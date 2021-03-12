10 обычных вещей, которые могут служить годами, если их правильно стирать
Каждый из нас хоть раз жаловался, что современная одежда уже не та. Она быстро теряет форму, рвется и выцветает, и волей-неволей приходится отправлять ее в мусорное ведро. Но может быть, проблема не только в качестве вещей? Ведь порой мы сами допускаем ошибки при стирке любимых предметов гардероба и тем самым укорачиваем их жизнь.
AdMe.ru разобрался, какие же вещи мы иногда стираем неправильно, даже не догадываясь об этом. Конечно, перед стиркой нужно внимательно прочитать инструкцию на одежде. Но есть и другие маленькие хитрости. А в качестве бонуса мы проверили несколько способов избавления от пятен.
Футболки
Не стоит отправлять футболку в стирку после того, как вы проходили в ней всего один день. Это приводит к тому, что одежда быстро выцветает и растягивается. Кстати, недавно изобрели футболки, которые без проблем можно носить хоть пару недель. Ткань пропитывают специальными маслами.
Лучше всего подойдет деликатный режим и температура в 30 °C. Чтобы любимые предметы одежды не испортились, не стоит забрасывать их в стиральную машину вместе с джинсовыми изделиями и любыми другими грубыми тканями. Перед тем как положить футболку в машинку, ее нужно вывернуть наизнанку.
Джинсы
Вопрос о том, как часто надо стирать джинсы, относится к категории вечных. Кто-то утверждает, что после 3–4 носок, кто-то считает, что их и вовсе лучше не стирать. На самом деле все зависит от ткани. Грубый деним вообще не дружит со стиральной машиной. Такие изделия лучше стирать вручную и в холодной воде. Одежду из более мягкой ткани можно освежать чаще и использовать для этого машинку. Но лучше после 6–10 носок.
Перед отправкой одежды в стиральную машину ее нужно вывернуть наизнанку и обязательно застегнуть молнию. Идеальный режим для денима — деликатный. Холодная вода подойдет лучше, но если одежда слишком грязная, то можно выставить температуру в 40 °C. Чем меньше стирального порошка вы добавите, тем лучше.
Свитеры и блейзеры
Такая одежда плохо переносит машинную стирку. Даже использование деликатных режимов может привести к растягиванию вещей и появлению на них катышков. Особенно если вы привыкли загружать барабан по максимуму. Так что для свитеров и любой одежды, содержащей шерсть, подойдет старая добрая ручная стирка.
Для очистки вещей и придания им свежести совсем необязательно тереть их 10–15 минут. Это только ухудшит состояние изделий. Достаточно аккуратно и мягко помять одежду минут 5–6, а потом промыть чистой водой. Для отжима используется дуршлаг или полотенце. Мокрый свитер нужно выложить на сухую ткань, а потом скатать.
Куртки с водоотталкивающим покрытием
Стирать вещи со специальным покрытием с помощью обычных порошков нельзя. Эти средства разрушают водоотталкивающий слой, и через 4–5 стирок такая одежда потеряет все свои свойства. Перед процедурой стоит промыть секцию для стирального порошка или запустить пустую машинку на полный цикл, чтобы в ней не осталось следов обычных моющих средств или кондиционера для белья.
Одновременно можно стирать максимум пару курток на деликатном режиме. Чтобы механическое воздействие не нанесло вреда изделиям, перед отправкой в стиральную машину все молнии нужно застегнуть.
Вельветовая одежда
Прежде чем отправлять такие вещи в стирку, стоит выяснить, какой материал преобладает в составе ткани. Вельвет, сделанный из шелка, и стиральная машинка не дружат категорически. Такую одежду сдают в химчистку.
Синтетический вельвет стирают вручную в холодной или теплой воде. Можно использовать стиральную машину, но исключительно на деликатном режиме. Перед тем как приступать к процессу стирки, одежду очищают от пыли мокрой щеткой.
Носки
Наше отношение к стирке носков — это вопиющая несправедливость. Об этих бедных предметах гардероба никто особо не заботится. Потому они пропадают где-то в недрах барабана, быстро рвутся и теряют свой первоначальный вид.
