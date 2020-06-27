10 неоднозначных изменений в теле человека, которые доказывают, что мы все еще эволюционируем

Вы обращали внимание, что мужчины начали рано лысеть, а современные дети выглядят старше своего возраста? Возможно, температура вашего тела всегда чуть ниже нормы или вы страдаете близорукостью с ранних лет. Оказывается, все чаще именно образ жизни, который мы сознательно выбираем, существенно влияет на эволюцию современного человека и определяет, какими будут наши потомки.

Мы в AdMe.ru внимательно присмотрелись к изменениям, которые происходят прямо на наших глазах, и спешим рассказать о самых интригующих открытиях.

10. Веснушки вместо солнцезащитного крема

Веснушки появляются, когда человек много находится на солнце, но исчезают, в отличие от родинок, когда избытка УФ-излучения нет и кожа может без вреда загорать и синтезировать витамин D.

Подобные пятнышки встречаются все чаще у обладателей любого цвета кожи и волос. Все дело в гене с мутацией, которая когда-то помогла нашим предкам освоить территории, где зимой солнца мало, а летом много. Сегодня веснушки продолжают защищать нас от избытка солнца.

9. Мужчины раньше лысеют

Современную жизнь часто сопровождают постоянный стресс, бессонница, у многих формируется предрасположенность к аутоиммунным заболеваниям, наблюдаются гормональные сбои. В результате молодые люди начинают лысеть, едва достигнув 20 лет. Постепенно это становится нормой. Отдельную роль в этом играет популярность веганства и вегетарианства: отказываясь от продуктов животного происхождения, человек редко обращается к врачам, чтобы подобрать сбалансированное питание. В итоге недостаток белка, железа, цинка, витамина D и других питательных веществ негативно влияет на здоровье и рост волос.

8. Естественные роды уходят в прошлое

Появление кесарева сечения изменило тела женщин: теперь многие не могут родить сами, потому что число женщин с узким тазом, которые рожают детей с крупной головой, растет. Ученые боятся, что в будущем из-за несоответствия размеров головы младенца и таза женщины кесарево сечение может практически вытеснить естественные роды.

7. Половое созревание начинается в 7 лет

Современные дети становятся половозрелыми в 10–11 лет. И что-то похожее уже происходило: в эпоху палеолита для девочки было нормой появление менструаций в 7 лет. Позже этот срок сдвинулся, потому что люди начали чаще сталкиваться с различными заболеваниями и неполноценным питанием — организм тратил все ресурсы, чтобы не погибнуть в первые 10 лет жизни. Сегодня условия стали гораздо лучше, и возраст физического взросления снова уменьшился, поэтому дети 11–13 лет выглядят старше.

6. Уменьшается вес тела

Недостаток физической активности в жизни современного человека ведет к тому, что из-за отсутствия нормальной нагрузки кости становятся менее прочными и более легкими. Чтобы избежать этого, ученые рекомендуют давать полноценную нагрузку на все тело ежедневно.

5. Появляются новые группы крови

Мутации в ходе эволюции современного человека привели к появлению разных групп крови. Например, «золотая кровь» досталась единицам. Ее особенность в том, что она обладает нулевым резус-фактором, и это делает ее особенно ценной: она может быть перелита любому, кто является носителем любой другой группы крови в системе резус-фактора.

4. Иммунитет снижается

Считается, что из-за того, что мы все время стремимся к идеальной чистоте, растет число людей, страдающих от аллергий, аутоиммунных нарушений и астмы. У иммунитета все меньше возможностей вступить в контакт с возбудителями, поэтому он становится сверхчувствительным и сам атакует наш организм. Негативно сказывается стремление людей полагаться на лекарства даже в тех случаях, когда иммунитет может без вреда справиться с микробами самостоятельно. В результате мы становимся слабее и более уязвимыми перед болезнями.

3. С ранних лет развивается близорукость

Современные дети проводят по несколько часов в день перед экраном гаджета или компьютера. В результате происходят изменения в работе их глаз: они отлично видят вблизи, но не способны различать предметы вдали. Развитие близорукости можно замедлить, но нельзя остановить, и в итоге единственным решением проблемы становится операция или ношение очков.

2. Хуже развиваются зубы

Ученые заметили, что неправильный прикус и кривые зубы чаще встречаются у детей, живущих в городах с высоким уровнем жизни. При этом у их сверстников, которые чаще едят твердую пищу, что связано с более традиционным укладом быта, зубные дуги чуть шире, прикус правильный, а сами зубы растут ровнее. Так изменения в питании напрямую повлияли на развитие челюсти человека. Подобная особенность может закрепиться в генах и стать нормой для будущих поколений.

1. Температура тела снижается

В конце XIX века немецкий врач заявил, что средняя температура тела здорового человека составляет 37 °C. В качестве доказательства он привел данные исследования 25 тыс. пациентов. Так появился температурный стандарт, зафиксированный на ртутных градусниках. До сих пор отметка в 37 °C выделяется на них красным цветом. Но за последнее столетие мы немного «охладели», и нормальной считается температура 36,6 °С. По мнению ученых, это связано с развитием медицины, благодаря которой воспалительные процессы внутри нас стали редкостью, поэтому организм перестал производить в большом количестве белки, ускоряющие метаболизм и тем самым повышающие температуру тела.