11 ингредиентов в составе обычных продуктов, которые вас удивят

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Казалось бы, нас сложно удивить составом любых продуктов, ведь все знают, что сыр делается из молока, а колбаса — из мяса. Но в пищевой промышленности иногда используются такие компоненты, о присутствии которых многие из нас и не догадываются. AdMe.ru решил рассказать об 11 необычных и даже экзотических ингредиентах, которые входят в состав наших повседневных продуктов. Нас в редакции особенно удивил компонент под номером 11.

1. Тропический кустарник аннато

Из семян этого растения получают краситель желтого или оранжевого цвета, который обладает острым ароматом мускатного ореха. Чаще всего его используют в производстве сыров, маргарина и разных молочных продуктов. Интересно, что краситель аннато впервые был применен еще в XVI веке для придания желтого оттенка сыру глостер.

2. L-цистеин

Это вещество добавляют в тесто при выпечке круассанов, кексов, пончиков, для того чтобы работа с ним была более легкой. Для производства цистеина необходим органический компонент, в качестве которого используются утиные перья или человеческие волосы. Несмотря на не самый приятный метод изготовления, L-цистеин оказывает благоприятное воздействие на состояние кожи и волос, защищает от радиации и старения.

3. Коллаген

Животный белок коллаген, извлекаемый из жил, костей, кожи и других частей туши, используется для производства пищевого желатина. Он входит в состав не только традиционного желе или мармелада, но и мороженого (особенно фруктового или мороженого-мусса). Другим неожиданным «мясным» компонентом в некоторых видах мороженого является каприновая кислота, которую получают из животных жиров.

4. Ананас

Из ананасов получают фермент бромелайн, который из-за его способности расщеплять белки широко применяется в мясоперерабатывающей промышленности в производстве колбасных изделий и других продуктов из мяса. К слову, кроме ананаса ферменты со схожими характеристиками добывают из папайи (папаин) и инжира (фицин).

5. Рыбий клей

Рыбий клей (Isinglass), или рыбий коллаген используется во всем мире при производстве пива для осветления напитка. Делают это вещество из плавательных пузырей крупных пород рыб. Несмотря на то что в конечном продукте количество рыбьего клея очень незначительное, вегетарианцы выступают против его применения.

6. Латекс

Раньше жевательные резинки изготавливались из сока дерева саподилла или хвойных деревьев. Основу же почти всех современных жвачек составляют синтетические полимеры, чаще латекс, который также используется для производства разных резиновых изделий. Негативное влияние на организм полимеров не доказано, но помните, что производители не рекомендуют жевать жвачку больше 10 минут.

7. Розмарин

В качестве приправы розмарин использовался еще древними греками. Сегодня в пищевой промышленности это растение применяется не только в качестве специи. Так, из него делают антиоксидант, который защищает от прогоркания продукты с повышенным содержанием жира. Например, чипсы. Пищевая добавка из розмарина также часто добавляется в спреды, шоколадные пасты.

8. Кошениль

Кошениль — это краситель красного цвета, который получают из самок кошенильной тли. Особенно актуален этот краситель при производстве глазури, мороженого, мармелада. К слову, если выбирать из красных красителей, то кошениль не самый плохой вариант, потому что не вреден для организма (в редких случаях вызывает аллергию). В отличие, например, от другого красного красителя эритрозина, который вызывает гиперактивность щитовидной железы.

9. Каменноугольная смола

Из каменноугольной смолы делают краситель с романтичным названием «красный очаровательный». В пищевой промышленности это вещество используется для окрашивания рыбы, сладостей, слабоалкогольных напитков. Ранее выдвигались предположения о токсичности этого вещества, но проведенные исследования этого не подтвердили. Несмотря на это, в некоторых европейских странах этот краситель запрещен.

10. Шеллак

Шеллак — это природная смола, которую выделяют самки жуков под названием «лаковый червец», покрывая ею кору деревьев. После переработки это вещество используется для придания глянцевого блеска драже, шоколаду, десертам, которые покрыты глазурью.

11. Золото, серебро