10 научных прорывов, которые через пару лет изменят мир до неузнаваемости (Приготовьтесь)

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Пока мы живем в 2019-м, ученые живут в 2100-м: они уже придумали, как восстановить зубную эмаль, и создали одежду, которая делает вас невидимым для комаров, а нейросети дрессируют, словно каких-нибудь домашних питомцев, обучая их писать музыку и создавать лекарства. Звучит фантастически, тем не менее все это уже реальность.

AdMe.ru cчитает, что будущее уже наступило, и готов представить доказательства. И мы хотим себе такого робокотика.

1. Восстановление эмали прямо на зубе

Ученые из Чжэцзянского университета научились выращивать на зубе эмаль, которая по своим свойствам не отличается от натуральной. Они обрабатывали поврежденный зуб специально созданным гелем, и кристаллы эмали вырастали в первозданном виде, сохраняя свою сложную структуру. Пока удалось воссоздать лишь тонкий слой, но первый шаг к тому, что дырка в зубе будет зарастать сама по себе, без всяких пломб, уже сделан.

2. Одежда, полностью защищающая от комаров

Исследователи из Университета Брауна создали одежду на основе оксида графена, в которой человек становится неуязвимым для комаров. Они не могут проколоть хоботком даже очень тонкую графеновую ткань, но самое главное — такая одежда не пропускает химические сигналы, по которым насекомые ищут жертву. Комары даже не сядут на вас!

3. Портреты, которые превращаются в подвижное изображение

Отделение компании Samsung в Москве создало нейросеть, которая может превратить портрет в подвижное изображение. Новая технология позволяет нейросети обучаться всего на нескольких изображениях вместо тысяч. Возможно, через пару лет вместо учителя уроки по изобразительному искусству будет вести ожившая Джоконда!

4. Контактные линзы, которые управляются морганием

Исследователи из Калифорнийского университета создали контактные линзы, с помощью которых можно управлять тем, что ты видишь. Например, увеличить и уменьшить масштаб объекта можно, просто моргнув 2 раза. Пока создана лишь одна пара, но в будущем технология позволит создавать более совершенные глазные протезы и управлять камерой с помощью едва заметных движений глаз.

5. Гаргулья для собора Нотр-Дам, напечатанная на 3D-принтере

Компания Concr3de из Нидерландов, которая специализируется на 3D-печати, ​​предложила напечатать утраченные части Нотр-Дам-де-Пари на принтере. И уже создала первую гаргулью с крыши собора из смеси известняка и золы, аналогичных найденным на месте пожара. В компании уверены, что эта технология позволит ускорить реконструкцию и удешевить ее, не теряя в качестве.

6. Приложение, которые удаляет посторонних людей с фотографий

Новое приложение Bye Bye Camera автоматически удаляет с фотографии лишних людей. Разработчики научили нейросеть распознавать человеческий силуэт и стирать его — прощайте, бывшие и прохожие, испортившие удачный кадр! Приложение позволяет убрать даже себя с селфи.

7. Концерты голограмм умерших музыкантов

Компьютерная графика становится неотличимой от реальности: в 2012 году голограмма Тупака Шакура выступила на фестивале Coachella, в 2014-м виртуальный Майкл Джексон в сопровождении живых артистов покорил зал на церемонии Billboard Music Awards, а теперь компания Base Hologram обещает отправить в концертные туры Эми Уайнхаус и Уитни Хьюстон.

После таких новостей начинает казаться, что через пару лет на чьей-нибудь свадьбе можно будет увидеть Элвиса Пресли или Beatles в полном составе, и это не будет казаться экзотикой.

8. Вакцина против гриппа, созданная искусственным интеллектом

Исследователи из Университета Флиндерса в Австралии представили первую в мире вакцину против гриппа, которая была создана искусственным интеллектом. Для того чтобы обучить программу, ученые загружали в нее множество химических соединений - от полезных до бесполезных. В результате алгоритм сумел спрогнозировать наиболее эффективные соединения. Такой способ существенно экономит время и деньги, которые тратятся на разработку медицинских препаратов. Созданная вакцина уже проходит испытания на людях.

9. Музыка, написанная нейросетью

Творческий коллектив Sweaty Machines решил написать идеальную песню для Евровидения. Для этого специально созданная нейросеть проанализировала сотни песен, когда-либо исполнявшихся на этом конкурсе. После этого она создала музыкальную композицию под названием «Синие джинсы и кровавые слезы». Голос принадлежит победителю 1978 года — израильскому певцу Изхару Коэну, а строки песни в переводе звучат так: «В этой боли птицы, которая пролетает над розами печали», «У слез всегда будут мокрые глаза» и «Нет жизни без твоей жизни в страдании».

Пока комментаторы упражняются в остроумии, говоря, что «песня точно отражает дух Евровидения», и требуют, чтобы ее исполнила Верка Сердючка, нейросети учатся решать все более сложные задачи.

10. Робокот

Met Matebot the cat robot today! pic.twitter.com/jJaa5EhKC8 — Catherine Shu 🧶 (@CatherineShu) May 30, 2019

Компания Ekasbo создала робота, похожего на мультяшного котика, — он двигается и меняет мимику, реагируя на голос и прикосновения владельца. Устройство обладает искусственным интеллектом и способно запоминать команды и интонации, а контролировать его можно с помощью приложения в телефоне. Живую теплую пушистую морду он не заменит, но станет отличным питомцем для тех, кто не может иметь домашних животных. А еще он милаха.

Как вы думаете, какие открытия и изобретения нужны миру больше всего?