10 способов борьбы со стрессом, которые помогут достичь дзена в мгновение ока

Полноценный сон, регулярные физические нагрузки и сбалансированное питание — вот прочный фундамент для крепкого ментального здоровья. Но даже с такой базой беспокойство может застать нас врасплох. Для тех случаев, когда ромашкового чая будет недостаточно, нужен особый подход.

AdMe.ru нашел неочевидные способы борьбы со стрессом. Эти одобренные наукой лайфхаки позволят снизить градус тревожности и перевести дух.

Выпрямить спину

Мамы всего мира не зря советуют «держать спинку ровно», ведь плохая осанка активирует центр стресса в головном мозге. К счастью, мы можем корректировать положение нашего тела. Человек, который не горбится и не округляет плечи, глубже дышит, а значит, получает больше кислорода, испытывает меньше стресса и вообще чувствует себя куда увереннее. В следующий раз, когда усталость и тревожность вновь атакуют, попробуйте сесть или встать с прямой спиной и продержаться в таком положении хотя бы 3 минуты. Позитивный эффект гарантирован.

Прополоскать горло

Прямое воздействие на блуждающий нерв может снизить уровень стресса. Когда мы беспокойны, этот нерв становится менее активным. Из-за этого тревожные люди так часто страдают от головокружения и проблем с пищеварением. Чтобы на душе стало светлее, следует привести блуждающий нерв в тонус. Для этого подойдет обычное полоскание рта водой. Дополните ритуал чистки зубов таким простым шагом. Только полоскать нужно действительно интенсивно — чуть ли не до слез. Примерно 10–30 секунд 3 раза в день будет более чем достаточно. Чтобы усилить эффект, воду можно заменить маслом перечной мяты. Оно еще сильнее активирует рецепторы блуждающего нерва.

Побраниться

У бранных слов есть особая сила. Сказанные от души, они способствуют снижению уровня стресса. Исследования показывают, что хирурги и пилоты, которым разрешено браниться на рабочем месте, лучше справляются с тяжелыми ситуациями. Ученые сравнивают это с катарсисом. Когда человек нарушает табу, он испытывает чувство эмоционального освобождения. А еще ругательства способны уменьшать интенсивность болевых ощущений. Только с крепким словцом лучше не перебарщивать и использовать его редко, но метко. Иначе волшебного эффекта не будет.

Перекусить апельсином

Снизить стрессовую нагрузку помогут продукты питания с высоким содержанием витамина С. Например, цитрусовые фрукты. Дело в том, что надпочечники используют витамин С для высвобождения гормона стресса кортизола. Поэтому так важно, чтобы в особенно нервные периоды организм получал достаточное количество этого вещества. Ну а если сладких апельсинов не хочется, их можно заменить перцем, брокколи или картофелем. В этих овощах витамина С хоть отбавляй.

Поиграть в компьютерные игры

Видеоигры в разумных количествах действительно снимают стресс, регулируют эмоции и улучшают общее самочувствие. Ученые нашли этому объяснение. Чтобы избавиться от тревожных мыслей, мы должны дистанцироваться от них. Тогда-то на выручку и приходят видеоигры. Геймер может сосредоточиться на захватывающем сценарии и забыть о недавних переживаниях. А прохождение нового уровня воспринимается организмом как своего рода достижение. Так что компьютерные игры еще и способны повысить уверенность в себе.

Помыть посуду

Так точно. Мытье посуды позитивно сказывается на нашем ментальном здоровье. Исследователи обнаружили, что у людей, практикующих осознанное мытье тарелок, нервозность упала на 27 %, а уровень творческого вдохновения повысился на 25 %. Драить домашнюю утварь до блеска нужно по особой методике. Следует сконцентрироваться на ощущениях: заметьте запах ароматного моющего средства, ощутите тепло проточной воды, изучите текстуру стеклянного стакана. Такое медитативное мытье тарелок заземляет и помогает избавиться от накопленного стресса.

Спеть песню

Занятия вокалом действительно помогают снять стресс. Ученые измерили количество кортизола в слюне участников до и после пения. В образцах, взятых после исполнения песни, кортизола было меньше. Это свидетельствует о том, что люди чувствовали себя более расслабленными после того, как пропели мелодию. Можно петь одному или в группе, это никак не скажется на эффекте. Однако важно выбрать правильные место и компанию. Так, к примеру, состязание среди вокалистов способно повысить уровень стресса, если вы всерьез переживаете из-за результата конкурса или попросту боитесь сцены.

Уделить время хобби

В особенно тревожные моменты специалисты советуют находить время для хобби. Важно, чтобы в жизни оставались вещи, которые приносят вам удовольствие. Наука подтверждает позитивное влияние хобби на эмоциональное состояние человека. Приятные занятия, выполняемые в свободное время, нормализуют давление и снижают уровень кортизола. Исследования также показали, что люди, которые находят время на хобби, менее склонны к депрессии.

Заняться йога-нидрой

Пусть вас не смущает слово «йога» в названии. Единственное положение, которое вам нужно будет принять, — это шавасана. Попросту говоря, заниматься йога-нидрой следует лежа. Во время занятия человек, следуя рекомендациям инструктора, погружается в состояние осознанного глубокого сна и максимально расслабляется. Недавнее исследование показало, что йога-нидра, как и медитация, эффективно снижает уровень беспокойства и стресса. Занятия отлично зарекомендовали себя как средство от излишней тревожности. Если вы хотите опробовать йога-нидру на себе, спросите местного инструктора йоги о такой возможности. В свободном доступе найдется множество видеороликов от сертифицированных гуру, но самостоятельная практика рекомендована только продвинутым адептам йоги, так как в неопытных руках она способна навредить.

Подвигать глазами в разные стороны

Движение глазами способно подавлять активность миндалевидного тела — участка мозга, ответственного за обнаружение угроз. Чтобы этот лайфхак сработал, нужно смотреть из стороны в сторону в горизонтальной плоскости. Специалисты утверждают, что наше тело идентифицирует подобные действия как ходьбу или бег. Представим, что человек находится в стрессовой ситуации типа «бей, беги или замри». Движение вперед будет воспринято организмом как противостояние опасности, сопровождающееся выбросом гормона радости дофамина. Имитация этого движения при помощи глаз работает точно так же, только бежать никуда не нужно.