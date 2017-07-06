10 полезных чат-ботов, которые делают жизнь современного человека проще

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Чат-боты — это виртуальные собеседники, которые могут не только развлечь, но и помочь с покупками, изучением иностранных языков, поиском новостей и многим другим. Мы в AdMe.ru уверены, что технологии должны делать жизнь лучше, поэтому и собрали самые полезные программы, после знакомства с которыми становится понятно: будущее уже здесь.

При задержке авиарейса можно получить неплохую компенсацию. CashBackAir Bot создан для того, чтобы упростить эту возможность. Достаточно сообщить чат-боту данные о своих авиабилетах и в случае задержки или отмены авиарейса он пришлет форму заявки на получение компенсации (250–600 €).

Чат-бот, благодаря которому можно уследить за всеми новостями в интересующих областях. TechCrunch предоставляет возможность подписаться на рассылки и получать ссылки на статьи сразу же после их выхода.

Удобный и милый чат-бот Poncho готов за пару секунд предоставить прогноз погоды для любой точки мира. Можно узнать не только погоду на сегодня, но и на несколько дней вперед, а также настроить оповещения. Poncho работает на платформах Facebook Messenger, Kik, Viber, Slack и iOS.

Помощник по шопингу, который сперва спрашивает о модных предпочтениях, а потом советует, какую одежду и где именно лучше всего купить. Работает на платформе Facebook Messenger.

Swelly помогает всем, кто не может принять решение. Для этого чат-бот всегда предлагает один вопрос и два варианта ответа (картошка фри или малина? кроссовки или туфли? собаки или кошки? и т. д.). Простая идея и возможность высказать свое мнение сделали Swelly невероятно популярным виртуальным собеседником.

Удобный чат-бот для поиска электронных книг. Для того чтобы получить ссылку на скачивание интересующей книги, достаточно написать ее название. Book Bot работает на платформе Facebook Messenger.

Помощник от Facebook Messenger для тех, кто не знает, что приготовить на ужин. Чат-бот предлагает не только блюда со списком ингредиентов, но может и удивить пользователей оригинальностью.

Персональный ассистент, который всегда напомнит о запланированных встречах и других важных делах. Незаменимый помощник для тех, кто не любит записи в ежедневниках.

Чат-бот для поиска новых друзей. Foxsy находит разные контакты и предлагает отправить сообщения людям, которые заинтересовали больше всего.