10 невероятных фактов, о которых даже учителя не в курсе

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В эпоху гугла каждый человек может узнать абсолютно все о нашем мире. Однако есть такие факты, в которые поверить трудно. Например, о том, что белый медведь на самом деле никакой не белый, а грибы больше животные, чем растения.

AdMe.ru собрал для вас 10 правдивых фактов, о которых вы никогда не задумывались.

10. Крысы умеют смеяться от щекотки

Ученые обнаружили, что крысы — единственные млекопитающие, которые умеют смеяться от щекотки так же, как и человек. При этом смеются крысы только в том случае, если находятся в хорошем настроении. Если же они подавлены или напуганы, реакция на щекотку у них заметно слабее.

9. Мех белого медведя на самом деле не белый

На самом деле мех белого медведя не имеет пигментного окраса, он полупрозрачный. А кожа у белых медведей и вовсе черная. Это помогает им согреваться, поскольку черный цвет лучше поглощает солнечный свет, а также помогает шерсти быстрее высохнуть после плавания.

8. Большая часть жира выводится из организма через выдох

Австралийский физик Рубен Меерман провел ряд исследований и обнаружил, что человек выдыхает жир. Он доказал, что около 10 кг жира превращаются в 8,4 кг углекислого газа, который выходит из тела в виде выдыхаемого воздуха, и 1,6 кг воды (моча, пот и слезы).

7. «Алиса в Стране чудес» — это не только книга, но и редкое заболевание

Синдром Алисы в Стране чудес по-другому называют лилипутским зрением. Это редкое неврологическое расстройство, которое характеризуется искаженным восприятием окружающего мира: большие предметы человек видит маленькими, а крошечные вырастают в его глазах до огромных размеров. Болезнь была выявлена и классифицирована как отдельный диагноз только в 1955 году.

6. Шоколад делает нас умнее

Доктор Франц Мессерли провел исследования и выяснил, что потребление шоколада может улучшить мыслительные способности человека. И хоть сам он признался, что исследование провел в шуточном ключе, все же отметил прямую зависимость между количеством шоколада, потребляемого в странах, и числом нобелевских лауреатов оттуда.

5. Медработникам в Великобритании нельзя носить на работу кольца

Руки врачей и медсестер в любое время должны быть готовы к работе. Однако пространство на пальце под кольцом может остаться непродезинфицированным, а снять его порой бывает сложно. Поэтому, чтобы не терять драгоценное время на снятие кольца, медработникам вообще нельзя их носить на работу. Единственное исключение составляют религиозные украшения.

4. Жениться / выходить замуж можно не только за людей

Эрика Эйфель неспроста носит такую знаменитую фамилию. Нет, он не потомок Гюстава Эйфеля, она... жена Эйфелевой башни. В 2007 году Эрика официально зарегистрировала брак со всемирно известной достопримечательностью Парижа. До башни у нее были довольно длительные отношения с луком для стрельбы по имени Ланс. Эрика Эйфель — далеко не единственный человек, испытывающий столь серьезные чувства к предметам.

3. Паровоз был придуман на 16 лет раньше велосипеда

Первый паровоз Puffing Devil был придуман в 1801 году английским инженером Ричардом Тревитиком. А вот первый прототип велосипеда, двухколесный самокат Laufmaschine, немецкий профессор барон Карл фон Дрез создал лишь в 1817 году.

2. Грибы по своему строению больше похожи на животных, чем на растения

Из школьной программы отчетливо припоминается, что грибы — отдельное царство. Но молекулярно-генетические исследования показали, что хоть грибы и стоят отдельно, по строению своих клеток они ближе к царству животных, а не растений.

1. В любой непонятной местности человек больше склонен идти направо, чем налево

Профессор психологии Стефан Битгуд утверждает, что в местности без каких-либо указателей правша (а это 90 % взрослого населения) склонен идти направо. Этим принципом с успехом пользуются маркетологи, расставляя товар на полках от дешевых к дорогим слева направо, а также прогнозируя траекторию движения покупателей.