10 мифов о женском здоровье, которые до сих пор можно услышать от гинекологов

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Иногда многим из нас не хватает специалиста, которому мы могли бы полностью довериться, особенно если речь идет о такой серьезной и деликатной теме, как женское здоровье. В области гинекологии существует немало стереотипов, и подчас бывает трудно разобраться, как именно заботиться о своем организме.

AdMe.ru убежден, что быть внимательными к своему здоровью стоит всем: и девочкам, которым только предстоит «превратиться» в девушек, и женщинам, переживающим период менопаузы. Сегодня мы решили просто и доступно рассказать о популярных мифах, касающихся критических дней, гинекологических заболеваний и репродуктивной системы в целом.

Миф № 1: Во время менструации нельзя заниматься спортом. Интим также под запретом

Менструация не повод отказываться от физической активности. Ничего опасного в этом нет: физическая нагрузка помогает снять боль и облегчить симптомы. Интимная близость также не под запретом. Стоит отметить, что окситоцин, гормон удовольствия, усиливает сокращение мышц матки, благодаря чему длительность критических дней может сократиться. Но, конечно же, не стоит забывать о безопасности собственного здоровья.

Миф № 2: Для гигиены во время менструации лучше всего использовать прокладки

Самое безопасное средство гигиены во время критических дней — менструальная чаша. На 2-м месте — прокладки без парфюмерных отдушек, а на последнем — тампоны.

Миф № 3: Нужно отказаться от бани и сауны на время критических дней

Посещение бани и сауны во время критических дней абсолютно безопасно. Важно только помнить о том, что после этого кровянистые выделения могут стать более интенсивными, а длительность цикла может сократиться.

Миф № 4: Менопауза обычно наступает после 50 лет

Нормальный возраст для наступления менопаузы — 42–58 лет. Получается, что для одних женщин 35 лет — середина репродуктивного периода, в то время как для других — его окончание. Так, например, Анджелина Джоли в одном из интервью призналась, что у нее период менопаузы наступил в 39 лет — этот возраст считается ранним. А вот у актрисы Сьюзан Сарандон — в 54 года, что считается поздним сроком.

Миф № 5: Если перед бассейном воспользоваться тампоном, можно защититься от инфекции

Физиологически женская промежность устроена так, что доступ для большого количества жидкости в этой области закрыт. При использовании тампона в бассейне по его шнурку во влагалище может попасть вода. В итоге шансов получить инфекцию в несколько раз больше, чем если бы женщина не использовала тампон. К тому же при этом может травмироваться слизистая влагалища.

Миф № 6: Женский репродуктивный возраст ограничен

В России репродуктивный возраст женщины — 15–49 лет. При этом термин «гериатрическая беременность» (так называют беременность, возникшую после 35 лет) все еще используется врачами. Однако современная гинекология позволяет увеличить фертильность женщины, пусть и не естественным путем. Сегодня можно безопасно заморозить свои яйцеклетки в криобанке. Это позволит не зависеть от внутреннего таймера и спокойно планировать свою дальнейшую жизнь. В России стоимость услуги хранения — 1 000 рублей в месяц при оплате за год. Стоит отметить, что способность и желание женщины забеременеть, а также выносить ребенка индивидуальны. К примеру, актриса Ингеборга Дапкунайте самостоятельно родила ребенка в 54 года, а 37-летняя Ким Кардашьян воспользовалась услугами суррогатной матери из-за запрета врачей повторно беременеть.

Миф № 7: Можно синхронизировать свои критические дни с «днями» лучшей подруги

В головах многих прочно укоренился миф о том, что, если проводить много времени с подругой, мамой или сестрой, менструальные циклы начнут совпадать. Истинная причина такого явления кроется в элементарной статистике и не имеет никакого отношения к гормонам. Со временем критические дни у женщины с 3-недельным циклом синхронизируются с критическими днями женщины с 5-недельным циклом, а затем вновь расходятся.

Миф № 8: Ношение бюстгальтера приводит к раку груди

Есть заблуждение, что бюстгальтер оказывает давление на лимфоузлы и поэтому может стать причиной онкологии. Но, по сообщению Американского общества по борьбе с раком, не существует никаких свидетельств в пользу этого. Это подтвердило недавнее исследование, в котором приняли участие 1 500 женщин.

Миф № 9: Обогрев сиденья в машине опасен только для здоровья мужчин

Находиться на сиденье машины в момент нагревания небезопасно для людей обоих полов. Это чревато разными заболеваниями: воспалениями и нежелательными образованиями в матке и яичниках у женщин и отрицательным воздействием на предстательную железу у мужчин. Виной всему определенная частота, которую используют для электрообогрева сидений. Она способна вызвать вредный перегрев.

Миф № 10: Пол будущего ребенка можно планировать

Сегодня зависимость пола ребенка от каких-либо условий не доказана наукой. Но возможно определить пол эмбриона — правда, делается это только при ЭКО. Соответствующая предимплантационная подготовка проводится в том случае, если в семье есть связанные с полом генетические заболевания.

А какие факты о женском здоровье известны вам?