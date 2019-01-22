10 неожиданных фактов, которые расскажут о мужчинах то, чего те сами о себе не знают

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Почему мужчины такие самоуверенные, отлично выглядят даже после бессонной ночи и не спешат съезжать от мамы? Ученые всегда готовы к поискам истины, чтобы получить нужный ответ на актуальный вопрос. Нередко результаты оказываются действительно поразительными.

AdMe.ru заинтересовали любопытные факты о мужчинах. Познакомьтесь с ними и вы. Возможно, они заставят вас взглянуть на сильный пол по-новому и даже лучше понять его.

1. Лысые мужчины кажутся более высокими и сильными

Было установлено, что лысые мужчины кажутся окружающим более высокими, сильными и умными по сравнению с обладателями шевелюры. И даже создают впечатление того, что лидерские качества у них развиты сильнее. Также интересно, что мужчины, у которых волосы отсутствуют полностью, воспринимаются как более честные. При этом считается, что мужчинам с редеющими волосами честность менее свойственна.

2. Более успешны в монологах

Мужчины чрезмерно уверены в своем мнении, при этом в общении подсознательно демонстрируют доминантные качества и авторитет. Как правило, они не особо чувствительны к реакции аудитории. Вот почему мужчины более успешны в монологах. Кстати, женщинам, напротив, легче дается ведение диалогов. Это связано с тем, что представительницы прекрасного пола заинтересованы в ответной реакции собеседника и чаще демонстрируют невербальные сигналы при общении.

3. Мальчики на 30 % чаще, чем девочки, бросают школу

Исследователи объясняют этот факт в том числе и тем, что у мальчиков гораздо чаще встречаются такие расстройства, как гиперактивность и дислексия. У них больше проблем с вниманием и сосредоточенностью. Кроме того, их социальные и поведенческие навыки развиты слабее по сравнению с девочками. Интересно, что, несмотря на это, гениев-мальчиков больше, чем гениев-девочек, и мальчики имеют более высокий IQ.

4. Переоценивают свои способности и результативность

Дело не в том, что мужчины нисколько не сомневаются в себе, а в том, что чаще всего они не позволяют своим сомнениям останавливать их на пути к цели. Например, они смело претендуют на карьерное продвижение даже в том случае, если удовлетворяют только 60 % требований к кандидату. Примечательно, что в восприятии женщины такой процент должен достигать 100. Ведь в отличие от мужчин они склонны недооценивать свои способности и результативность. При том что в действительности по каким бы то ни было показателям они не уступают мужским.

5. 27 % мужчин в возрасте до 27 лет живут с родителями

С годами число мужчин, живущих с родителями, увеличивается. У женщин такой показатель меньше вдвое. Зачастую это объясняется тем, что мужчины позже обзаводятся семьей. Однако здесь интересен и тот факт, что родители, особенно мамы, более снисходительно относятся к сыновьям, нежели к дочерям, когда к 30 годам те еще не определились с жизненными планами. Также мужчины меньше стремятся стать домовладельцами и не слишком обеспокоены данным вопросом.

6. Мужские ногти растут быстрее, чем женские

Разница в скорости роста составляет примерно 20 %. Примечательно, что обладателем самых длинных ногтей в мире также является мужчина. Длина ногтей индийца, Шридхара Чиллала, которые он не стриг с 1952 года, будучи в то время 14-летним подростком, составила 909,6 см, что сравнимо с длиной известных лондонских автобусов.

7. Легче переносят недосып

Исследования показывают, что мужской организм более устойчив к стрессу, который способен вызвать недосып. Мужчины легче мобилизуют свои резервные силы и могут быстрее решать сложные задачи. Кроме того, у представителей сильного пола в отличие от женщин практически не ухудшается память.

8. Лучше угадывают внешность человека по его голосу

Не всегда голос человека соответствует его внешности. Однако именно мужчинам чаще всего удается определить то, как выглядит человек, только слыша его. У представителей сильного пола есть к этому особая предрасположенность. Угадать рост, вес, черты лица человека по голосу мужчинам удается чаще, чем женщинам.

9. Замедляют скорость ходьбы, когда находятся с теми, в кого влюблены

Согласно данным исследований, у каждого человека есть оптимальная скорость ходьбы. Она зависит от многих факторов. Но главное — экономит энергию для преодоления пути. Рядом с любимой женщиной мужчины подсознательно замедляют шаг для соответствия оптимальной скорости партнерши. В то же время при прогулках, например с друзьями, такой гармонизации не происходит.

10. Улыбаются реже, чем женщины

Среднестатистический мужчина улыбается всего 8 раз в день, при том что женщины делают это порядка 62 раз. Такая разница наблюдается уже с детства. Причем с возрастом мужчины начинают улыбаться реже. За последние годы было проведено немало работ, подтверждающих данный факт. Однако точные его причины определить сложно.