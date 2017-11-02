2 веских повода пересмотреть свой взгляд на кофе

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Качество и вкус кофе зависят от многих факторов: от вида почвы, на которой растет кофейное дерево, от свойств воды для его полива, способа очистки зерен и степени их обжарки.

AdMe.ru стало интересно, чем же отличается молотый кофе от растворимого и как вообще его производят. Оказывается, чтобы понять, что находится в чашке, не нужно иметь под рукой целую лабораторию.