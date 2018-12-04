10 полезных продуктов, которые очистят организм естественным образом
Большинство людей живут в быстром темпе, и в вечной спешке времени на здоровое питание почти не остается. В результате мы бездумно набиваем желудок вредной едой, перегружающей и остальные наши органы. Даже если сейчас такой подход кажется оправданным, однажды подобное обращение с телом непременно даст о себе знать.
Редакция AdMe.ru составила список полезных продуктов, которые каждый человек может с легкостью включить в свой постоянный рацион. С их помощью вы естественным образом избавите тело от ежедневной порции токсинов. Какие из них уже есть в вашем меню?
10. Свекла
Данный корнеплод богат железом, кальцием и антиоксидантом бетаином — это растительный пигмент, придающий свекле характерный красный цвет. Бетаин улучшает структуру клеток и восстанавливает клетки печени (очистительного центра организма). Печень защищает нас от воздействия потребляемых токсинов, так что природная помощь очищающего овоща не будет лишней.
Совет: приготовьте на пару или отварите свеклу вместе с кожурой, чтобы сохранить все питательные вещества. Запеченная или обжаренная свекла отлично подойдет в качестве гарнира. Свежий корнеплод все чаще используют для приготовления оздоровительных смузи. Можно также добавить тертую свеклу в салат.
9. Лук и чеснок
Оба этих овоща содержат флавониды, способствующие выработке глутатиона, одного из самых мощных антиоксидантов печени. Они помогают печени вырабатывать детоксикационные ферменты, отфильтровывающие токсичные остатки в пищеварительной системе. К тому же эти овощи существенно облегчают работу печени благодаря своим антибактериальным, антипаразитарным и общеукрепительным свойствам.
Совет: любая детокс-диета включает в себя оба этих ингредиента. Сырой или обжаренный лук можно смело добавлять в салат, а домашняя паста из запеченного чеснока в сочетании с полезным крекером станет отличной очищающей закуской.
8. Зелень
Зелень темного цвета эффективно очищает пищеварительный тракт за счет хлорофилла. Этот растительный пигмент поглощает свет в процессе фотосинтеза, в результате которого образуется энергия. Кроме того, он способен нейтрализовывать токсины и другие свободные радикалы. Он также выводит из организма скопившиеся тяжелые металлы.
Хлорофилл обладает противовоспалительными свойствами и ощелачивает организм, избавляясь от кислоты в биологических жидкостях.
Совет: современные продукты содержат множество кислот, так что стоит всегда иметь на кухне шпинат, капусту, пророщенную пшеницу и различную темную листовую зелень. Пророщенную пшеницу можно добавлять в смузи и соки, а из шпината получается вкуснейший суп.
7. Вода с лимоном
Цитрусовые — первые помощники для вашего пищеварения, так как они богаты витамином С и антиоксидантами. Они активизируют ферменты печени, делая токсины водорастворимыми, и прочищают кишечник. Таким образом, все загрязнения можно просто вымыть из организма водой.
Совет: начните свое утро со стакана теплой воды с соком 1 лимона или лайма, добавьте щепотку морской соли, немного меда или кленового сиропа. Выпейте на голодный желудок, чтобы зарядиться энергией, улучшить работу кишечника и состояние кожи.
6. Семена и орехи
Если вы не представляете своей жизни без перекусов, сделайте их полезными. Всегда держите под рукой небольшой пакетик с миндалем, грецкими орехами, льняными или подсолнечными семечками.
- Регулярное потребление миндаля позволяет избавиться от жировых отложений вокруг печени.
- В грецком орехе содержится много аминокислоты аргинин, помогающей печени очищать организм от аммиака. Он также полезен для работы мозга.
- Льняное семя улучшает настроение. Молотое льняное семя снабжает организм клетчаткой, выводящей токсины из кишечника. К тому же эта клетчатка снижает аппетит и способствует похудению.
- Подсолнечные семечки богаты магнием — минералом, регулирующим кровяное давление, сердечный ритм и ускоряющим липолиз (процесс расщепления жира).
5. Йогурт
В йогурте содержится много пробиотиков, помогающих полезным бактериям укреплять естественную микрофлору, способствующих пищеварению и улучшающих иммунную реакцию организма.
Совет: избегайте обезжиренных йогуртов или йогуртов с низким содержанием жира, так как в них много сахара. Отдайте предпочтение «живым» йогуртам.
4. Одуванчиковый или зеленый чай
Одуванчик помогает печени фильтровать токсины и обеззараживать кровь, а в зеленом чае гораздо больше антиоксидантов, чем в черном чае или улуне, несмотря на то, что их получают из одного и того же растения. Кофеин, содержащийся в зеленом чае, обладает тонизирующим и мочегонным эффектом, а также помогает при вздутии, препятствуя задержанию воды.
3. Имбирь
Имбирь — часто используемый ингредиент, снижающий вздутие, нормализующий работу кишечника и выводящий из организма отходы и токсины. Он хорошо помогает при газообразовании и тошноте, связанной с умирающими паразитами. Имбирь улучшает выработку желудочного сока, который, в свою очередь, убивает паразитов и защищает организм от инфекций. Он заставляет пищеварительную систему работать более эффективно, ускоряет метаболизм и помогает функционированию печени.
Совет: имбирь можно использовать самыми разными способами. Попробуйте пить имбирный чай с медом и лимоном или включать его в состав смузи, салатов, супов и прочих блюд.
2. Морковь
Морковь богата глутатионом и является одним из самых мощных очищающих овощей. В ней также содержится много бета-каротина и витамина А. Морковь помогает работе сердечно-сосудистой системы и улучшает состояние иммунитета в целом.
Совет: один из способов очищения организма заключается в том, чтобы не есть обработанную пищу в течение 1–2 дней. Налегайте на морковь и другие сырые овощи и пейте свежие овощные соки несколько раз в день: так вы избавитесь от множества токсинов. В идеале включите в свое детокс-меню зеленый или одуванчиковый чай.
1. Огурцы
Почему-то огурцам редко отдают должное, хотя это крайне полезный овощ. Одно из его преимуществ — это детокс организма за счет поддержки работы пищеварительного тракта и очищения печени. Огурцы питают нас водой и служат естественным мочегонным средством, позволяя телу вымывать токсины из крови и кишечника.
Совет: огурцы также снижают газообразование и избавляют от дискомфортной задержки воды, так что не лишним будет съесть парочку огурцов после вечернего застолья с алкоголем и солеными закусками.
Бонус: как очистить кишечник от токсинов и паразитов в домашних условиях
Добавьте 1 ч. л. морской соли в стакан теплой воды, смешайте с яблочным соком, имбирем и свежим лимонным соком. Готовую смесь поместите в холодильник. Принимайте по стакану смеси каждый раз, когда почувствуете жажду, или можете попробовать запивать ей еду. Желаем качественной очистки!
Как часто вы очищаете организм? Каким именно способом? Поделитесь своим опытом с нами.
Фото на превью Depositphotos