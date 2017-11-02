2 веских повода пересмотреть свой взгляд на кофе
Качество и вкус кофе зависят от многих факторов: от вида почвы, на которой растет кофейное дерево, от свойств воды для его полива, способа очистки зерен и степени их обжарки.
AdMe.ru стало интересно, чем же отличается молотый кофе от растворимого и как вообще его производят. Оказывается, чтобы понять, что находится в чашке, не нужно иметь под рукой целую лабораторию.
5 рекомендаций по выбору кофе:
- Всегда стоит помнить о том, что кофе — это бизнес, поэтому следует обращать внимание на производителя и состав продукта. Качество и вкус товара в конечном итоге зависят от производителя, в частности от его добросовестности в плане выбора сырья, соблюдения технологий изготовления, а также инициативы, касающейся добавления в кофе сторонних примесей.
- Стоит отдавать предпочтение натуральному цельнозерновому кофе. Даже по внешнему виду целых кофейных зерен можно определить примерное соотношение в нем арабики и робусты. С молотым кофе это сложнее, тем не менее он все равно лучше растворимого по многим параметрам.
- Если по каким-либо причинам выбор делается в пользу растворимого кофе, то лучше приобретать органический. Такой вид кофе получается из зерен, перерабатываемых на специальных установках без использования синтетических химикатов.
- Если нет возможности приобрести органический растворимый кофе — стоит выбрать сублимированный. Кофе, изготовленный по технологии сублимации, дороже порошкообразного или гранулированного, но именно он по вкусу, аромату и химическому составу более близок к натуральному.
- Несмотря на то что о вкусах не спорят, стоит помнить: растворимый кофе чаще всего изготавливается из более дешевого сырья. В каждой стране мира можно найти свои кофейные традиции: и то, что для одних, например, «невыносимо горький» кофе, для других — кофе «в пределах нормы». Лучшие кофейные бленды — это сочетание в различных пропорциях арабики и робусты. Однако именно второй, более дешевый, вид кофе — основа для растворимых напитков. Это влияет не только на стоимость и вкус, но и на процент содержания кофеина. Следует учитывать этот факт, чтобы избежать проблем, связанных с чрезмерным употреблением кофе.
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По материалам sciencedirect.com, medicalnewstoday.com, hindawi.com