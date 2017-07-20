10 ошибок, которые мы совершаем при выборе летней обуви

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Магазинные прилавки балуют нас изобилием летней обуви. Тут найдется выбор на самый взыскательный вкус: и по форме, и по цвету, и по цене. Вот только не стоит забывать, что, стремясь выглядеть красиво, нужно также помнить об удобстве и здоровье наших ножек. Поэтому мы в AdMe.ru решили облегчить ваши поиски и проиллюстрировали самые частые ошибки в выборе обуви на лето.

10. Подошва слишком узкая

Обувь, в которой стопа шире, чем подошва обуви, выглядит неэстетично. Кроме этого, такое положение стопы способствует деформации суставов ноги и может спровоцировать образование косточки на большом пальце. Узкая обувь часто бывает причиной вросших ногтей, а также раздражает кожу, что приводит к образованию мозолей.

9. Неправильная посадка в области подъема

При неудачной посадке изгиб стопы и изгиб подошвы обуви — разные. Получается, что ступня не лежит на обуви, а опирается только на крайние точки — под пяткой и под подушечкой стопы. При ношении такой обуви нарушается кровообращение, появляются мозоли, также это приводит к потливости и болям в ногах.

8. Подошва длиннее стопы

Чрезмерно длинная подошва обычно бывает у вьетнамок или сандалий с перемычкой посередине. У такой обуви получается большое расстояние от края пальцев до края обуви. В норме это расстояние должно быть не больше одного сантиметра. Это запас на свободу стопы в обуви. Когда же этот запас больше, ходить становится не совсем удобно и небезопасно. Это провоцирует заболевания тканей и суставов. Кроме этого, вы рискуете зацепиться за ступеньку.

7. Подошва слишком короткая

При такой посадке приходится постоянно поддерживать босоножки пальцами ног, чтобы они не спадали. При этом мышцы пальцев все время напряжены, нагрузка на ногу распределяется неравномерно. Вы также рискуете подвернуть каблук, а вместе с тем получить неприятную травму. Не забывайте, что при покупке обуви нужно ориентироваться на самую выступающую точку на ступне.

6. Обувь слишком свободно сидит на ноге

Если обувь слишком свободно сидит на ноге, она держится в основном на пальцах ног. Так мышцы ног перенапрягаются, и это может выработать некрасивую шаркающую походку. Кроме того, в результате могут деформироваться пальцы и суставы, образоваться костные мозоли, появиться боли в коленях и спине.

5. Обувь больше нужного размера

Когда мы носим обувь, которая нам велика, в подъеме ноги возникает напряжение, чтобы удержать спадающую туфлю. В такой обуви легко споткнуться. Обувь большого размера является такой же вредной, как и тесная. Слишком свободная модель гораздо чаще становится причиной мозолей, чем любая другая.

4. Обувь изготовлена из ненатуральных материалов

В летнее время года особенно стоит выбирать обувь из натуральных материалов: кожи, текстиля. Обувь из кожзаменителя может быть опасной для здоровья: под воздействием высокой температуры различные химические составляющие этого материала начинают взаимодействовать с кожей ног. Кроме этого, такая обувь не пропускает к ногам воздух. Все это может обернуться грибковыми заболеваниями или опрелостями.

3. Лаковая обувь

В жаркое время года в повседневной носке стоит отказаться от лаковой обуви, потому что она плохо пропускает влагу и воздух. Кроме того, она восприимчива к механическим повреждениям и перепадам температуры (трескается, когда столбик термометра опускается до −10 и поднимается выше +25 C°).

2. Закрытая обувь на босую ногу

Летом закрытую обувь, например, мокасины и лоферы, не стоит надевать на босую ногу. Так ноги сильно потеют, а кожа на пятках грубеет. Если же в носках слишком жарко, используйте специальные следки, которые не видно. Они есть как для мужчин, так и для женщин.

1. Обувь на плоской подошве