10 неочевидных доказательств того, что вы привлекательнее, чем думаете

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Не секрет, что наше восприятие себя отличается от того, что думают о нас окружающие. Многие девушки критично оценивают свою внешность, пытаясь что-то подкорректировать или исправить. Но на самом деле огромные глаза, длинные ноги и пухлые губы — это не главные критерии красоты.

AdMe.ru узнал несколько занимательных научных фактов о женской привлекательности. Возможно, теперь ваше мнение о собственной внешности изменится. В лучшую сторону.

Блондинки обращают на себя больше внимания

Проведенные исследования показали, что с белокурыми девушками чаще знакомятся и заводят беседы, а еще их чаще приглашают на танцы.

Блондинкам стоит взять на заметку: природа уже подарила вам бонус, и смена цвета волос не сделает вас еще ярче. Обладательницам каштановых или рыжих локонов при этом не стоит отчаиваться: секрет привлекательности кроется не только в оттенке волос. Читайте статью дальше, вас ждет еще много интересного.

Форма груди имеет большее значение, чем ее размер

Есть стереотип, что чем больше грудь, тем привлекательнее женщина. Хотя на самом деле это не так. Исследования показали, что обычно самыми красивыми считаются груди средних размеров, а вот их форма имеет большое значение. Подтянутая грудь даже небольшого размера выглядит привлекательно.

Приятные запахи повышают привлекательность лица

Духи — не только способ выделиться и заявить о себе, но еще и возможность выглядеть привлекательнее. В исследовании, проведенном Monell Chemical Senses Center, мужчинам и женщинам предлагалось оценить женские фото. В это время в комнату выпускались запахи рыбьего жира и розового масла в разных пропорциях. Когда приятный запах розового масла преобладал, испытуемые давали более высокие оценки фотографиям.

Однако, применяя эти знания в быту, стоит учитывать: слишком тяжелые и яркие парфюмерные ароматы могут не понравиться окружающим. Лучше быть с ними поосторожнее.

Если лицо выглядит молодо, то телосложение оказывается менее значимым

Мамы не зря приучают дочерей с юности заботиться о красоте кожи. Исследованиями было доказано, что молодость лица сильнее влияет на женскую привлекательность, чем телосложение. Это объясняется тем, что такое лицо подсознательно ассоциируется у окружающих со здоровьем и хорошими репродуктивными способностями.

Красивые ноги привлекают внимание не меньше, чем грудь и ягодицы

Грудь — не самая привлекательная часть женского тела. Удивительно, но факт: многие мужчины называют наиболее притягательными женские ноги. И отмечают, что если грудь и ягодицы — это громкий призыв, то ноги — это тихий и чувственный шепот.

Высокие женские голоса более приятны для уха

Если вы обладательница высокого голоса, то вы уже привлекательнее многих. Исследования показывают, что женщины с низким голосом воспринимаются окружающими как доминирующие, а с высоким — как более привлекательные. В зависимости от собеседника и обстановки, вы можете повышать и понижать свой голос, чтобы произвести необходимый эффект.

Очень длинные ноги проигрывают ногам средней длины

Все обладательницы не слишком длинных ног могут порадоваться. Доказано: максимальной привлекательностью обладают ноги средней длины. Они являются важным показателем физического здоровья.

Изгиб позвоночника в поясничной зоне значительно влияет на привлекательность

Фактурные бедра и ягодицы несомненно приковывают взгляды. Но есть и то, что влияет на привлекательность еще больше. Это изгиб позвоночника. Оказывается, наиболее притягательными выглядят девушки с сильным поясничным прогибом, таким, который бывает у женщины во время беременности.

Отзывчивость значительно повышает женскую привлекательность

«Будь отзывчивее, и люди к тебе потянутся» — так ученые фактически перефразировали крылатое выражение. В ряде проведенных исследований было доказано: мужчины ценят отзывчивость и заботу. А отзывчивые женщины воспринимаются противоположым полом как более женственные и привлекательные.

Бонус: наклоненное или перевернутое лицо выглядит более симпатичным

При наклоне головы любое лицо становится более привлекательным. Причем чем менее приятным оно было до поворота, тем большую притягательность приобретет за счет вращения.

А что для вас главный критерий привлекательности?