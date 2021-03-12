10 обычных вещей, которые могут служить годами, если их правильно стирать

Каждый из нас хоть раз жаловался, что современная одежда уже не та. Она быстро теряет форму, рвется и выцветает, и волей-неволей приходится отправлять ее в мусорное ведро. Но может быть, проблема не только в качестве вещей? Ведь порой мы сами допускаем ошибки при стирке любимых предметов гардероба и тем самым укорачиваем их жизнь.

AdMe.ru разобрался, какие же вещи мы иногда стираем неправильно, даже не догадываясь об этом. Конечно, перед стиркой нужно внимательно прочитать инструкцию на одежде. Но есть и другие маленькие хитрости. А в качестве бонуса мы проверили несколько способов избавления от пятен.

Футболки

Не стоит отправлять футболку в стирку после того, как вы проходили в ней всего один день. Это приводит к тому, что одежда быстро выцветает и растягивается. Кстати, недавно изобрели футболки, которые без проблем можно носить хоть пару недель. Ткань пропитывают специальными маслами. Лучше всего подойдет деликатный режим и температура в 30 °C. Чтобы любимые предметы одежды не испортились, не стоит забрасывать их в стиральную машину вместе с джинсовыми изделиями и любыми другими грубыми тканями. Перед тем как положить футболку в машинку, ее нужно вывернуть наизнанку.

Джинсы

Вопрос о том, как часто надо стирать джинсы, относится к категории вечных. Кто-то утверждает, что после 3–4 носок, кто-то считает, что их и вовсе лучше не стирать. На самом деле все зависит от ткани. Грубый деним вообще не дружит со стиральной машиной. Такие изделия лучше стирать вручную и в холодной воде. Одежду из более мягкой ткани можно освежать чаще и использовать для этого машинку. Но лучше после 6–10 носок. Перед отправкой одежды в стиральную машину ее нужно вывернуть наизнанку и обязательно застегнуть молнию. Идеальный режим для денима — деликатный. Холодная вода подойдет лучше, но если одежда слишком грязная, то можно выставить температуру в 40 °C. Чем меньше стирального порошка вы добавите, тем лучше.

Свитеры и блейзеры

Такая одежда плохо переносит машинную стирку. Даже использование деликатных режимов может привести к растягиванию вещей и появлению на них катышков. Особенно если вы привыкли загружать барабан по максимуму. Так что для свитеров и любой одежды, содержащей шерсть, подойдет старая добрая ручная стирка. Для очистки вещей и придания им свежести совсем необязательно тереть их 10–15 минут. Это только ухудшит состояние изделий. Достаточно аккуратно и мягко помять одежду минут 5–6, а потом промыть чистой водой. Для отжима используется дуршлаг или полотенце. Мокрый свитер нужно выложить на сухую ткань, а потом скатать.

Куртки с водоотталкивающим покрытием

Стирать вещи со специальным покрытием с помощью обычных порошков нельзя. Эти средства разрушают водоотталкивающий слой, и через 4–5 стирок такая одежда потеряет все свои свойства. Перед процедурой стоит промыть секцию для стирального порошка или запустить пустую машинку на полный цикл, чтобы в ней не осталось следов обычных моющих средств или кондиционера для белья. Одновременно можно стирать максимум пару курток на деликатном режиме. Чтобы механическое воздействие не нанесло вреда изделиям, перед отправкой в стиральную машину все молнии нужно застегнуть.

Вельветовая одежда

Прежде чем отправлять такие вещи в стирку, стоит выяснить, какой материал преобладает в составе ткани. Вельвет, сделанный из шелка, и стиральная машинка не дружат категорически. Такую одежду сдают в химчистку. Синтетический вельвет стирают вручную в холодной или теплой воде. Можно использовать стиральную машину, но исключительно на деликатном режиме. Перед тем как приступать к процессу стирки, одежду очищают от пыли мокрой щеткой.

