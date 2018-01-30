10 неожиданных вещей, которые будет интересно узнать каждому кофеману

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Если каждое утро вы встречаете с чашечкой кофе, то вы один из миллиардов кофеманов нашей планеты. Ежедневно в мире потребляется более 2,25 млрд чашек, и это лишний раз подтверждает любовь к нему. А много ли вы знаете о нем? Сегодня AdMe.ru делится с вами интересными фактами об одном из самых популярных напитков нашего времени.

1. Крепкого кофе не бывает

Оказывается, что такой характеристики, как «крепость кофе» не существует. Крепость, по сути, вообще невозможно оценить объективно. При различных дегустациях вкус кофе оценивают по множеству различных параметров.

2. Правильное время для кофе

Если вы пьете кофе для того, чтобы взбодриться, то нужно выбрать правильное время. Выбрать его можно по уровню кортизола в организме. У большинства людей высокий уровень между 8 и 9 утра, следующий скачок — в 12–13 часов и последний — в 17:30–18:30. Выбрать время лучше всего после того, как ваш естественный уровень бодрости снижается. После последнего скачка кофе лучше не пить, если хотите спокойно уснуть ночью.

3. Взаимодействие с лекарствами

Международные исследователи с немецкими учеными выяснили, что сочетание анальгетиков с кофеином значительно усиливает их действие. Они сравнили эффект сочетания парацетамола и аспирина с кофеином и простого сочетания парацетамола и аспирина, а также если давали только парацетамол, только аспирин, кофеин или плацебо.

4. Продолжительность действия

Если вы выпьете чашку кофе в 9 утра, то к 13:00 в вашем организме еще останется около 100 мг кофе. Но если вы выпьете его после 15:00, то он может работать до самого вечера и вполне может помешать вам заснуть.

5. Молотый кофе живет около 15 минут

Если вы смололи кофе, то не оставляйте его на потом, а старайтесь употребить в течение 15 минут, так как именно столько он живет. По прошествии этого времени он теряет неповторимый запах, становится не таким вкусным, более того, после этого уже нельзя различить разные сорта кофе по аромату.

6. Получение кофе

Для получения 1 кг кофе нужно собрать плоды примерно с 2 деревьев. Кофейное дерево растет около 3 лет, прежде чем начинает давать урожай.

7. Клапан на пачке

Надавив на клапан, можно проверить аромат кофе и отличить свежий продукт от уже непригодного, но это его не основная функция. Наличие клапана говорит о том, что кофе упаковали сразу после обжарки и помола. Килограмм кофе выделяет большое количество углекислого газа после обжарки, и если в пачке не будет клапана, то она просто-напросто взорвется.

8. Кофе влияет на результаты при занятиях спортом

Кофеин повышает уровень адреналина в организме и освобождает жирные кислоты из жировой ткани, что приводит к лучшим результатам у тех, кто употребляет кофе до тренировки.

9. Кофе изначально ели

Поскольку кофе добывается из фруктов, совсем не удивляет то, что употреблять его как напиток стали далеко не сразу. Народы Африки раньше смешивали жир животных с измельченными кофейными ягодами, чтобы сделать подобие пасты, скатывали ее в шарик и ели, чтобы насытиться энергией.

10. Приготовление кофе

Многие думают, что чем сильнее аромат и темнее цвет кофе, тем больше в нем кофеина. Но обжарка совсем не влияет на количество кофеина: и в сильной, и в слабой уровень остается практически одинаковым. При обжарке из зерна испаряется влага и оно становится больше, образуется кафеоль, который и отвечает за аромат кофе.