1–2 дней. Налегайте на морковь и другие сырые овощи и пейте свежие овощные соки несколько раз в день: так вы избавитесь от множества токсинов. В идеале включите в свое детокс-меню зеленый или одуванчиковый чай.

1. Огурцы

Почему-то огурцам редко отдают должное, хотя это крайне полезный овощ. Одно из его преимуществ — это детокс организма за счет поддержки работы пищеварительного тракта и очищения печени. Огурцы питают нас водой и служат естественным мочегонным средством, позволяя телу вымывать токсины из крови и кишечника. Совет: огурцы также снижают газообразование и избавляют от дискомфортной задержки воды, так что не лишним будет съесть парочку огурцов после вечернего застолья с алкоголем и солеными закусками.

Бонус: как очистить кишечник от токсинов и паразитов в домашних условиях

Добавьте 1 ч. л. морской соли в стакан теплой воды, смешайте с яблочным соком, имбирем и свежим лимонным соком. Готовую смесь поместите в холодильник. Принимайте по стакану смеси каждый раз, когда почувствуете жажду, или можете попробовать запивать ей еду. Желаем качественной очистки!

Как часто вы очищаете организм? Каким именно способом? Поделитесь своим опытом с нами.