Чтобы изделия прожили дольше и осиротевшие экземпляры не пришлось выбрасывать, достаточно следовать нескольким правилам. Нужно выдать каждому члену семьи специальный мешочек для носков. Если такового нет, а покупать не хочется, то подойдут и старые колготки. В этом же мешке носки и отправятся в машинку.
Стирать носки лучше при низких температурах и на деликатном режиме, предварительно вывернув их наизнанку. Если носки слишком грязные, их можно не скатывать в один шарик, а скрепить прищепками.
Кеды
В стиральную машину можно отправлять только обувь, сделанную из ткани. Изделия из кожи мыть в машинке нельзя. Их можно освежить с помощью специального раствора из уксуса и холодной воды, смешанных в равных пропорциях. Нужно смочить в этой жидкости кусочек ткани и протереть им обувь.
Кеды или кроссовки не стоит оставлять в барабане в одиночестве: это будет плохо и для них, и для машинки. Лучше положить к ним несколько полотенец. Перед процедурой нужно убрать шнурки и стельки. Шнурки следует положить в специальный мешочек или старую наволочку. Стельки моются вручную в теплой мыльной воде. Для дезинфекции можно использовать любые моющие средства, содержащие эфирное масло сосны (не менее 80 %). Кеды стирают на деликатном режиме в холодной воде.
Тапки
Эти предметы гардероба редко оказываются на улице, поэтому и пачкаться должны меньше. Некоторые изделия можно постирать в машинке на деликатном режиме и в холодной воде. Но большинство из них нуждаются в нежном обращении. Домашнюю обувь замачивают в теплой воде, тщательно протирают, а потом отправляют сушиться на полотенце. Отжимать их нельзя.
Если тапочки чистые, но начали «благоухать», можно устроить им сухую баню. Для этого в обувь насыпают соду и оставляют на несколько часов. Потом тапки надо очистить от порошка с помощью пылесоса.
Тряпочки
Тряпки и коврики не стоит стирать с другими вещами. Иначе споры плесени и микробы легко могут перекочевать на остальную одежду. После мытья таких вещей стоит обработать стиральную машину отбеливателем и запустить ее пустой на целый цикл. Если коврики все-таки хочется закинуть в барабан вместе с еще какими-либо предметами, их нужно предварительно прокипятить в течение 15 минут.
Тряпочки из микрофибры можно стирать только в холодной или теплой воде с мягкими моющими средствами. Кондиционер для белья использовать нельзя. Вещи из хлопка мыть с ними не рекомендуется: микрофибра будет цепляться за ворс. Если тряпки неприятно пахнут, в барабан можно добавить ложку уксуса.
Подушки
Подушки лучше стирать как минимум 2 раза в год, кроме латексных и сохраняющих форму. Такие изделия нельзя даже отпаривать, так что единственный вариант — тщательно протирать все пятна и использовать дополнительную наволочку.
Пуховые или полиэстеровые подушки можно стирать в машинке на деликатном режиме. Гель для стирки лучше заменить порошком. Подушки закидываются в барабан парами — для баланса.
Если в качестве набивки используется гречка, то ее заранее пересыпают в емкость и выставляют на солнце, где зерна сохнут и избавляются от бактерий. А наволочки стирают в холодной воде.
Бонус: несколько лайфхаков, которые помогут избавиться от надоевших пятен
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Чтобы удалить следы губной помады с одежды, можно воспользоваться пеной для бритья. Ее оставляют на пятне на 10–15 минут.
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Пятна от чернил убираются с помощью молока. Сначала след от ручки необходимо смочить водой.
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Желтые разводы от пота на любимой футболке или рубашке бесконечно раздражают. Чтобы избавиться от них, достаточно приготовить смесь из соды, перекиси водорода и воды (в равных пропорциях). Потом пасту наносим на пятно и оставляем на полчаса. После этого промываем вещь в холодной или теплой воде и отправляем в стирку.
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Травяные пятна можно свести с помощью лимонного сока.
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Если одежда долго пролежала в шкафу и теперь не слишком приятно пахнет, достаточно просто замочить ее в растворе из воды и уксуса (в соотношении 20:1), а потом отправить в стирку.
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Следы соевого соуса с одежды можно удалить с помощью сахара.
А у вас есть какие-то свои секреты стирки?