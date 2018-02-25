10 невинных гигиенических привычек, которые незаметно подрывают наше здоровье

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Мы уверены, что делаем все правильно: сушим руки бесконтактной сушилкой; замачиваем посуду в раковине; моем чашку на работе каждый раз, когда хотим чай или кофе. Но сушилки распространяют инфекции, раковина — опаснее туалета, а чистая чашка не спасет от бактерий в кофе-машине. Вот 10 научно подтвержденных фактов о вреде некоторых привычек: эта информация поможет вам сберечь свое здоровье.

AdMe.ru собрал привычки, которые кажутся безобидными, но совершенно негигиеничны с точки зрения науки, о чем свидетельствуют исследования.

1. Замачивать посуду в раковине

Раковина — идеальная среда для бактерий: в ней могут быть кишечная палочка, сальмонелла или стафилококк. Чтобы избежать желудочно-кишечных расстройств, стоит мыть раковину после контакта не только с грязной посудой, но и с едой: рыбой, сырым мясом, молочными продуктами, овощами. Гора замоченной посуды — легкое, но небезопасное решение.

2. Мыть руки горячей водой

Исследования говорят о том, что температура воды не влияет на уничтожение микробов. Здесь важно время, в течение которого мы моем руки: за 5 секунд вы не смоете практически ничего, но за 30 секунд убьете почти все микробы на руках. Частое мытье рук в горячей воде снижает защитные функции кожи, из-за чего может появиться раздражение, дерматит.

3. Тренироваться, не смывая макияж

Порой мы так спешим из офиса на тренировку, что тратить время на снятие макияжа кажется бессмысленной затеей: ведь потом все равно в душ. Но во время тренировки кожа дышит и очищается, а если на ней косметика — она может забить поры. Как итог — проблемы с кожей. Перед тренировкой нужно снимать макияж.

4. Пользоваться сушилкой для рук

То, что мы не касаемся сушилки руками — иллюзия чистоты. На самом деле электрические сушилки недостаточно гигиеничны: на них скапливаются бактерии и распространяются с воздушным потоком, попадая на тело, одежду или в легкие. Бумажные полотенца эффективнее и чище, чем электрические сушилки для рук.

5. Использовать продуктовый пакет больше 1 раза

Использованный больше 1 раза пакет для продуктов — в 99,9 % случаев несет на себе массу бактерий. Если вы принесли в пакете сырое мясо, даже упакованное, велика вероятность того, что бактерии попадут в другую еду, особенно в овощи и фрукты. Выход — использовать одноразовый пакет или хозяйственную сумку, которую необходимо каждый раз стирать.

6. Резать мясо и овощи на одной доске

Микробиолог Чарльз Герб утверждает, что на разделочной доске в 200 раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза, поэтому на ней небезопасно резать салат. После сырого мяса на доске остаются сальмонеллы и кампилобактеры — две самые распространенные причины пищевых отравлений. Выход — использовать две разные доски для мяса и овощей и между деревянной и стеклянной выбрать стеклянную.

7. Пользоваться офисной кофе-машиной

Резервуар кофе-машины — место, в котором быстро развиваются разные группы бактерий. Их больше, чем на ручке ванной у вас дома. Чтобы защитить здоровье, стоит регулярно мыть колбу — не просто в теплой воде, а под воздействием высоких температур и с моющим средством. Безопаснее сделать кофе на одну порцию.

8. Носить телефон в сумочке

Может показаться, что сумка — чистое, прекрасное место, где наш гаджет полностью защищен от внешней среды. Но это не так: телефон лучше носить в кармане, а не в сумке, и желательно в чехле — так на нем остается меньше микробов. Среднестатистический телефон в 10 раз грязнее, чем сиденье унитаза. Желательно протирать телефон влажной салфеткой каждый день.

9. Стирать зимнюю одежду весной

Как часто вам приходит в голову положить перчатки и шарф в корзину для грязного белья? Специалисты рекомендуют стирать шапки, перчатки и шарфы каждые 1–2 недели. Эти 3 предмета гардероба чаще всего контактируют с нашим лицом, а особенно — носом и ртом. В них накапливаются микробы, и наш иммунитет слабеет от постоянного контакта с такими вещами.

10. Размораживать продукты при комнатной температуре

Мы редко задумываемся о том, как температура окружающей среды и скорость разморозки продуктов влияют на их качество. Оставлять рыбу и мясо размораживаться в емкости прямо на столе — вредно. Чтобы избежать роста нехороших бактерий, лучше оставить емкость с продуктами размораживаться в общем отсеке холодильника.

Бонус: делитесь едой с друзьями — это полезно

Наша иммунная система будет благодарна, если мы не постесняемся съесть десерт из одной тарелки с любимым человеком или разделим соус к картошечке с друзьями. Ученые говорят, что так мы обмениваемся полезными бактериями. Но это правило не относится к тем, кто болеет, — с ними делить посуду как раз нельзя.