Носки

Наше отношение к стирке носков — это вопиющая несправедливость. Об этих бедных предметах гардероба никто особо не заботится. Потому они пропадают где-то в недрах барабана, быстро рвутся и теряют свой первоначальный вид. Чтобы изделия прожили дольше и осиротевшие экземпляры не пришлось выбрасывать, достаточно следовать нескольким правилам. Нужно выдать каждому члену семьи специальный мешочек для носков. Если такового нет, а покупать не хочется, то подойдут и старые колготки. В этом же мешке носки и отправятся в машинку. Стирать носки лучше при низких температурах и на деликатном режиме, предварительно вывернув их наизнанку. Если носки слишком грязные, их можно не скатывать в один шарик, а скрепить прищепками.

Кеды

В стиральную машину можно отправлять только обувь, сделанную из ткани. Изделия из кожи мыть в машинке нельзя. Их можно освежить с помощью специального раствора из уксуса и холодной воды, смешанных в равных пропорциях. Нужно смочить в этой жидкости кусочек ткани и протереть им обувь. Кеды или кроссовки не стоит оставлять в барабане в одиночестве: это будет плохо и для них, и для машинки. Лучше положить к ним несколько полотенец. Перед процедурой нужно убрать шнурки и стельки. Шнурки следует положить в специальный мешочек или старую наволочку. Стельки моются вручную в теплой мыльной воде. Для дезинфекции можно использовать любые моющие средства, содержащие эфирное масло сосны (не менее 80 %). Кеды стирают на деликатном режиме в холодной воде.

Тапки

Эти предметы гардероба редко оказываются на улице, поэтому и пачкаться должны меньше. Некоторые изделия можно постирать в машинке на деликатном режиме и в холодной воде. Но большинство из них нуждаются в нежном обращении. Домашнюю обувь замачивают в теплой воде, тщательно протирают, а потом отправляют сушиться на полотенце. Отжимать их нельзя. Если тапочки чистые, но начали «благоухать», можно устроить им сухую баню. Для этого в обувь насыпают соду и оставляют на несколько часов. Потом тапки надо очистить от порошка с помощью пылесоса.

Тряпочки

Тряпки и коврики не стоит стирать с другими вещами. Иначе споры плесени и микробы легко могут перекочевать на остальную одежду. После мытья таких вещей стоит обработать стиральную машину отбеливателем и запустить ее пустой на целый цикл. Если коврики все-таки хочется закинуть в барабан вместе с еще какими-либо предметами, их нужно предварительно прокипятить в течение 15 минут. Тряпочки из микрофибры можно стирать только в холодной или теплой воде с мягкими моющими средствами. Кондиционер для белья использовать нельзя. Вещи из хлопка мыть с ними не рекомендуется: микрофибра будет цепляться за ворс. Если тряпки неприятно пахнут, в барабан можно добавить ложку уксуса.

Подушки

Подушки лучше стирать как минимум 2 раза в год, кроме латексных и сохраняющих форму. Такие изделия нельзя даже отпаривать, так что единственный вариант — тщательно протирать все пятна и использовать дополнительную наволочку. Пуховые или полиэстеровые подушки можно стирать в машинке на деликатном режиме. Гель для стирки лучше заменить порошком. Подушки закидываются в барабан парами — для баланса. Если в качестве набивки используется гречка, то ее заранее пересыпают в емкость и выставляют на солнце, где зерна сохнут и избавляются от бактерий. А наволочки стирают в холодной воде.

Бонус: несколько лайфхаков, которые помогут избавиться от надоевших пятен

Чтобы удалить следы губной помады с одежды, можно воспользоваться пеной для бритья. Ее оставляют на пятне на 10–15 минут.

Пятна от чернил убираются с помощью молока. Сначала след от ручки необходимо смочить водой.

Желтые разводы от пота на любимой футболке или рубашке бесконечно раздражают. Чтобы избавиться от них, достаточно приготовить смесь из соды, перекиси водорода и воды (в равных пропорциях). Потом пасту наносим на пятно и оставляем на полчаса. После этого промываем вещь в холодной или теплой воде и отправляем в стирку.

Травяные пятна можно свести с помощью лимонного сока.

Если одежда долго пролежала в шкафу и теперь не слишком приятно пахнет, достаточно просто замочить ее в растворе из воды и уксуса (в соотношении 20:1), а потом отправить в стирку.

Следы соевого соуса с одежды можно удалить с помощью сахара.