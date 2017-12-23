10 неочевидных поводов показаться врачу

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Мы привыкли игнорировать незначительные неполадки со здоровьем, и мало кто побежит показывать врачу подозрительный прыщик или жаловаться на частую усталость. Интересно, что женщины, по статистике, более внимательны к своему здоровью. Они чаще обращаются за помощью, когда симптомы еще незначительны, болезнь находится на начальной стадии и ее легче вылечить. Большинство мужчин же являются приверженцами теории «фигня, само пройдет». Мы в AdMe.ru не предлагаем чрезмерно повышать свой уровень тревожности о здоровье, но на некоторые моменты врачи все же призывают обращать внимание.

1. После перенесенной простуды вы быстро устаете и вам тяжело дышать

Считается, что главные симптомы пневмонии — это долго не проходящий кашель и повышенная температура. Однако скрытая пневмония не такой уж редкий враг здоровья. Если вы недавно переболели ОРВИ и вам по-прежнему тяжело дышать при небольшой активности, а в течение дня наваливается сильная усталость — это может свидетельствовать о скрытой пневмонии. Могут добавиться и другие симптомы — свист во время вдоха и выдоха, раздражительность, бледность. Посещение терапевта будет нелишним.

2. В любом месте под кожей обнаружился бугорок

Инструкции для самодиагностики на предмет онко-опасности обычно подразумевают прощупывание и поиск уплотнений в определенном месте — груди, паху. Однако расположение бугорков различной этиологии возможно по всему телу. Они могут оказаться относительно безобидными липомами или атеромами (разновидности жировиков), но также могут и являться симптомами более серьезных заболеваний. Первый врач, который поможет развеять сомнения, — дерматолог.

3. Сильно выпадают волосы

Без преувеличения, эндокринная система влияет на все процессы, происходящие в организме. Поэтому следить за здоровьем щитовидки необходимо. Один из неочевидных признаков того, что с гормональным фоном что-то не в порядке — это резко начавшееся выпадение или изменение структуры волос. Волосяные клетки — самые «быстрые» клетки в организме, а гормональные изменения могут привести к тому, что рост волос сильно замедлится, волосы станут тоньше, слабее и начнут выпадать. Если к проблемам с волосами добавляются раздражительность и усталость, «качели» веса или нерегулярность менструаций, то это повод показаться эндокринологу раньше, чем трихологу.

4. Одышка, которая проявляется внезапно

Люди, которые страдают хроническими заболеваниями, связанными с дыхательной системой, знают причины своей одышки. Но как быть, когда затруднение дыхания возникает, казалось бы, на ровном месте? Врачи называют 2 распространенные причины — рефлюкс-эзофагит или неполадки с сердцем. Коварство рефлюкс-эзофагита, то есть заброса в пищевод желудочного содержимого, не всегда проявляется изжогой и дискомфортом в желудке, а вот одышка, особенно после еды, — нередкий спутник проблемы. Одышка также «ходит рядом» с сердечной недостаточностью, поэтому, если приступ был неоднократным, стоит начать обследование с похода к терапевту.

5. Менструация проходит болезненно

Гинекологи говорят от том, что очень болезненные менструации являются вариантом нормы у молодых девушек, когда цикл только устанавливается. Если же живот в этот период болит не на шутку и в зрелом возрасте, то это повод посетить гинеколога, чтобы исключить эндометриоз — причину многих женских проблем с репродуктивной системой. При эндометриозе оболочка полости матки выходит за ее пределы и может располагаться там, где ей совсем не положено быть, например на брюшине, яичниках, кишечнике. При менструации эти «прижившиеся» фрагметы ведут себя точно так же, как вели бы себя внутри матки, то есть увеличиваются в размере, а потом часть их отторгается во время менструации. Эти мини-процессы в ненужных местах и вызывают боли.

6. Ребенок плохо спит и стал раздражительным

Часто малыш не может сказать, что именно его беспокоит, поэтому наличие у него каких-либо проблем со здоровьем можно диагностировать по косвенным признакам, например по проявлению раздражительности. Плохое настроение с утра может быть первым симптомом остриц — «безобидных гельминтов», которыми в основном заражаются в детском возрасте. Это объясняется ночной активностью гельминтов, из-за которой ребенок не высыпается. Любопытно, что зуд может добавиться не сразу, просто малыш ощущает дискомфорт и не может его объяснить.

7. Горло воспаляется чаще, чем 2 раза в год

Если такие неприятности, как ангина и тонзиллит, случаются с вами довольно часто, то даже при отсутствии явных осложнений ваши суставы все же подвергаются ненужной нагрузке, поскольку ангины и тонзиллиты — это стрептококковые инфекции, а стрептококки также являются возбудителями ревматизма. Заболевания суставов резко ухудшают качество жизни, и это совсем не безобидная проблема. Мы привыкли думать, что проблемы с суставами — удел пожилых людей. Это не так, подобные неприятности могут возникать даже у детей. Поэтому врачи напоминают: если вы склонны к ангинам, часто переохлаждаетесь, испытываете незначительный дискомфорт в суставах по утрам, посетите ревматолога, чтобы не запускать возможный воспалительный процесс.

8. Заметно изменился оттенок кожи (полностью или локально)

Кожа — самый большой орган человеческого тела, и часто проблемы, которые кажутся чисто косметическими, говорят о более серьезных нарушениях в организме. Стоит обратиться к врачу, если вдруг появившийся оттенок кожи вам несвойственен. Одни из первых признаков проблем с печенью — это желтый оттенок кожи и коричневатая пигментация подмышек. Желтизна кожи может говорить о повреждении печеночной ткани или протоков, а изменившийся цвет подмышек — о гемохроматозе (нарушение обмена железа и накопление его в тканях).

9. Небольшая ранка долго не заживает

Врачи все время напоминают о том, что за родинками и другими образованиями на коже нужно регулярно следить и обращаться за консультацией при их необычной активности. Но мало кто знает, что проявлением одного из видов рака кожи — базально-клеточной карциномы — может быть долго незаживающая ранка. Этот вид онкологических заболеваниий встречается у мужчин чаще, чем у женщин, и хорошо поддается лечению на ранних стадиях. Считается, что «долго» — это более 6 недель, но врачи советуют обращаться за консультацией раньше. Особенно опасны такие ранки в местах, где они не сразу заметны (ушные раковины, кожа головы), и они не всегда проявляются болью.

10. Расширен зрачок при любом освещении

Расширенные зрачки (мидриаз) вкупе с другими симптомами могут говорить о ряде заболеваний — инфекционных, неврологических, офтальмологических. Если помимо расширения зрачков наблюдаются другие симптомы острого состояния, такие как тошнота, рвота, сонливость, нарушение движений, снижение чувствительности конечностей, то нужно вызывать скорую помощь. Если же зрачки — единственный симптом, то стоит обратиться к невропатологу и окулисту в ближайшие 3 дня. Болезни глаз, о которых сигнализирует расширенный зрачок, могут приводить к ухудшению зрения и даже его потере.