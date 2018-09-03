Ученые рассказали о вещах, которые способствуют преждевременному старению

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Специалисты из различных областей провели немало исследований, чтобы узнать, что ускоряет процессы старения в организме человека. И пришли к выводу, что плохая экология, вредные привычки, ультрафиолет и жирная и сладкая пища — это отнюдь не все пункты списка. Существуют и другие продукты питания и вещи, которые кажутся безобидными, но при этом также способствуют преждевременному износу организма.

AdMe.ru узнал, как выглядят эти «диверсанты старения» и каких подвохов от них можно ожидать.

1. Обжаренное на гриле мясо

Специалисты считают, что мясо, приготовленное на открытом огне, по своему влиянию на организм человека схоже с выхлопными газами. В слишком сильно обжаренном мясе содержатся канцерогенные вещества. Из-за таких продуктов разрушается коллаген, отвечающий за упругость кожи и поддержание молодости.

2. Растительные масла

Для обработки растительных масел (подсолнечного, кукурузного, рапсового, соевого, хлопкового) нередко используются специальные химические растворители. В результате получается продукт, где полинасыщенные жиры претерпели структурные изменения. Его употребление приводит к окислительным и воспалительным процессам в организме, способствующим разрушению клеточных мембран, а значит, ускорению старения. Лучше выбирать указанные виды масла от хорошо зарекомендовавших себя производителей либо в качестве альтернативы использовать оливковое или кокосовое масло, а также масло авокадо.

3. Фруктоза и агава

Фруктоза, в том числе набирающий популярность сироп агавы на ее основе, нередко используется как альтернативный подсластитель. Однако вреда от нее для организма не меньше, чем от сахара. При употреблении таких продуктов признаки преждевременного старения начинают проявляться все более отчетливо. Во-первых, фруктоза усваивается в печени, продукты ее преобразования в будущем используются для жировых отложений. Во-вторых, происходит разрушение коллагена. Кожа становится менее упругой, а морщины — более выраженными.

4. Продукты на кукурузной основе

Продукты на кукурузной основе также содержат фруктозу, чем не добавляют себе полезности. Однако помимо этого в кукурузе плохое соотношение омега-3 и омега-6 жирных кислот, что может обернуться негативными последствиями. Таким образом в организме происходят процессы гликирования, воспаления и окисления, которые в совокупности способствуют ускорению процесса старения.

5. Специи

Считается, что острая и пряная пища ускоряет обмен веществ. А многие натуральные специи содержат мощные антиоксиданты, препятствующие старению. Тем не менее с такими продуктами следует быть осторожными и употреблять их в меру, чтобы не казаться старше своего возраста. Частый прием острой пищи способствует расширению сосудов и, как следствие, появлению покраснений, сосудистой сеточки и звездочек на коже.

6. Молоко

Лактоза в молоке — один из наиболее распространенных по непереносимости элементов. Организм, особенно с возрастом, не может в полной мере справиться с ее усвоением. Как следствие частое употребление молока и молочных продуктов, в том числе йогурта, сливок, сыра, проявляется в опухших веках, мешках под глазами и пятнах на коже, что нередко заставляет человека казаться старше своего возраста.

7. Блюда фламбе

Фламбирование — эффектный и изысканный способ приготовления пищи путем обливания ее алкоголем и поджигания. К нему нередко прибегают и на домашних кухнях, а не только в ресторанах. Однако алкоголь, в котором обжариваются фрукты, мясо или овощи, сохраняется в готовом блюде в достаточно большой концентрации, что немногим отличается от его употребления в чистом виде. Как следствие, ускоряются процессы окисления, наносится вред клеткам организма, что приближает старение.

8. Освещение

Тип освещения также влияет на процесс старения. Дело не только в том, что необходимость что-то разглядеть при тусклом или слишком ярком свете заставляет человека постоянно щуриться, чем провоцирует появление морщин. По сравнению с так называемым желтым светом белый в большей степени подавляет выработку мелатонина, отвечающего за биоритмы и обладающего антиоксидантными свойствами.

9. Обогреватель

Оптимальной для жизни в помещении считается влажность порядка 55 %. Но при работе обогревателей, каминов, приборов системы центрального отопления она может снижаться на несколько десятков процентов. Воздух в помещении пересушивается, а вместе с этим страдает в том числе и кожа. Она становится тусклой, истончается и даже трескается. Вот почему стоит вместе с обогревателями использовать и увлажнители и ионизаторы воздуха.

10. Чистящие средства

Не секрет, что руки могут выдавать возраст. Поэтому уход за ними очень важен в борьбе со старением. Не стоит ограничиваться лишь подбором щадящих средств бытовой химии. Несмотря на заверения производителей, большая часть такой продукции содержит вредные для кожи вещества. Они не только не щадят ее, но и способствуют преждевременному появлению признаков старения. Поэтому при работе с такими средствами лучше пользоваться бытовыми перчатками.

А вы избегаете подобных провокаторов старения? Может быть, у вас есть свои советы, как отсрочить его на более длительное время?