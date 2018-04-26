10 ответов на странные вопросы, которые не давали нам спать по ночам

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Что будет, если целый год не мыться или не разговаривать? А если Земля перестанет крутиться? Конечно, вряд ли кому-то захочется проверить такое на себе, но менее любопытно от этого не становится. Хорошо, когда кто-то задался тем же вопросом и нашел ответ. Например, в этой статье.

Мы в AdMe.ru выбрали 10 неординарных ситуаций и расскажем, каков будет их исход.

1. Что будет, если целый год молчать?

Общение — важная потребность людей, поэтому обычному человеку было бы сложно действительно не разговаривать целый год. Но если бы по какой-то причине кто-то твердо решил хранить молчание такое долгое время, вряд ли бы он чем-то себе навредил. Нет, человек не разучится разговаривать, а его мышцы лица не атрофируются, ведь они и так будут работать каждый день: во время еды, питья, чистки зубов, выражения эмоций. По мнению специалистов, после такого эксперимента могут быть небольшие проблемы с владением голосом, но голосовые связки не повредятся.

2. Что будет, если не мыться год?

Год без душа не превратит вас в калеку, но результат эксперимента никому не понравится: скопление бактерий и омертвевшей кожи вызовет неприятный запах, появятся сыпь, прыщи, перхоть и грибок, а также возрастет риск инфекции даже при незначительном порезе. Кроме того, после долгожданного приема ванны все еще понадобится время, чтобы вернуться в прежнее состояние: кожа придет в норму лишь спустя несколько недель.

3. Что случится, если Земля остановится?

Земля вращается со скоростью 1 600 км/ч, но мы этого даже не замечаем и не задумываемся, что случится, если планета вдруг остановится. И хотя такой вариант практически невозможен, это повлекло бы за собой масштабную катастрофу. Здания, деревья, машины — все окружающие предметы полетят на восток, а ветра будут дуть со страшной силой. Цунами выше гор, землетрясения, извержения супервулканов, океан, разрушающий все на своем пути, — человечество ждет настоящий апокалипсис. На обеих сторонах Земли по 6 месяцев будет царить тьма. Маловероятно, что кто-то из людей выживет, но, если такое произойдет, их единственным вариантом будет жизнь между двумя полушариями.

4. Что случится, если Google остановит работу на 30 минут?

В августе 2013 года Google и все его сервисы не работали около 5 минут, и за это время интернет-трафик по всему миру снизился на 40 %. Можно представить, что 30-минутная пауза в работе сервиса вызвала бы немало проблем. Огромные убытки понес бы не только сам Google, но и каждая компания в мире, которая пользуется его сервисами. Наверняка возросло бы число звонков и СМС-сообщений, а также значительно вырос бы трафик других поисковиков.

5. Что будет, если все люди будут жить 100 лет?

Если каждый человек прибавит к своей жизни несколько десятков лет, пожилых людей станет больше, и это во многом изменит общество. Например, университеты и колледжи будут одинаково приспособлены для 18- и 80-летних, а акцент с центров городов переместится на пригороды. Появится больше рекламы, ориентированной на пожилых людей, но потребление не будет резко расти — 85-летних не так интересует новое мороженое, как подростков или молодых людей. Уровень преступности снизится, так как пожилые совершают меньше преступлений. Воспитание детей перестанет быть делом, всецело поглощающим большую часть сознательной жизни, среди старшего поколения возрастет роль дружеских отношений и самореализации.

6. Что будет, если вместо воды пить сладкую газировку?

Представьте, что вы заменили все напитки сладкой газировкой. Очевидно, что это не лучшая идея, но что именно произойдет с организмом? Сначала кислота, содержащаяся в напитке, начнет разрушать эмаль зубов, а вредные бактерии, живущие в налете, начнут питаться сахаром, что приведет к кариесу. С каждой банкой газировки вы будете получать 46 граммов сахара, а кора головного мозга будет продолжать просить добавки. Заменив все напитки газировкой, каждый день вы будете получать 5 432 лишние калории — это все равно что одному съесть 2 огромные пиццы в дополнение к обычному рациону. Это наверняка приведет к ожирению. Кроме того, в газировке есть кукурузный сироп, который содержит много фруктозы, но плохо усваивается организмом. Это может привести к ожирению печени, а потом и к сердечно-сосудистым заболеваниям.

7. Что случится с организмом, если жить на Марсе?

Жизнь на Марсе уж точно не укрепит здоровье. Из-за пониженной гравитации уменьшится количество эритроцитов в крови и ухудшится иммунитет. Радиация влечет за собой 10%-ю вероятность развития смертельного рака. Перхлораты, содержащиеся в марсианской почве, подавят функцию щитовидной железы и повысят кровяное давление. Большие дозы вызовут повреждение легких.

8. Что будет, если клонировать себя?

Ученые уже клонировали животных, в том числе и приматов, но что будет, если человек клонирует сам себя? Вопреки предположениям фантастических фильмов, клон не будет выглядеть точь-в-точь как вы, ведь хотя внешность и зависит от генов, на нее также влияют среда в утробе и переключения генов. Также клон может обладать совершенно другим характером, ведь на него влияют опыт и воспитание. Печально, но ваш клон не сможет похвастать отменным здоровьем, если судить по клонированным животным: у многих из них есть дефекты мозга, проблемы с сердцем, печенью и иммунной системой.

9. Что было бы, если бы люди могли двигаться со скоростью света?

Конечно, это невозможно, но представим, что человек может двигаться почти со скоростью света. Для него время шло бы медленнее, чем для неподвижного человека. Например, для бегущего прошло бы 10 минут, а для стоящего — 20. Также изменилось бы поле обзора: мир был бы виден словно через длинный темный туннель. Звезды впереди казались бы синими, а позади — красными. А по достижении определенной скорости человек видел бы только темноту, потому что длина волны света, поступающего к глазам, была бы вне видимого спектра.

10. Что, если бы динозавры не вымерли?

Представим, что 65 млн лет назад метеорит пролетел мимо Земли и даже не потревожил динозавров. Они продолжили бы жить своей жизнью, а вот млекопитающие, скорее всего, не могли бы развиться дальше грызуноподобных существ. Ведь когда динозавры вымерли, множество видов млекопитающих эволюционировали и приобрели черты, которые мы сейчас считаем основными для этого класса. Потом появились и приматы, а еще через миллионы лет — человек. Но если бы катастрофа не произошла и динозавры продолжили бы населять планету, скорее всего, млекопитающие так и остались бы небольшими норными существами, не выдерживающими конкуренции огромных ящеров. А следовательно, вряд ли бы вы сейчас могли читать эту статью.

Может, вас тоже мучит необычный вопрос? Поделитесь им в комментариях, давайте вместе поищем на него ответ.