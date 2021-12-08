10 научных фактов про деньги и любовь, о которых, может, и стыдно говорить, но стоит знать

О деньгах говорить не принято. Кто-то даже считает, что это стыдно, а обсуждать финансы с любимым — вообще как-то меркантильно. Есть куча пословиц, мол, «с милым рай и в шалаше». Но разве это правда так? Исследования показывают, что вовремя проведенный разговор может спасти брак. Некоторые выводы ученых кажутся парадоксальными: к примеру, о том, что развод делает мужчину беднее. Однако же со статистикой сложно спорить.

Мы в AdMe.ru нашли яркие факты о любви, разводе и браках, которыми хотим поделиться с вами.

1. Женатые мужчины зарабатывают больше холостяков

Исследования показывают, что у мужчин в браке доходы выше, чем у холостяков. Почему так? Причин сразу несколько. Семья стимулирует мужчину зарабатывать больше. Кроме того, у мужчин с более высоким доходом с самого начала больше шансов создать семью.

2. Развод делает обоих супругов беднее

Ученые исследовали и то, как на доходы влияет развод. В странах с развитой экономикой оба супруга становятся беднее. Хотя по женщине развод бьет сильнее, в среднем большинство разведенных мужчин тоже теряют уровень дохода. Казалось бы, у мужчины за годы брака уже есть должность в офисе или, если он работает руками, набрана клиентская база. Это, на первый взгляд, прочный фундамент для хорошего уровня заработка. Но развод делает мужчину беднее — со статистикой не поспоришь.

3. В некоторых случаях развод увеличивает доходы женщин

Если в европейских странах со стабильной экономикой доход разведенных женщин падает, то в странах с традиционным патриархальным укладом — растет. Исследовательница Лилия Родионова объясняет это тем, что быт и дети по старинке ложатся на плечи жены. Она ищет работу с гибким графиком, но и менее денежную. Ну а после развода дети обычно остаются с матерью, и женщине приходится искать более высокооплачиваемую работу.

4. Мудрое обращение партнера с деньгами делает нас счастливее

Если человек считает, что партнер правильно обращается с деньгами, то он чувствует себя счастливее. Ну и наоборот. К такому нехитрому выводу пришла Мелисса Карран из Университета Аризоны. Исследовательница рекомендует говорить с партнером о деньгах общаться с людьми, чьи финансовые привычки и навыки вам нравятся. Дальше мы расскажем подробнее, почему кредит может стать угрозой для брака.

5. Брак прочнее, если пара обсуждает финансы

Многие люди при обсуждении денег испытывают чувство стыда или страха. Однако же говорить о деньгах необходимо для хорошей «погоды» в доме. А еще бывает, что финансовые вопросы — это не просто домашний бюджет, но также инструмент власти и контроля. Поэтому проговаривание денежных вопросов, особенно на ранней стадии отношений, может предотвратить кучу проблем. Специалисты рекомендуют начать с легких вопросов:

— Какой самый лучший совет о деньгах ты слышал(-а)?

— Каковы твои долгосрочные финансовые цели?

— Есть ли у тебя финансовая подушка?



6. Одна голова хорошо, а две — лучше

Финансовые решения, принятые вместе, обычно удачнее тех, что приняты в одиночку. В ходе исследований было выявлено, что люди накапливали огромные долги в том числе и из-за того, что они стеснялись спрашивать совета о деньгах у друзей и семьи. У О. Генри есть прекрасная иллюстрация к этой ситуации — рассказ «Дары волхвов». Супруги Джим и Делла живут бедно. Единственное богатство Деллы — ее волосы, самая ценная вещь мужа — золотые часы. Жена состригает и продает волосы, чтобы купить мужу цепочку для часов. Но он уже продал часы и купил жене гребни для волос.

7. Каждый тянет одеяло на себя

Исследования показывают: 75 % мужчин уверены, что они лучше распорядятся семейным бюджетом. Но и 69 % женщин полагают, что разбираются в деньгах лучше мужей. В итоге появляются недомолвки. К слову, жены, как правило, переоценивают страх мужей потерять работу.

8. Финансовая неверность — зло

Партнеры часто не говорят правду о своих деньгах. Так поступает 31 % опрошенных, то есть почти каждый 3-й человек! Чаще всего скрывают настоящий размер зарплаты или наличие долгов. Психолог Эми Ролло рассказывает, что к ней неоднократно приходили клиенты, которые чувствовали себя обманутыми в сфере финансов. Так, люди уже после свадьбы узнавали, что партнера есть долги. Или что человек тайком потратил общие сбережения. Естественно, такие вещи подтачивают брак. Женщины обычно скрывают покупку одежды и подарков родным, а мужчины — приобретение гаджетов и товаров для хобби. Дабы избежать ссор, стоит попробовать договариваться о лимите на личные покупки.

9. Безденежье — главная причина разводов

Отсутствие денег — это основная причина разводов. Хотя можно предположить, что корнем проблем являются ссоры на почве того, как распоряжаться имеющимися деньгами. Исследовательница Соня Бритт объясняет, что споры о деньгах обычно очень эмоциональные, люди после них дольше остывают. Спорщики используют резкие выражения — в общем, можно в пылу наговорить такого, что тебе еще долго будут припоминать.

10. Кредит может разрушить отношения

Кредит — это стресс сам по себе, и часто он обостряет другие проблемы в парах. Опасно, когда финансовое бремя ложится на партнера — он начинает волноваться. Хотя, как правило, люди с пониманием относятся к кредиту на учебу, жилье и машину. Но стоит быть осторожным с автокредитом: опросы показывают, что 92 % людей предпочтут встречаться с партнером со скромной машиной и без долгов, чем с тем, у кого шикарное авто, но большой ежемесячный платеж.