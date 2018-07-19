10 научных иллюстраций, которые на самом деле должны выглядеть иначе

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Мы привыкли верить, что школьный учебник, а уж тем более научная энциклопедия, никогда нас не обманет. Но даже самые авторитетные источники не могут гарантировать абсолютную достоверность. Ради красоты, удобства и привычки нам приходится жертвовать правдой.

АdMe.ru предлагает вам убедиться, что некоторые знакомые каждому иллюстрации на самом деле должны выглядеть иначе.

1. Модель атома

Классическую планетарную модель атома, которая красуется на обложках учебников, предложил Резерфорд в 1911 году. Но даже с появлением современных электронных микроскопов, позволяющих рассмотреть атомы, все же увидеть, из чего состоит отдельный атом, невозможно: настолько он маленький. Поэтому то, что электроны движутся вокруг ядра, как планеты вокруг Солнца, всего лишь предположение. А как выглядят электроны, мы и вовсе не представляем.

2. Молекула ДНК

А вот молекулы ДНК намеренно рисуют не так, как они выглядят на самом деле. Цель картинки из школьного учебника биологии не показать молекулу ДНК, а дать представление об основных принципах работы на примере ее модели. На самом деле ДНК выглядит не столь красочно.

3. Карта мира

Еще одно допущение, с которым мы должны мириться, — это карты мира. Передача трехмерного объекта, коим является планета Земля, при помощи плоского изображения невозможна. Любая карта мира, страны или местности — это всего лишь проекция. Самая известная проекция, которая стала нам родной на уроках географии, — проекция карты мира Герарда Меркатора. Тем, кто не готов смириться, что Гренландия гигантская, Австралия маленькая, Тихий и Атлантический океаны одного размера, а полюса тянутся к бесконечности, стоит пользоваться глобусом.

4. Схема Солнечной системы

Достоверно передать расстояния сложно даже в контексте земных объектов, поэтому не стоит полагать, что схема Солнечной системы отражает все масштабы правдиво. Космические расстояния даже представить сложно, не то что изобразить. Планеты Солнечной системы расположены друг от друга очень далеко. А схема, где они выстроились в ровный ряд, показывает лишь их условное расположение. Расстояние между Землей и Луной — около 400 тыс. км, что с некоторыми оговорками можно изобразить так, как на картинке выше.

5. Пояс астероидов

Та же проблема космических расстояний не дает изобразить и пояс астероидов. На самом деле космическому кораблю, попавшему в этот пояс, не стоит бояться, что космические булыжники его расплющат. Среднее расстояние между астероидами — несколько миллионов километров.

6. Капля

Еще одно знакомое всем изображение, которое не отражает действительности. Капля воды на самом деле имеет сферическую форму, она скорее шарик, чем слезинка. А слезинка — это такое же условное изображение, как сердечко, не имеющее ничего общего с видом настоящего сердца.

7. Вкусовые зоны языка

Но если с некоторыми неточностями и допущениями мы должны мириться, потому что человек пока не придумал, как отразить правильный вариант, есть и такие неточности, которые вводят в заблуждение, так как наука шагнула вперед, а картинка осталась старая. В начале XX века, когда начались первые исследования вкусовых рецепторов языка, было сделано предположение, что на языке имеется несколько вкусовых зон, каждая из которых отвечает за определенный вкус. Была даже составлена карта языка с обозначением всех этих зон. Но сейчас доказано, что все типы вкусовых рецепторов распределены во всех зонах языка, и хотя плотность их распределения неравномерна, научно не доказано, что какая-то определенная зона отвечает только за свой вкус. Да и вкусов больше, чем 4. Помимо кислого, соленого, горького и сладкого, существует «умами» — вкусовое ощущение, вызванное глутаматом натрия.

8. Велоцираптор

То, что хищный двуногий динозавр велоцираптор был покрыт перьями, тоже стало известно недавно. При подробном изучении его костей антропологи обнаружили бугорки, по структуре напоминающие образования на костях современных птиц. Так что все изображения доисторического ящера на привычных картинках не соответствуют действительности: велоцираптор мог похвастаться пышным оперением.

9. Животные в средневековых трактатах

Но нам еще повезло, а иллюстрации в научных книгах прошлого заставляли верить в существование неведомых зверей, которых художник с богатой фантазией создавал по рассказам исследователей-натуралистов с не менее богатой фантазией. К примеру, в «Библейской энциклопедии» единорогом именовался носорог, но, по-видимому, средневековым ученым его вид показался недостаточно благородным для такого красивого названия, и в дальнейшем образ единорога претерпел значительную трансформацию. А какое животное превратилось в гидру из книги зоолога Альберта Себы «Богатейший клад природного царства», до сих пор остается загадкой.

10. Марш прогресса

И, наконец, знаменитый рисунок Рудольфа Золинджера «Марш прогресса» (1965), условно отображающий эволюцию человека. При взгляде на эту иллюстрацию создается впечатление, что эволюция — направленный процесс превращения обезьяны в человека. На самом деле человек не может считаться потомком обезьяны: мы просто имели общего предка, который жил 18 млн лет назад, но затем эволюционные пути гориллы, шимпанзе, орангутана и человека разошлись.

А с какими научными неточностями готовы мириться вы? Или, может быть, вы замечали, в чем еще энциклопедия с нами нечестна?