10 особенностей организма, которые встречаются лишь у 5 % жителей Земли

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Все мы разные, это совершенно нормально, но у небольшого числа из нас есть редкие особенности, которые встречаются буквально у нескольких процентов людей. Сегодня AdMe.ru расскажет вам о некоторых. Часть из них — просто милые черты внешности, но есть и такие, которым позавидует сам Супермен.

Невероятно прочные кости

Изучая ген LRP5 (он отвечает за минерализацию костей), ученые обнаружили массу мутаций. Большинство из них вызывает заболевания, сопровождающиеся хрупкостью костей, такие как остеопороз. Но оказалось, что существует и другой тип мутации гена LRP5. Он наделяет человека суперплотными костями, которые почти невозможно сломать, и кожей, которая меньше подвержена старению. Конечно, это звучит очень круто, но и тут есть свои недостатки. Например, когда некоему пожилому пациенту понадобилась замена изношенного сустава, ее не удалось произвести именно из-за чрезмерно плотных костей мужчины. Источник: yalemedicine.yale.edu

«Золотая» кровь

Разумеется, кровь не может быть золотой в прямом смысле, но существует кровь с очень редкой особенностью — нулевым резус-фактором. Иными словами, она не содержит никаких антигенов. Впервые эта особенность была обнаружена в 1961 году у представительницы австралийских аборигенов, а на настоящий момент известно всего лишь около 40 людей с такой кровью (что, впрочем, не означает, что их всего 40). 9 из них являются донорами, причем невероятно ценными, поскольку их кровь подходит любому реципиенту. И именно ввиду ценности и редкости некоторые врачи называют кровь с нулевым резус-фактором «золотой». Источник: theatlantic.com

Длинная ладонная мышца

Эта мышца — атавизм. Она является «наследством» наших предков и отвечает за выпуск когтей и усиливает хватку при прыжке с дерева на дерево. Проверить, есть ли она у вас, нетрудно: положите руку на ровную поверхность ладонью вверх, сомкните вместе мизинец и большой палец, а затем слегка поднимите их. Если вы увидели связку на запястье, значит, вы являетесь обладателем длинной ладонной мышцы. Но не переживайте, если вы ее не обнаружили, — в современной жизни она бесполезна. Источник: wikipedia.org

Генетический химеризм

В древнегреческих мифах химера описывается как существо с головой и шеей льва, туловищем козы и змеиным хвостом. Конечно, человек не может быть наполовину животным, но у него вполне могут присутствовать 2 набора ДНК. Например, в том случае, если во время внутриутробного развития эмбрион поглощает своего близнеца. Иногда это отражается на внешности человека в виде «мозаичной» кожи или разноцветных глаз, но чаще всего он и не подозревает, что в его организме существуют ткани с разными наборами генов. Химеризм не приносит людям особого беспокойства, однако может стать причиной семейных проблем. Известен случай, когда у матери хотели изъять детей, так как генетический анализ показал, что она не состояла с ними в родстве. К счастью, выяснилось, что женщина страдала химеризмом, поэтому фактической «мамой» ее детям приходился ее «поглощенный» близнец, чья ДНК присутствовала в ее теле. Источник: PubMed

Двойной ряд ресниц

Наличие второго ряда ресниц обусловлено редким генетическим отклонением под названием «дистихиаз». Самой известной обладательницей «двойных» ресниц была голливудская звезда Элизабет Тейлор. Когда Лиз была маленькой, ее маму даже упрекали в том, что она якобы подкрашивала дочери глаза — такими необыкновенно выразительными они были благодаря этой мутации. Дистихиаз, как правило, не приносит никаких неудобств тем, у кого он есть. Но в некоторых случаях второй ряд ресниц может располагаться слишком близко к слизистой оболочке глаза и вызывать ее раздражение. Источник: emedicine.medscape.com

Дырочка возле уха

Возможно, вы замечали у некоторых людей крошечное отверстие около уха, похожее на пирсинг без сережки. Это околоушный свищ, он образуется во время развития плода и встречается примерно у 5 % людей. Предполагается, что это своего рода атавизм, напоминающий о том, что у предков всех живых существ когда-то были жабры. Эта «дырочка» часто наследуется генетически и может присутствовать как только на одном, так и на обоих ушах. По желанию от свища можно избавиться хирургическим путем, но сам по себе он не опасен, хотя в некоторых случаях может воспалиться. Источник: wikipedia.org

Дополнительные ребра

«Лишние» ребра чаще обнаруживаются у прекрасной половины человечества. Видимо, по этой причине некоторые люди верят, что женщины рождаются с большим числом ребер, чем мужчины, но на самом деле это не так. Такие ребра еще называют шейными, так как они локализуются в шейном отделе позвоночника. Их размеры у разных людей неодинаковы — у кого-то они представляют собой небольшие наросты, в то время как у других являются полноценными ребрами. Эти ребра в большинстве случаев никак не влияют на здоровье и самочувствие человека, но порой они достигают внушительных размеров и могут причинять дискомфорт. Источник: patient.info

Способность воспринимать «невидимые» цвета

Еще одна особенность, которая чаще встречается у женщин, — тетрахроматия, или способность различать цветовые оттенки гораздо лучше, чем это делают обычные люди. Если мы, глядя на одуванчик, можем описать его цвет как желтый, то человек-тетрахромат увидит целую гамму оттенков. Это состояние вызвано мутациями в X-хромосоме и наделяет человека дополнительными колбочками (частями глаза, которые поглощают цветовые волны). У большинства людей 3 типа колбочек — они настроены на волны красного, синего и зеленого цветов, а у тетрахроматов их 4. Именно это отличие позволяет им видеть до 99 млн цветов, в то время как обычный человек воспринимает не более 1 млн. Источник: wikipedia.org

Малая потребность в сне

Пожалуй, этим людям повезло больше, чем всем остальным в нашем списке. Они способны полностью восстанавливать силы вдвое быстрее, чем большинство из нас. В числе таких счастливцев были Маргарет Тэтчер, Сальвадор Дали, Уинстон Черчилль, Никола Тесла и другие выдающиеся личности. И дело тут не только в правильном режиме дня, но еще и в гене DEC2, небольшая мутация которого была обнаружена у малоспящих людей. Ученые из Калифорнийского университета Сан-Франциско пришли к выводу, что люди с мутацией гена DEC2 могут выполнять все те же задачи за меньшее время. Иными словами, они спят эффективнее, чем все остальные. Но как они это делают? Ответ на этот вопрос пока не найден. Источник: BBC

Невозможность роста холестерина

И еще одна крайне немногочисленная группа счастливчиков — они могут есть практически все, что угодно, не думая, как это отразится на их уровне холестерина. Риск развития сердечных заболеваний у таких людей снижен на целых 90 %. Дело в том, что им не хватает рабочих копий гена PCSK9, и хотя «недоразвитие» генов обычно влечет за собой проблемы, в этом случае оно является преимуществом. Этим открытием решили воспользоваться фармацевтические компании и начали работать над созданием препарата, который будет блокировать PCSK9 у других людей. Источник: Genetics Home Reference

А какая особенность есть у вас? Расскажите об этом в комментариях.