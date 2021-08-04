10 модных средств по уходу за собой, которые опустошают наш кошелек, а от них ни жарко, ни холодно

В погоне за красотой девушки используют множество средств и регулярно пополняют косметичку. Но не всегда даже разрекламированные товары работают, как заявлено. Вот и выходит, что деньги тратятся, а результата нет.

Мы в AdMe.ru разобрались, от каких средств можно отказаться и на какие не стоит тратить деньги, ведь польза от них сомнительна.

Нефритовый роллер

Считается, что нефритовый роллер использовался еще в династии Цинь — люди верили, что нефрит обладает успокаивающим и лечащим свойством. В 2018 году роллеры оказались на пике популярности. Бьюти-гуру утверждают, что средство поможет очистить кожу от токсинов, уменьшить отечность, разгладить морщины и стимулировать выработку коллагена. Но дерматологи говорят, что единственный плюс такого роллера — массаж, который можно сделать и другой техникой, без применения специальных средств. При этом роллер нужно тщательно очищать, ведь на инструменте скапливаются частицы кожи и других веществ. Грязным роллером можно легко занести инфекцию.

Маски с блестками

Мало того что от этой маски нет пользы ни вам, ни окружающей среде, так еще и пластик, который дает тот самый блеск, может навредить коже. Блестящие частицы вызывают раздражение, особенно у людей с чувствительной кожей. Маска может работать как абразив, считают дерматологи.

Пилинги-скатки

Нанося пилинг-скатку, мы буквально ощущаем, как гель удаляет с кожи ороговевшие клетки и все лишнее. На самом деле те самые катышки — это целлюлоза, которая содержится в средстве. Пилинг-скатка работает не как пилинг, а как очень мягкий скраб. Дерматологи считают, что перед применением геля нужно проконсультироваться с врачом, особенно если у вас экзема, акне, розацеа или другие кожные заболевания. К тому же на рынке появились более эффективные составы, к примеру энзимные пудры.

Улиткотерапия

Многие корейские уходовые средства содержат муцин улитки. Слизь, которую выделяют животные, якобы отлично увлажняет кожу. Есть даже специальная процедура — улиткотерапия. На лицо пациента сажают улиток, и те активно по нему ползают. Однако дерматологи предполагают, что польза муцина не доказана.

Некоторые домашние маски

В интернете множество статей, где пользователи описывают домашние маски из подручных ингредиентов. Одни из них приносят пользу, другие бесполезны, а некоторые даже опасны. Например, определенно не стоит использовать в масках перекись водорода, мед, кокосовое масло или лак для ногтей, несмотря на то что эти ингредиенты часто входят в состав многих популярных домашних масок.

Маски-пленки

Когда вы отрываете застывшую маску-пленку, клей может травмировать верхний слой кожи, попросту оторвав ее часть, чем сделает только хуже. Такие повреждения приводят к ослаблению естественного барьера кожи. Барьер защищает кожу от внешних воздействий и помогает удерживать влагу, а если его повредить, кожа станет более склонной к воспалениям и раздражениям. На самом деле есть множество других способов очистить поры и убрать сальные нити.

Термальная вода

Несмотря на большую популярность термальной воды, ее польза не доказана, и средство практически можно назвать бесполезным. Основные исследования проведены компаниями, непосредственно выпускающими такую воду. При этом дерматологи считают, что слишком часто увлажнять кожу водой нельзя — это, наоборот, способствует ее сухости.

Средства для интимной гигиены

Существует распространенное мнение, что для интимной гигиены следует использовать мыло только с определенным уровнем pH. Эти утверждения основываются на том, что в интимной зоне другой уровень кислотности, поэтому обычное мыло может вызвать раздражение. Однако, когда мы говорим об этом виде гигиене, мы имеем в виду только органы, расположенные снаружи, а значит, для поддержания их здоровья подойдет и обычное мыло.

Басма и хна

С детства мы считали, что красить волосы хной совершенно безопасно для здоровья. Но не все так просто. Хна действительно является натуральным красителем для тела и волос. Но не вся хна одинаково безопасна. Так называемой черной хны лучше избегать. Химические добавки в этой краске способы вызвать аллергическую реакцию, ожоги, вплоть до волдырей, а также сделать волосы ломкими и иссушенными.

Фиолетовый шампунь

Чтобы поддерживать цвет, блондинки используют фиолетовый шампунь. Он нейтрализует желтизну и помогает сохранить цвет волоса. Помимо шампуня, на рынке есть и другие фиолетовые продукты — маски и бальзамы. Однако при применении этих средств на ежедневной основе волосы могут повредиться — стать тонкими и жирными.