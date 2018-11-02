Свежая порция мифов о здоровье, которым место в музее, а не в вашей голове

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Вы плотно завтракаете и отказываетесь от ужина, заменили сахар медом и знаете, что от кошек можно заразиться токсоплазмозом. Но так ли вы уверены в том, что все делаете правильно? Мы не раз находили опровержения различным мифам, которые касаются нашего здоровья. Но они растут, словно грибы после дождя, и могут серьезно усложнить нам жизнь.

AdMe.ru собрал очередную порцию заблуждений, которую ученые, врачи и диетологи отправили в нокаут.

1. Вегетососудистая дистония — очень популярная болезнь

Несмотря на то что врачи на постсоветском пространстве все еще ставят пациентам диагноз «вегетососудистая дистония», в международной медицине такой болезни попросту нет. ВСД чаще всего связывают с тревожностью, проблемами со сном, учащенным сердцебиением, головокружениями и дискомфортом в животе. Но дисфункция вегетативной системы — это не диагноз, а симптом, под которым, как под зонтиком, может прятаться совершенно другая болезнь, например гипертония, нарушения в работе эндокринной системы или даже депрессия. И если врач ставит вам такой диагноз, это значит, что он сам не понимает, что в действительности с вами происходит.

2. Мед лучше рафинированного сахара

Злaкoвый бaтoнчик c мeдoм или фpуктoзoй нe лучшe oбычного cлaдкого бaтoнчика. Дело в том, что caxapa в нaтуpaльныx пpoдуктax (например, фpуктax) и cинтeтичecкиx (к примеру, кoнфeтax) oдинaкoвы. «Мнение о преимуществе меда сильно преувеличено. Биoлoгичecкий эффeкт кукуpузнoгo cиpoпa тaкoй жe, кaк и у мeдa», — пишет в своей книге «Ложь о глютене и другие мифы о том, что мы едим» пpoфeccop Aлaн Лeвинoвиц. Разница состоит лишь в тoм, чтo пpoдукты c рафинированным caxapом (те же сладкие батончики) coдepжaт бoльшeе количество самого caxapa на порцию, а значит, и калорий в них тоже больше.

3. Плотный завтрак помогает похудеть

Хорошая новость для тех людей, кто по утрам даже смотреть на еду не может. Исследование, проведенное в Корнеллском университете, показало, что люди, которые привыкли отказываться от завтрака, в среднем за день потребляют на 400 калорий меньше. Однако стоит заметить, что многим людям плотный завтрак помогает избежать приступов острого голода и, как следствие, срывов на вредные перекусы до обеда. Да и энергии для работы и повседневных дел у них больше, чем у тех, кто привык есть ближе к полудню. Поэтому пренебрегать завтраком стоит лишь в том случае, если утром вам приходится буквально заставлять себя съесть хоть кусочек путем невероятной силы воли.

4. Наше настроение находится под влиянием гормонов

Плохое настроение, плаксивость или, наоборот, повышенная агрессивность у женщин далеко не всегда связаны с предменструальным синдромом и гормональными бурями. Так считает Питер Шмидт, доктор медицинских наук из Национального института психического здоровья и один из авторов книги «Предменструальный синдром». По его словам, гормоны вызывают эмоциональное возбуждение только у 15 % женщин. У других же просто мог быть тяжелый день. Но есть заболевания, которые отражаются на гормональном фоне. К примеру, сахарный диабет делает людей более раздражительными из-за повышенного уровня адреналина в крови.

5. Сладости вызывают такую же зависимость, как алкоголь и наркотики

Автор книги «Отличный шанс» Роберт Ластиг утверждает, что сахар стимулирует наш мозг так же, как табак, алкоголь, кокаин и даже героин, и в точно такой же мере вызывает привыкание. Но другие исследователи с этим не согласны. В результате экспериментов выяснилось, что зависимость от сахара у грызунов наблюдалась только тогда, когда они были ограничены в порциях. Когда крысам разрешали есть сахар в любое время и в любом количестве, никакой зависимости не наблюдалось. Да и oблacти мoзгa, кoтopыe активизируются oт cлaдкoй нaгpaды, «сияют» также oт мнoгиx дpугиx пpиятныx зaнятий, к примеру, от объятий дорогого человека. Поэтому не стоит уpaвнивaть caxapную зaвиcимocть c гepoинoвoй.

6. От селедки с молоком будет диарея

Считается, что соленая рыба с молоком провоцирует жуткую диарею. Однако пока этому нет никаких научных подтверждений. Данный миф, вероятно, создали люди, у которых есть индивидуальная непереносимость одного из этих продуктов. Запивать селедку молоком действительно не стоит. Но вовсе не по причине возможного расстройства желудка. Эти продукты содержат в себе разные по своему химическому составу белки и требуют выделения желудочного сока в разные сроки, что создает дополнительную нагрузку на желудок. По этой же причине молоко с яйцами или мясом — тоже не самая удачная комбинация.

7. Чем больше грудь, тем выше риск появления рака

Размер груди женщины никак не влияет на вероятность возникновения опухолей. Корни этого заблуждения связаны с тем, что молочные железы большого размера может быть сложнее исследовать, то есть появляется небольшой шанс не заметить опухоль. По этой причине некоторые женщины сознательно идут на операцию по уменьшению размера груди или даже ее удалению. Кроме того, также нет никаких научных подтверждений тому, что тесное белье, травма или импланты могут стать причиной развития рака груди.

8. Оральные контрацептивы — прямой путь к бесплодию

О том, что это миф, говорит сама история создания гормональных контрацептивов. Изначально ученые искали средство, которое помогло бы справиться с проблемой бесплодия, ведь отдохнувшие за время приема оральных контрацептивов яичники начинают работать гораздо активнее, повышая шансы на беременность. Многочисленные исследования доказывают, что использование противозачаточных средств, независимо от их типа и продолжительности приема, не оказывает отрицательного влияния на способность женщин к оплодотворению после отмены контрацептивов.

9. Клюквенный сок лечит цистит

Лечебные свойства клюквы объясняют высоким содержанием в этой ягоде проантоцианидинов — веществ, которые препятствуют оседанию бактерий на стенках мочевого пузыря. Многие женщины утверждают, что именно клюквенный сок помог им вылечить цистит. Ученые проверили 24 исследования о профилактике инфекций мочевыводящих путей и пришли к довольно неожиданным выводам. Клюква оказалась не более эффективной, чем плацебо или большое количество воды. И то лишь при условии регулярного употребления клюквенного сока в больших количествах. Таким образом, единственным проверенным способом лечения цистита и других инфекций мочевыводящих путей остаются антибиотики.

10. Забеременела? Никаких контактов с кошками

Этот миф связан с болезнью под названием токсоплазмоз, которая действительно может причинить вред ребенку. Однако паниковать не стоит. С учетом легкости заражения (кошки, немытые овощи и фрукты, недожаренное мясо) не встретиться с токсоплазмой в течение жизни весьма непросто. После попадания паразита в желудочно-кишечный тракт возникает сложная ответная реакция, но результат почти всегда один — формирование стойкого иммунитета на всю жизнь. Чтобы узнать, есть ли у вас иммунитет к токсоплазмозу, достаточно сдать анализ на TORCH-инфекции. После этого можно смело гладить домашнего любимца.

Бонус: ешь, пей и ничего не делай