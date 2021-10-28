10 ошибок, которые мы совершаем при использовании бьюти-средств. И потом сами же жалуемся

Кто из нас не сталкивался с неудачным вложением денег, приобретая косметическую продукцию, когда та проявляла себя неэффективно или, что хуже, оказывала негативное влияние на внешность. Однако, как выясняется, это не всегда вина производителя. Порой мы просто не задумываемся о том, как именно применяем средства, и не знаем, какие правила стоит соблюдать, чтобы получить от продукта максимальную пользу.

Мы в AdMe.ru выяснили ряд распространенных ошибок, которые приводят к тому, что мы разочаровываемся в косметике и средствах по уходу, хотя могли бы ими пользоваться и радоваться.

10. Взбалтываем пузырек с лаком

Обычно, делая это, мы рассчитываем смешать ингредиенты, чтобы добиться однородной пигментации. Однако на самом деле для этого достаточно просто перевернуть и «перетереть» флакончик между ладонями: их тепло прогреет состав и сделает его гомогенным. К тому же взбалтывание вызывает лишь проблемы, например приводит к образованию пузырьков. То же самое происходит, если быстро несколько раз подряд засунуть и высунуть кисточку из флакона. В итоге появление пузырьков мешает равномерному и гладкому распределению лака на ногтевой пластине.

9. Припудриваем лицо сразу после завершения макияжа

Задача пудры — оказать лишь легкий матирующий эффект. Но одной ее бывает недостаточно, чтобы удалить излишки кожного себума. Именно поэтому зачастую можно видеть, как косметика неэстетично скапливается на поверхности кожи. Чтобы этого не происходило, важно промокать проблемные зоны еще и специальными матирующими салфетками. Также стоит учесть, что нет необходимости наносить пудру на все лицо. Т-зоны (лоб, нос и подбородок) будет достаточно, а на щеки это средство не рекомендуется наносить вовсе.

8. Используем домашний кофейный скраб

Сам по себе кофейный скраб — отличное средство для самомассажа и очищения кожи. Однако кофейные абразивные частицы, особенно необработанные (из кофемашины), довольно крупные и острые, из-за чего они могут слишком агрессивно воздействовать на кожу тела, не говоря уже о нежной коже лица. Если вы предпочитаете натуральные скрабы химическим пилингам, старайтесь приобретать их в магазине, а не делать самостоятельно: в составе покупных средств содержатся увлажняющие и питательные ингредиенты, которые важны для безопасного отшелушивания и здоровья кожи.

7. Прокрашиваем ресницы тушью прямым движением вверх

Зачастую тушь интуитивно наносится простым движением вверх, но это приводит к тому, что реснички слипаются друг с другом, и, кроме того, так они плохо прокрашиваются. Вместо этого стоит делать короткие зигзагообразные движения начиная с корней и заканчивая самыми кончиками. Так тушь полностью покроет ресницы, разделит их и вы точно получите желанный «драматический» эффект.

6. Наносим антиперспирант сразу после бритья

Несмотря на желание нанести на подмышки освежающие средства сразу после душа и бритья, специалисты рекомендуют все же воздержаться от этого еще около 48 часов. Все дело в том, что даже крошечные порезы, которых мы не замечаем, могут вызвать сильное раздражение из-за активных компонентов антиперспиранта. Согласитесь, не та цена, которую стоит платить за свою нетерпеливость.

5. Используем нагревающие приборы после нанесения на волосы масла

Масла для волос действительно могут оказывать питательный эффект, но только если их правильно применять. Так, например, не рекомендуется после нанесения масла использовать фен, утюжки и щипцы: агрессивное воздействие тепла только нанесет вред волосам, сделает их сухими и ломкими. Лучше дать им высохнуть естественным образом и лишь затем браться за укладку с использованием термозащитных средств.

4. Наносим сыворотку для лица после увлажняющего крема

Еще одна распространенная ошибка, которая создает превратное впечатление об эффективности тех или иных косметических средств, — неправильный порядок нанесения. Сыворотка — легкий косметический продукт с высокой концентрацией активных ингредиентов. Ее необходимо наносить первой на чистое лицо, чтобы она проникла глубоко в поры и начала воздействовать на проблемные участки и восстанавливать кожу. Если же наносить сыворотку после крема, который по своей консистенции более тяжелый и густой, то она попросту не сможет проникнуть глубоко в кожу и оказать должный эффект.

3. Наносим гель для бровей по направлению роста волосков

Основная задача геля — это долговременная укладка бровей, чтобы они не пушились и не выглядели растрепанными. Однако, если наносить гель тонким слоем лишь по направлению роста, мы добьемся ровно того, чего хотим избежать. Чтобы сделать действительно стойкую укладку, сначала нужно интенсивно нанести гель в обратном направлении, чтобы он просочился к самым корням, и оставить так на несколько минут. Затем уложить волоски гелем по направлению роста.

2. Не пробуем духи на своей коже перед покупкой

При выборе парфюма вполне логично для начала опробовать и сравнить ароматы на полосках-тестерах. Но если вы окончательно определились с выбором или раздумываете над двумя ароматами, стоит попробовать нанести их на свою кожу, чтобы внезапно не разочароваться после покупки. Дело в том, что химический состав, степень сухости и жирности, pH-баланс кожи и даже уровень гормонов — все это так или иначе преобразует аромат и порой влияет на него в худшую сторону. Именно по этой причине одно и то же количество одного и того же парфюма на одном человеке может звучать идеально, а на другом — казаться приторным, или слабовыраженным, или каким-либо другим.

1. Неаккуратно вынимаем микроигольные патчи из упаковки

Уже давно известно, что гиалуроновая кислота отвечает за восстановление клеток, увлажнение кожи и замедление образования морщин. Но проблема косметических средств с этим компонентом была в том, что его молекулы слишком крупные, чтобы проникнуть на необходимую для оказания существенного эффекта глубину. Именно эту проблему и разрешили микроигольные патчи. Поверхность такого аппликатора покрыта небольшими микроконусами — своеобразными иглами из гиалуроновой кислоты, которые растворяются при соприкосновении с кожей и доставляют активные вещества в более глубокие слои эпидермиса. Именно поэтому важно аккуратно обращаться с патчами и держать их только за периметр, чтобы не повредить микроиглы и не снизить их эффективность.