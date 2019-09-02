11 обычных вещей, скрытые возможности которых большинство не использует. А зря

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Бывает, пользуешься вещью много лет, а потом узнаешь, что у нее есть дополнительные весьма полезные функции. К примеру, поля в книгах и тетрадях нужны для того, чтобы принять на себя удар во время небольшого пожара или нашествия, ведь первые рукописи были очень дорогими. А нам казалось, что это бесполезный элемент.

AdMe.ru раскрыл тайны вещей и их декоративных, на первый взгляд, деталей, которые на самом деле выполняют конкретные функции.

1. Ромб с прорезями на рюкзаке

Изначально такие нашивки были только на туристических рюкзаках: через прорези пропускались веревки, которые нужно было брать в поход. В городе на рюкзак с помощью карабина можно повесить зонт, бутылку с водой или привязать кроссовки за шнурки.

2. Точка около камеры в iPhone

Круглое отверстие на задней панели между камерой и вспышкой — второй микрофон. Он нужен для того, чтобы бороться с окружающими шумами и очищать речь во время разговора от постороннего гула.

3. Зубочистки

Многие думают, что это всего лишь оригинальный дизайн, но на самом деле японская зубочистка разработана таким образом, чтобы вы могли отломить верхушку и сделать опору для той части зубочистки, которую используете во время и после приема пищи.

4. Выпуклые полоски на клавиатуре

Выпуклости на буквах F и J (в русском варианте — А и О) — это подсказка для тех, кто умеет набирать текст вслепую. Эти клавиши исходные, на них ставятся указательные пальцы. С помощью выступов можно быстро определить положение всей руки.

5. Дырки на кедах

Первые кеды предназначались для баскетболистов. Чтобы спортсмены могли затянуть обувь покрепче, нужны были дырки сбоку, в которые продевали шнурки. Некоторые кеды до сих пор сохранили такой дизайн. Сейчас у этих дырок только одна функция — дополнительная вентиляция, но можно запросто повторить оригинальную шнуровку.

6. Штифт на рукоятке чеснокодавки

Это не только пресс для чеснока, но и устройство для удаления косточек из вишни. В углубление, расположенное на конце ручки, вкладывается ягода, и при нажатии на ручку штырь на противоположной стороне выдавливает косточку.

7. Кармашек внутри женского нижнего белья

Подкладка в нижнем белье называется ластовицей. Когда ее пришивают, боковые и задняя части совпадают со швами трусов. Технически невозможно сделать еще один внутренний шов, поэтому передний край оставляют непришитым. Получается подобие кармана.

8. Полоски на лезвии канцелярского ножа

Кончик лезвия канцелярского ножа всегда можно отломать и обновить острие. Для этого нужно снять крышку с обратной стороны ножа и ею убрать ненужный кусок.

9. Ящик под духовкой

Обычно в нем хранят сковородки, крышки и шампуры, которые дожидаются очередного похода на шашлыки. Однако на самом деле этот ящик называется согревающим. По задумке, он нужен для того, чтобы готовые блюда не остыли или разогрелись, пока в духовке печется что-то еще.

10. Отверстие в ложке для спагетти

Дыра в ложке специально создана для того, чтобы никто не ломал голову над тем, сколько спагетти нужно сварить. В нее помещается стандартная порция на одного человека.

А вы знали все эти маленькие секреты?