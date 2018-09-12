10 мифов о витаминах, которые достались нам в наследство от бабушек

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

C уходом лета большинство людей задумывается о том, как поддержать здоровье в холода и стоит ли обращаться за помощью к витаминным добавкам и БАДам. Но, находясь под влиянием рекламы и предубеждений, сложно разобраться, что именно нужно нашему организму и какие факты о витаминах истинные.

Мы в AdMe.ru заботимся о здоровье, поэтому решили развенчать для своих читателей несколько самых популярных мифов, связанных с витаминами.

Миф № 1: Натуральные витамины лучше синтетических

Этот миф наносит ущерб нашему здоровью сразу с нескольких сторон: во-первых, желание восполнить потребность в витаминах с помощью только натуральных продуктов ведет к несбалансированному приему питательных веществ. Во-вторых, если вы выбираете таблетки с витаминами, которые получены путем натуральной «добычи» (не лабораторного синтеза), — это ощутимо отразится разве что на вашем кошельке. Синтетические витамины требуют гораздо меньших затрат в производстве, вследствие чего являются гораздо более бюджетным вариантом поддержания здоровья. Также нет ни одного исследования, которое подтвердило бы, что они имеют какой-либо эффект на организм, отличный от натуральных витаминов.

Миф № 2: У витаминов нет срока годности

Даже в условиях, идеальных для поддержания эффективности таблеток и порошков, у каждого витамина вы найдете на упаковке срок годности. Это не значит, что после его истечения витамины перейдут на «темную сторону» и причинят вам вред, но из-за распада некоторых элементов пользы они тоже не принесут.

Миф № 3: Все витамины одинаково полезны

Как и диета, витамины подбираются под нужды человека, который собирается их принимать. Если вы придерживаетесь вегетарианского типа питания, стоит принимать витамин В12, которого нет в растительной пище. Если редко бываете на солнце — группу витаминов D. Подходящий именно вам комплекс витаминов может назначить врач-терапевт: он знает о вашем образе жизни и имеет на руках результаты текущих анализов.

Миф № 4: Правильное питание дает все нужные витамины

Безусловно, если вы потребляете витаминизированные продукты в достаточном количестве (довольно существенном, кстати), то можно обойтись и без приема таблеток. Однако на территории России только 12–13 % продуктов являются витаминизированными и не во всех регионах они доступны. По последним данным, россиянам больше всего недостает витаминов группы В и D: даже в идеально сбалансированном с точки зрения белков, жиров и углеводов питании мы недополучаем 20–25 % нужных нам витаминов.

Миф № 5: Фрукты — лучший источник витаминов

Фрукты — вещь, безусловно, отличная, однако не только в них хранятся витамины, которые нужны людям для нормальной жизни. Вот альтернативный фруктам список продуктов, содержащих витамины, о которых вы, возможно, не задумывались: Витамины группы А: сладкий перец, морковь, сыр, масло. Витамины группы В: крупы, цельнозерновой хлеб, свинина, печень, пивные дрожжи, цельное молоко, творог, колбасы, арахис, томаты, картофель, грибы, птица, рыба, зелень. Витамины группы С: перец, капуста, зеленый горошек, зеленый лук, шиповник. Витамины группы D: рыба, печень трески, яйца, сливочное масло. Витамины группы Е: растительные масла, бобы, хлеб, орехи, крупы. Витамины группы К: листовая зелень, шпинат, кабачки. Витамины группы Н: соя, горох, печень, почки, дрожжи.

Миф № 6: Витаминные комплексы не усваиваются организмом

Комплексы из 10 и более витаминов составлены так, чтобы те усваивались как группа. Проблема витаминов, которые не усваиваются совместно с другими элементами, существует скорее в отношении обычных продуктов питания: так, например, пектин в яблоках не позволяет усваиваться витамину С, а отруби, которые содержат большое количество В-витаминов, не дают большинству других витаминов «осесть» в организме.

Миф № 7: Термическая обработка уничтожает витамины

При термообработке (варке, обжарке и т. п.) разрушаются клеточные стенки многих продуктов — позволяя некоторым питательным веществам и витаминам, наоборот, высвобождаться. Все зависит от типа продукта и витамина, который вы надеетесь из него получить: так, при обработке морковь теряет около 90 % витамина С, однако жирорастворимые соединения, такие как А, Е, D и К, сохраняются хорошо.

Миф № 8: Передозировка витаминами невозможна

Нам всегда кажется, что, если что-то «хорошо», этого не может быть слишком много. Однако в отношении витаминов это не совсем так: действительно, чтобы оказать на здоровый организм серьезное влияние, потребуется масса витаминов. Но при этом переизбыток витамина А вызовет у вас боль в суставах, тошноту или нарушения в работе печени. Также важно обращать внимание на гармоничное потребление других витаминов, особенно если вы беременны или имеете особую восприимчивость к некоторым элементам.

Миф № 9: Заграничные витамины лучше отечественных

Любой препарат, который производится или поставляется в Россию, проходит процесс регистрации и сертификации. Российские лаборатории пользуются разработками заграничных лабораторий, так как в нашей стране нет заводов синтеза витаминов. Вполне вероятно, что соседствующие на одной полке заграничные и российские аналоги были произведены на одном предприятии по одинаковым формулам. Найти регистрационную информацию относительно того или иного препарата можно на сайте Роспотребнадзора.

Миф № 10: Витамин С помогает при простуде

За этот миф мы можем «поблагодарить» нобелевского лауреата Лайнуса Полинга. Однажды он простудился и его врач прописал ему принимать по 3 г аскорбиновой кислоты в день. Через три дня простуда прошла! Но этой победы было мало господину Полингу, и он построил свою научную теорию на том, как витамины способны излечивать практически от всего — от прыщей до рака. Научное сообщество до сих пор борется с последствиями его «изысканий». Более того, можно уверенно утверждать, что простуда является вирусным заболеванием — лечится постельным режимом и приемом большого количества жидкости. Лечится, надо сказать, дня за 3 без какого-либо влияния витамина С.

Бонус № 1

Говоря о витамине С, стоит упомянуть, что его используют вместе с медом для осветления волос и придания им силы и блеска. А кто-то обращается к косметике с этим активным компонентом для отбеливания кожи и лечения акне.

Бонус № 2

Есть еще несколько вариантов использования витаминов в других косметических процедурах. Например, витамин Е в капсулах можно добавлять как компонент в маски для лица, а особенно эффективен он в борьбе с темными кругами под глазами (заметно уменьшает их за несколько приемов).